Niko Saarinen tunnusti podcastissa pysäyttävän seikan, josta oli tähän asti vaiennut visusti – kertoo nyt poikkeuksellisen avautumisen ”uskomattomista” seurauksista

Niko Saarinen avautui podcastissa elämänsä rankimmasta ajanjaksosta, joka johti lopulta jopa itsetuhoisiin ajatuksiin. Rehellinen jakso on poikinut hurjan määrän palautetta, mikä on tuntunut Saarisesta uskomattomalta.

Niko Saarinen kertoo tuoreessa Nikotellen-podcastinsa jaksossa elämänsä vaikeimmasta ajanjaksosta. Päivämäärän 16. joulukuuta mukaan nimetyssä jaksossa Saarinen käy yksityiskohtaisesti läpi vuotta 2021, jota hänen kohdallaan varjostivat muun muassa epäinhimillinen työtahti, päättyneet ihmissuhteet sekä niitä seuranneet mielenterveysongelmat.

Saarinen kertoo podcastissa olleensa jo huhtikuussa hyvin väsynyt kovan työtahdin seurauksena. Kesän kynnyksellä hän myös erosi silloisesta kumppanistaan. Elokuussa Saarinen nousi otsikoihin pidettyään Instagramissa suoran lähetyksen humalassa. Tätä hetkeä Saarinen kuvailee julkiseksi avunpyynnöksi.

Kyseisessä jaksossa Saarinen kertoi myös ensimmäistä kertaa julkisesti käyneensä läpi myös itsetuhoisia ajatuksia ja päätyneensä lopulta 16. joulukuuta 2021 Helsingissä sijaitsevaan Haartmanin sairaalaan, missä hän sai kauan kaipaamaansa apua. Vaikka jakso on nimetty kyseisen päivämäärän mukaan, oli se Saarisen mukaan vaan jäävuoren huippu.

Voit kuunnella Nikotellen-podcastin uusimman jakson tästä linkistä. HUOM: Palvelu on maksullinen.

Saarinen pitää suosittua podcastiaan yhdessä ystävänsä Jenna Mäkikyrön kanssa.

Joku voi miettiä, miksi Suomen seuratuimpiin julkisuuden henkilöihin lukeutuva Saarinen halusi kertoa julkisesti elämänsä rankimmista vaiheista. Saarinen oli toki jo vuoden 2021 viimeisessä Nikotellen-podcastinsa jaksossa kertonut, että kulunut vuosi on ollut rankka, mutta yksityiskohtiin ei silloin menty.

– Nyt aika oli otollinen. Toisaalta meidän podcastimme on todella rehellinen ja luulen, että nämä asiat saattavat kulkea mukanani kauankin. Se on ehkä kuulijoille tullut paikoitellen myös selväksi, että mulla on ollut rankkaa ja olen ajatellut asioita vähän eri tavalla kuin aikaisemmin, Saarinen kertoo IS:lle nyt, kun jakson julkaisusta on kulunut hieman yli vuorokausi.

– Tiesin myös sen, että näistä asioista hyvin harva ihminen uskaltaa puhua ääneen, vaikka niitä kokee ja varsinkin näin koronan aikana ihmisten henkinen paha olo on lisääntynyt. Toivoin, että tämä voisi olla jollekin motivaatio esimerkiksi hakea apua, hän jatkaa.

Saarinen painottaa, ettei hän missään nimessä kokenut velvollisuudekseen jakaa rankkoja kokemuksiaan kymmenille tuhansille kuulijoille, vaikka onkin julkisuuden henkilö. Hän myös muistuttaa, että jakso toteutettiin tietyllä tapaa hyvin kauniilla tavalla ja liian henkilökohtaisiksi koetut hetket on jätetty jaksosta pois.

Saarinen edusti perjantaina Radiogaalan punaisella matolla.

Palautetta jaksosta on tullut lyhyessä ajassa paljon. Saarisen kertoo, että positiivisen palautteen määrä on tuntunut uskomattomalta. Ihmiset ovat kertoneet Saariselle myös omista raskaista kokemuksistaan sekä kertoneet saaneensa jaksosta paljon vertaistukea.

– Moni on sanonut, että on hyvä asia, että joku julkisuuden henkilö puhuu näistä asioista. Tosi moni on pystynyt peilaamaan niitä omiin kokemuksiin ja olen kuullut tosi rankkojakin tarinoita, Saarinen kertoo.

– Meidän podcastilla on tosi vannoutunut kuulijakunta ja jo ne seuraavan aamun ihan ekat viestit oli niitä, että tästä motivoituneena meinaan ottaa seuraavan askeleen ja hakea apua. Kun saa yhdenkin sellaisen kommentin, niin silloin tietää, että me emme julkaisseet tätä jaksoa turhaan, hän toteaa.

Saarinen kertoo vastanneensa palautteeseen parhaansa mukaan. Kuulijoiden lähettävät viestit ovat toimineet myös Saariselle itselleen hyvänä muistutuksena siitä, että hänkään ei ole ongelmiensa kanssa yksin. Vaikka palaute on ollut yksinomaan positiivista, tunnustaa Saarinen jännittäneensä jakson julkaisemista etukäteen huomattavasti tavallista enemmän.

– Kyllä sitä hyvin pitkään mietittiin, että tehdäänkö sitä. Vielä perjantai-iltana, kun tulin Radiogaalasta, niin mietin, että ei, en halua tätä jaksoa julki. Mietin tätä tosi paljon ihan senkin takia, etten halunnut, että ihmiset katsoisivat minua jatkossa säälien. Pointtini oli se, että on niin vaikea myöntää sitä, ettei pysty kannattelemaan enää itseään, hän avaa ajatuksiaan.

– Missään nimessä en kadu. Olen ihminen, joka luottaa vahvasti intuitioon. Uskon, että kaikella on tarkoituksensa ja tämän jakson oli tarkoitus tulla julki.

Saarinen kertoo voivansa nyt paremmin kuin aikoihin.

Nyt Saarinen voi paremmin kuin aikoihin. Hän on muuttanut uuteen asuntoon, vähentänyt juhlimista ja hurahtanut muun muassa siivoukseen. Lisäksi hän aloitti tovi sitten uudessa pestissä radiokanava NRJ:n viikonloppujuontajana, mikä on hänelle unelmien täyttymys.

– Mun arki on rytmitetty paljon paremmin kuin ennen ja voin paljon paremmin. Toivon ainakin, ettei tällaista ajanjaksoa tulisi toista. Toisaalta tämän kokemuksen myötä avun hakeminen voisi olla seuraavalla kerralla helpompaa ja varmasti ystäväni uskaltaisivat nyt avata suunsa, Saarinen toteaa.

– Sen, mikä olen huomannut näitä ihmisten viestejä lukiessani on se, ettei kaikilla ole samanlaista lähipiiriä, mikä tietysti tekee asioista astetta rankempia. Omista ystävistä pitää siis olla kiitollinen, hän päättää.

Niko Saarinen on ollut julkisuudessa jo yli kymmenen vuoden ajan, ja yhä tänä päivänä pyöritys on toisinaan yhtä hurjaa kuin se oli yli kymmenen vuotta sitten. Saarinen pohti suhdettaan julkisuuteen IS:lle lokakuussa 2021 antamassaan haastattelussa. Saariselta kysyttiin tuolloin, toivooko hän koskaan, ettei olisi julkisuuden henkilö.

– Se on asia, mitä mä kaipaan eniten maailmassa. Haluaisin, että voisin tehdä esimerkiksi ystävieni kanssa aivan normaaleja asioita ilman että kokisin ja tuntisin tätä painetta. Se on tehnyt musta paljon aremman ihmisen. En ehkä uskalla elää aivan sillä tavalla kuin haluaisin elää, Saarinen totesi tuolloin.

– Mutta vaikka mä tänään päättäisin, että mä en ole enää julkisuudessa, niin ihmiset tunnistaisivat mut silti ja tunnistavat varmaan vielä kymmenen vuoden päästäkin. Mä olen tehnyt tässä maassa jotakin niin poikkeuksellista, ettei mun nimi enää unohtuisi. Kai mun täytyykin tajuta rahastaa sillä, jos mä en voisi enää koskaan olla yksityishenkilö, hän jatkoi viitaten hurjaan työtahtiinsa.