Amanda Harkimo järjesti parikymppisenä hulppeat bileet ja julkaisi nostalgisia kuvia – vuosia sitten alkanut tarina päätyi Miamissa otettuun tatuointiin

Amanda Harkimo muisteli yhteistä taivaltaan rapduo JVG:n kanssa Instagramissa.

DJ Amanda Harkimo on viettänyt viimeiset 1,5 kuukautta Thaimaassa. Hän on kertonut matkastaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja kaikesta päätellen nauttinut olostaan täysin rinnoin.

Muutaman Suomessa järjestetyn tapahtuman väliin jääminen Harkimoa tosin harmittaa. Hiljattain julkaisemassaan Instagram-päivityksessä hän toteaa kaivanneensa erityisesti Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen kultajuhlia sekä JVG-elokuvan ensi-iltatapahtumaa.

Samalla Harkimo intoutui muistelemaan, miten JVG:n eli Jaren ja VilleGallen musiikki on ollut läsnä hänen elämässään vuosien varrella. Muistot veivät aina niinkin kauas kuin Harkimon 20-vuotissyntymäpäiville kaksitoista vuotta sitten.

– Halusin pitää Sipoolaisena megamimminä stadissa bileet ja vuokrasin Kaivohuoneen ja esiintymään halusin ne kaks räppärii (Jare & VilleGalle back in the days) jonka Epoo biisiä kuuntelin Youtubesta, halusin kans SMC Hoodratsit esiintyy koska se Juno oli nii komee. Yks mun kaveri R. Jaakkola tuns äijät ja sai hommattuu et nehän tuliki esiintyy, Harkimo muisteli Instagramissa.

Nuolta klikkaamalla näet Harkimon julkaiseman kuvakarusellin kaikki nostalgiset otokset.

Sittemmin yhtye on esiintynyt muun muassa Harkimon järjestämissä juhlissa, jotka hän järjesti Martina ja hengenpelastajat -ohjelman voittonsa kunniaksi. Hän tykästyi yhtyeen musiikkiin niin paljon, että päätyi lopulta tatuoimaan yhtyeen kappaleesta tutun lausahduksen jalkaansa.

– Sen jälkeen JVG esiinty mun voitonjuhlis Martina ja hengenpelastajista ja ollaa oltu tekemisissä eri tapahtumissa ja juhlittu, mä menin Miamissa rustaa Jaren sanat biisistä jalkaankin. TARKENEEKS TÄÄL? Ja se on mun lempitatska still!

– Soitan niitten biisejä aina, varmaan joka matsissa ja Leijonien maalibiisiki Ville. Enkä jättäny Jaromiriakaan epätietosuuteen niitten biiseistä. Ku pääsen himaa joskus Suomeen nii Finnkino on eka osote. Nää vuodet on ollu tuulisii! Kiitos Ville ja Jare siitä kaikesta mitä ootte mun elämässä ollu. Käykää tsekkaa leffa kerta teillä mahis siel Suomes, Harkimo kannusti.

Amanda Harkimo tunnetaan muun muassa lukuisista realityohjelmista. Hänet on nähty niin Big Brotherissa, Viidakon tähtösissä, Martina ja hengenpelastajat -sarjassa sekä Ylen Sinkut paljaana -ohjelmassa. Lisäksi hän on tähdittänyt myös Ruotsin Paratiisihotellissa. Harkimo työskentelee DJ:nä.