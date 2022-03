Netflixin katsotuin sarja kohautti roisilla seksillään lähes puolitoista vuotta sitten – nyt toinen tuotantokausi sai katsojat hieraisemaan silmiään

Varo juonipaljastuksia! Seksikohtausten puute menestyssarja Bridgertonin toisella tuotantokaudella oli osalle faneista valtava pettymys.

Kansainväliseksi superhitiksi nousseen Bridgertonin toinen tuotantokausi ilmestyi suoratoistopalvelu Netflixiin perjantaina 25. maaliskuuta. Uusia jaksoja saatiin odottaa pitkään, sillä sarjan ensimmäinen tuotantokausi julkaistiin 25. joulukuuta 2020.

Lue lisää: Netflixin uuden hittisarjan roisi seksi aiheutti kohun maailmalla – näyttelijät kertovat, miten katsojia puhuttaneet kohtaukset oikeasti tehtiin

Julia Quinnin menestysromaaneihin sarja nousi tuolloin Netflixin katsotuimmaksi ja teki päärooleissa nähtävistä Regé-Jean Pagesta ja Phoebe Dyenvorista maailmanlaajuisia tähtiä. Sarja myös kohautti lukuisilla rohkeilla seksikohtauksillaan, ja fanit odottivat saman teeman jatkuvan toisella tuotantokaudella.

HUOM! Jos et halua lukea juonipaljastuksia, älä lue artikkelia tämän pidemmälle.

Jonathan Bailey palaa Anthony Bridgertonin rooliin.

Monen fanin pettymykseksi Bridgertonin uusimmalla tuotantokaudella ei kuitenkaan seksikohtauksia juuri nähdä. Siinä missä ensimmäinen kausi oli täynnä Pagen ja Dynevorin roolihahmojen välisiä intiimejä kohtauksia, sellaiset lähes loistavat poissaolollaan tuoreella kahdeksanosaisella kakkoskaudella.

Bridgertonin ensimmäinen kausi kertoi Dynevorin esittämästä yläluokkaisesta britistä, Daphne Bridgertonista, joka sarjan ensimmäisessä jaksossa esitellään seurapiireille. Pian hän törmää Pagen esittämään Simoniin. Toisella tuotantokaudella tarinassa keskitytään Bridgertonin sisaruskatraasta vanhimpaan, Anthony Bridgertoniin.

Anthonyn roolissa nähdään brittinäyttelijä Jonathan Bailey ja hänen vastanäyttelijänään nähdään Simone Ashley. Ashley näyttelee Kate Sharmaa, 25-vuotiasta intialaistaustaista naista, joka on vakaasti päättänyt olla avioitumatta ja löytää sisarelleen varakkaan aviomiehen. Vaikka Anthony ja Kate iskevät heti silmänsä toisiinsa, ei fyysistä kanssakäymistä nähdä kuin vasta viimeisissä jaksoissa.

Toisen kauden naispääosassa nähdään Simone Ashley.

Seksikohtausten puute on poikinut paljon palautetta sarjan faneilta. Vaikka Bridgertonin on tällä hetkellä Netflixin katsotuin sarja ympäri maailman, ovat katsojat ottaneet uuden kauden vastaan ristiriitaisin tuntein. Muun muassa viestipalvelu Twitterissä monet ovat harmitelleet Bridgertonin toisen kauden olevan huomattavasti edeltäjäänsä ”kesympi”.

– Kaksi jaksoa takana eikä yhtäkään kuumaa seksikohtausta. Olen hieman pettynyt, kirjoitti eräs Twitter-käyttäjä.

– Jos kolmannella kaudella ei ole enemmän kuumia seksikohtauksia Anthonyn ja Katen välillä, saatan syyllistyä rikokseen, vitsaili toinen.

– Olen katsonut neljä jaksoa toista kautta, eikä vieläkään seksiä. Olen pettynyt, täräytti kolmas.

– Minun mielestäni Bridgerton on tähän mennessä ollut huomattavasti hidastempoisempi ja vaatimattomampi kuin aiemmin, pohti eräs.

– En näe adrenaliinia enkä seksiä. Nautin sen katsomisesta, mutta ei tämä ole läheskään niin hyvä kuin ensimmäinen kausi, komppasi seuraava.

Osa Twitter-käyttäjistä nousi kuitenkin puolustuskannalle ja kertoivat nauttivansa toisesta kaudesta edelliskautta enemmän. Myös kriitikoilta Bridgertonin toinen tuotantokausi on saanut positiivisen vastaanoton.

Bridgerton-kirjasarjassa on kahdeksan osaa. Niistä jokainen käsittelee yhtä Bridgertonin sisaruksista.

Bridgerton sijoittuu 1800-luvun Englantiin ja elämään tuon ajan seurapiireissä. Baileyn, Ashleyn ja Dynevorin ohella sarjaa tähdittävät muun muassa Julie Andrews ja Nicola Coughlan, mutta Pagea ei sen sijaan toisella tuotantokaudella nähdä. Bridgertonin molemmat tuotantokaudet on tuottanut Shonda Rimes, joka tunnetaan muun muassa menestyssarjoista Greyn anatomia, Scandal sekä How To Get Away With Murder.

Lue lisää: Netflixin hittisarjan tähteä ei nähdä toisella tuotantokaudella, vaikka tuotanto yritti kaikkensa – nyt selvisi, miten hänen poissaoloaan selitetään

Sarjan ensimmäinen tuotantokausi tiivisti Quinnin ensimmäisen Bridgerton-romaanin, The Duke and I, tarinan. Toinen tuotantokausi puolestaan perustuu kirjasarjan toiseen osaan, The Viscount Who Loved Me.Yhteensä Quinn on kirjoittanut romaaneja kahdeksan ja niistä jokainen käsittelee yhtä kahdeksasta Bridgertonin sisaruksesta.