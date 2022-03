Vaikka Jaajo Linnonmaa on nauttinut täysin rinnoin isyysvapaastaan, hänellä ei ole aikomusta hylätä aamuradiota.

Radio Suomipopin juontaja Jaajo Linnonmaa on yksi jokavuotisen Radiogaalan kuuluisimmista kasvoista. Pikapuoliin isyysvapaalta takaisin työn touhuun palaava Linnonmaa iloitsi Ilta-Sanomien haastattelussa gaalaillan juhlavaa tunnelmaa.

Samalla Linnonmaa intoutui muistelemaan sitä, millaista oli voittaa ensimmäinen palkinto Radiogaalassa.

– Musta on aina hienoa, kun joku voittaa ekaa kertaa sen palkinnon, koska muistan, miltä itsestäni tuntui, Linnonmaa sanoo.

– Radiogaala oli silloin Senaatintorilla. Menin teltan taakse, soitin äidilleni ja kerroin voittaneeni palkinnon, ja sitten tuli itku.

Linnonmaa on voittanut vuoden radiojuontajan tittelin yhteensä peräti kymmenen kertaa. Voittoputken katkaisi Veronica Verho vuonna 2019. Linnonmaan luotsaamav Aamulypsy on puolestaan voittanut vuoden radio-ohjelman palkinnon yhdeksän kertaa.

Linnonmaa on tehnyt kyseistä ohjelmaa jo 15 vuoden ajan, mutta viimeiset kuukaudet hän on ollut isyysvapaalla. Linnonmaata on tuurannut tv:stäkin tuttu Juuso Mäkilähde.

– Juuso on pärjännyt ihan sika hyvin. Sehän on hauskaa, että vaikka minä tai Anni emme ole siellä, silti siellä on Aamulypsy-niminen ohjelma, jonka me aikoinaan aloitimme ja joka kuulostaa ihan Aamulypsyltä.

– Olen kuunnellut sitä aamuisin ja se on ollut tosi hyvä, Linnonmaa kiittelee.

Linnonmaa palaa takaisin Suomipopin taajuuksille 1. huhtikuuta.

Isyysvapaansa aikana Linnonmaa on muun muassa nauttinut siitä, että on saanut nukkua aamuisin hieman tavallista pidempään. Siitä huolimatta hän ei aio luopua aamuradion tekemisestä hevillä, sillä kertoo juurtuneensa työhönsä.

– Mä olen niin koukuttunut siihen, että saan jakaa aamun ensimmäiset uutiset kansalle.

Kun Linnonmaalta kysytään, millainen hän on isänä, mieheltä tulee yksioikoinen vastaus:

– Ainakin viimeiset kolme kuukautta olen ollut aika hyvä, kun emme ole kertaakaan myöhästyneet koulusta, Linnonmaa laukoo.