Shokkikäänne Farmi Suomessa – ennakkosuosikki putosi pelistä: erikoinen ratkaisu hämmentää juontajia

Farmi Suomessa nousi tie pystyyn seitsemännelle kilpailijalle.

Jos et halua tietää juonipaljastuksia, lopeta jutun lukeminen tähän!

Torpparina toiminut Taina nimesi kaksintaisteluun Pauliinan, joka puolestaan haastoi kisaan Kristianin. Krisu valitsi lajiksi taidon, josta miteltiin kolmiotteluna ilman yleisöä. Krisu voitti yhden osuuden, mutta koska Pauliina nappasi kaksi voittoa, hän pääsi palaamaan farmille.

– Vuorokauden otti päähän, mutta sen jälkeen pääsin aika nopeasti elämään kiinni, Kristian kuvailee pudotuksen jälkeisiä tunteita Farmi Suomi Extrassa.

Extran juontaja Kimmo Vehviläinen tunnustaa, että hän, ja todennäköisesti lähes kaikki suomalaiset, ovat onnellisia siitä, ettei Krisu voittanut.

– Minä ja 5,4 miljoonaa muuta suomalaista ei oltaisi ikinä päästy yli siitä, että joku jantteri voittaa kolme tosi-tv-ohjelmaa peräkkäin, Kimmo härnää.

– Täähän on hauska case! Mä sanoin itse samaa psykologin haastattelussa kauden jälkeen, että ehkä parempi, etten voittanut, ois voinut nousta kusi päähän vielä pikkasen lisää. Ja tähän psykologi totesi, että kyllä voi muuten olla näin, Kristian kertoo.

Farmilla Krisu vaikutti muita kohtaan välinpitämättömältä, mutta yllättäen kisatilanteessa hän kuitenkin jätti valitsematta lajin, jossa olisi ollut selkeästi kilpakumppaniaan Pauliinaa vahvempi.

– Kaikki oli varmoja, että valitset voiman, mutta otit taidon, etkä halunnut mennä siitä, mistä aita on matalin. Miksi yhtäkkiä ryhdyit herrasmieheksi ja tyylikkääksi pelaajaksi? Kimmo kysyy.

– Itse koen tuon viihteen tekemisenä. Totta kai siellä pitää yrittää tehdä vastakkainasettelua ja saada ihmisille tunteita pintaan. Esimerkiksi tämä mun torpparin rooli, sehän oli täysi sirkus. Ei se mennyt ihan niin hyvin kuin olisi voinut mennä, mutta sillä saatiin lisää toimintaa, Krisu perustelee.

Susannaa kiinnostaa tietää, miksi kukaan farmilaisista ei tuntunut suuttuvan Krisun, välillä varsin suorasanaisestakin, kuittailusta.

– Kai siinä on se, kun on aina huumorikortti mukana. En mä kenellekään mitään oikeasti pahaa halua. Kun on tarpeeksi läppä jätkä niin pystyy tekemään kaikesta läppää, Krisu virnistää.

