Kommentti: Foo Fightersin reipas rumpali ei jäänyt takariviin – ”Yhdessä olemme Nuija ja Tosi Nuija!”

Maailman suosituimpiin kuuluvan rockyhtyeen, Foo Fightersin rumpali Taylor Hawkins kuoli yllättäen 50-vuotiaana kesken kiertueen. Hawkins oli lahjakas muusikko ja hillitön haastateltava, muistelee musiikkitoimittaja Pasi Kostiainen.

Teksti mustalla pohjalla herätti rockmaailman epäuskoiseen uutiseen lauantaina: yhdysvaltalainen Foo Fighters tiedotti sosiaalisessa mediassa rumpalinsa Taylor Hawkinsin kuolleen.

Oliver Taylor Hawkins oli syntynyt Texasissa, mutta asunut 4-vuotiaasta Kaliforniassa. Hän oli täyttänyt 50 vuotta runsas kuukausi sitten, 17. helmikuuta 2022.

Kuolinsyytä ei ole kerrottu. Yhtyeen piti esiintyä perjantaina Bogotassa Kolumbiassa perjantaina. Keikka peruttiin ”lääketieteellistä hoitoa vaativan hätätilanteen” takia. Hawkins oli löytynyt hotellihuoneesta tiedottomassa tilassa.

Rumpalin viimeiseksi esiintymiseksi jäi viime sunnuntain-keikka Lollapalooza-festivaalilla San Isidrossa, Buenos Airesin kupeessa Argentiinassa. Netistä löytyy tallenteita setin viimeisenä kuullusta Everlong -kappaleesta. Foo Fightersin laulaja David Grohlin spiikki biisin aluksi tuntuu nyt kylmäävältä:

– En sano: ”Hyvästi.” En pidä hyvästien sanomisesta. Tiedän, että palaamme aina takaisin. Jos te palaatte, me palaamme. Palaatteko? Jos palaatte, me palaamme, joten minun ei tarvitse sanoa hyvästejä.

Mutta jäähyväiset ne olivat, ainakin Taylor Hawkinsin osalta.

Jos Foo Fighters jatkaa, bändin olemus muuttuu väkisinkin. Hawkins oli iso persoona, joka ei tyytynyt rockbändin rumpalin tavalliseen rooliin, kompin hakkaamiseen takarivissä. Musiikillisesti hän lienee korvattavissa, mutta tyyppinä ei.

Hillitön haastateltava

Hawkinsin hillittömyys tuli esille muun muassa 20 vuotta sitten Pariisissa, jossa yhtye oli haastateltavana One by One -albuminsa julkaisun aattona. Koko bändi asettui tilavaan kabinettiin toimittajaryhmän eteen.

Paitsi, että Hawkins ei asettunut. Hän tempautui tuolistaan tekemään punnerruksia. Ja kohottautuipa hän kertaalleen istumaan palattuaan vahvojen käsivartensa varaan ilmaan - ja pieraisi äänekkäästi.

Tämän muisteleminen surun ja järkytyksen hetkellä ei ole tarkoitettu aiheuttamaan kenellekään mielipahaa tai vähättelemään muusikon muiston arvoa.

Päinvastoin.

Tuo mitä inhimillisin ja useimmiten toki myös mitä yksityisin ruumiintoiminto jaettuna kaikille teki selvemmäksi kuin mikään muu teko tai lausahdus, että samaa leipää ne tähdetkin syövät.

Ja vaikka tuo olisi saattanut jossain muussa, paljon muodollisemmassa haastattelutilanteessa tuntua loukkaavalta, Hawkinsin pikkupoikamainen vilkkaus ja jatkuva, vastustamaton hymyily tekivät sopimattomuudesta suorastaan hyveen.

Taylor Hawkins ja Dave Grohl vuonna 2007.

Foo Fightersin Grohliin on tarttunut maine rockin mukavimpana miehenä, mutta hän on auliisti jakanut kunniaa bändikavereilleen, erityisesti Hawkinsille.

– Hän on paras ystäväni ja rikostoverini, Grohl kuvaili viime vuonna myös suomeksi julkaistussa muistelmateoksessaan Dave Grohl: Tositarinoita (Bazar).

Se, että Grohl ja Hawkins olivat samalla aaltopituudella, oli selvää myös ulkopuolisille ihmisille jo ennen kuin kaksikko päätyi samaan bändiin vuonna 1997. Tuota ennen rumpali soitti huiman läpimurron tehneen Alanis Morrissetten bändissä ja törmäsi Grohliin siellä täällä festarien taiteilijatiloissa.

– Mitä aiot tehdä, kun Dave pyytää sinut rumpalikseen, Morrissette oli ennustanut Grohlin kirjan mukaan.

– Yhdessä olimme kuin Beavis ja Butt-head, Nuija ja Tosi Nuija.

Energinen ja villi, arvatenkin rakastettava kaksikko herätti huomiota. Silti Grohl hämmästeli kirjassaan, että Hawkins aliarvioi roolinsa bändissä ihan viime vuosiin, ilmeisesti loppuun saakka.

– Mitä olisimme ilman Taylor Hawkinsia? Voitteko kuvitella? Ihan jotain muuta, Grohl kirjoitti.

Monipuolinen lahjakkuus

Taylor Hawkinsin hillittömyys ja energisyys näkyi hänen muusikkoudessaan monipuolisuutena. Netistä löytyy muun muassa tuoreita videoita Etelä-Amerikan-kiertueella, kun Hawkins ja Grohl vaihtavat paikkoja. Entinen Nirvana-rumpali Grohl säestää, kun Hawkins tarttuu mikrofoniin ja laulaa Queen -yhtyeen Somebody To Loven.

On ehkä hyvä, että harvat rumpalit varastavat huomion tulkitsemalla Freddie Mercuryn yhtä bravuurilaulua. Mutta on hyvä, että Hawkins teki juuri niin. Hän lauloi hyvin ja hallitsi show-elkeet.

EI ihme, että muusikot ja musiikkifanit kautta maailman ovat nyt tyrmistyneet Hawkinsin kuolinuutisen äärellä.

– Taylor Hawkins oli yksi aikamme merkittävimmistä rockmuusikoista, valovoimainen rumpali, kiteyttää muun muassa kitaristi ja kulttuurialan vaikuttaja Mikko Kosonen.

Hawkins toimi Foo Fightersin rumpalina vuodesta 1997 lähtien.

Foo Fightersin lisäksi hän vaikutti lukuisissa sivuprojektiksi luonnehdittavissa bändeissään. Niistä kunnianhimoisin oli Taylor Hawkins and the Coattail Riders. Aikaa riitti viime vuosinakin myös jopa Police-tribuuttibändiin, joka oli hauskasti nimetty: The Cops – ja cover-bändiin Chevy Metal.

Hänen viimeiseksi levytyksekseen jää perjantaina julkaistu Foo Fightersin sivuprojektin, ”kuvitteellisen metallibändin” Dream Widowin albumi Dream Widow, suomeksi unelmaleski.

Kolkkoa, että levyn julkaisupäivänä Hawkinsin pitkäaikaisesta puolisosta Alisonista tuli leski. Isää jäävät kaipaamaan myös pariskunnan kolme lasta.