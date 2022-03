Hiljainen hetki, sinikeltaisia asusteita – näin Oscar-Gaalassa osoitettiin tukea Ukrainalle

Palkintogaalassa puhututti tänä vuonna Ukrainan tilanne.

ELOKUVA-ALAN kuuluisimpia palkintoja jaettiin jälleen Los Angelesissa. Usein ajankohtaisia aiheita sivuavassa gaalatapahtumassa huomio kiinnittyi tällä kertaa Ukrainassa vallitsevaan tilanteeseen.

Useat tähtikaartin näyttelijät ja muut julkimot saapuivat punaiselle matolle päällään sinistä ja keltaista tarkoituksenaan osoittaa tukea Ukrainalle.

Yhdysvaltalaisen Vanity Fair -aikakauslehden mukaan esimerkiksi Dyynissä näytelleellä Jason Momoalla oli sinikeltainen taskuliina.

Lauluntekijä Diane Warren puolestaan piti rintamuksessaan sinistä #WithRefugees -nauhaa.

Palkinnonjakajana gaalassa toiminut näyttelijä Jamie Lee Curtis piti samaista nauhaa sormensa ympärille kiedottuna.

Parhaan lyhytdokumenttielokuvan palkintopuheessaan elokuvantekijä Ben Proudfoot puhui konfliktista suoraan, ja pyysi Yhdysvaltain presidentti Joe Bideniä ”tuomaan Brittney Grinerin kotiin”. Griner on ammattilaiskoripalloilija, joka pidätettiin Moskovassa lentokentällä epäiltynä hasisöljyä sisältävien vape-patruunoiden kuljettamisesta.

Ennen varsinaista gaalailtaa juontajana toimiva näyttelijäkoomikko Amy Schumer oli ilmaissut halunsa kutsua Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin esiintymään lähetyksessä. Oscar-palkittu näyttelijä Sean Penn on uhannut sulattavansa palkintonsa, mikäli Zelenskyitä ei nähtäisi tapahtumassa.

Gaalan yhteydessä pidettiin lisäksi hiljainen hetki Ukrainalle. Musiikkiesityksen jälkeen lavan ruudulle ilmestyi teksti:

”Haluaisimme pitää hiljaisen hetken näyttääksemme tukemme ukrainalaisille, jotka ovat tällä hetkellä hyökkäyksen kohteena.

Vaikka elokuva on tärkeä kanava ihmisyyden näyttämiselle konfliktien aikoina, todellisuus on sitä, että miljoonat perheet Ukrainassa tarvitsevat ruokaa, sairaanhoitoa, puhdasta vettä ja hätäpalveluita. Resurssit ovat vähissä, ja me - yhdessä kansainvälisenä yhteisönä - voimme tehdä enemmän.

Pyydämme teitä tukemaan Ukrainaa kaikin mahdollisin tavoin.”