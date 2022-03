Hollywood-tähti hullaantui suomalaissarjasta – hehkuttaa tv-sarjaa miljoonille seuraajilleen

Netflixiin ilmestynyt kotimainen sarja on kerännyt ylistystä kansainvälisiltä tähdiltä.

Kotimainen rikosdraamasarja Sorjonen on ollut kansainvälinen menestys Netflixin otettua sen ohjelmistoonsa Bordertown-nimellä.

Sarjan faniksi on nyt tunnustautunut Oscar-palkittu yhdysvaltalaisnäyttelijä Gwyneth Paltrow. Hollywood-tähti kertoi Instagramin Stories-osiossa jääneensä sarjaan koukkuun.

Paltrow oli saanut seuraajaltaan kysymyksen, mitä sarjaa hän katsoo tällä hetkellä.

– Katson yhtä suomalaista murhasarjaa nimeltään Bordertown Netflixissä. Olemme hullaantuneet siitä, näyttelijä vastasi.

Paltrowin Instagram-tilillä on lähes kahdeksan miljoonaa seuraajaa.

Yli 30-vuotisen näyttelijänuran tehnyt Paltrow palkittiin vuonna 1999 parhaan naispääosan Oscarilla elokuvasta Rakastunut Shakespeare.

Gwyneth Paltrow ei suinkaan ole ainut näyttelijä Ville Virtasen tähdittämästä Sorjosesta innostunut tähti. Kirjailija Stephen King suositteli Sorjosta Twitterissä jo vuonna 2019. Tammikuussa sarjan fanikerhoon liittyi Eric Idle, joka tunnetaan parhaiten legendaarisen Monty Python -komediaryhmän jäsenenä.

– Jos pidät hyvästä katseluputkesta, niin minä olen täysin koukussa Bordertowniin Netflixissä. Tämä trilleri Suomesta on loistavasti kirjoitettu, näytelty, ohjattu ja kuvattu. Se on hyvin koukuttava ja kiehtova. Sinun täytyy sietää tekstityksiä. Minusta sarja on suurenmoinen, Idle hehkutti Twitterissä.

Sarjassa Kari Sorjonen (Ville Virtanen) muuttaa perheensä kanssa Lappeenrantaan rauhallisemman työnkuvan toivossa, mutta pikkukaupungin rikokset tulevat enemmän miehen iholle kuin mikään aikaisemmin.

– Luulen, että menestyksen takana on kokonaisuus. Hyvä käsikirjoitus on aina se lähtökohta, jossa kaiken on oltava kohdallaan. Henkilöt lukevat jo siellä riveillä ja jutussa on tietty rytmi, Ville Virtanen kertoi IS:lle lokakuussa.