Farmi-ohjelmassa koetaan yllätys, joka saa kisaajat kyyneliin – koskettava ele kruunaa tilanteen

Farmi-ohjelmassa vietetään lauantaina tunteikasta hääjuhlaa.

Farmi Suomen lauantain jaksossa pehtoori Terho Häkkinen kurvaa traktorillaan Farmin pihaan ja antaa farmilaisille uudet työtehtävät. Torppari-Tainan ilme on näkemisen arvoinen, kun Terho kertoo, että tällä kertaa luvassa on siistiä sisätyötä. Farmilaisten tehtävänä on järjestää puitteet hääjuhlalle.

Jos et halua juonipaljastuksia, lopeta jutun lukeminen tähän!

Pehtoori poistuu paikalta ja jättää farmilaiset arvuuttelemaan, kenen juhlista on kysymys. He käyvät läpi toistensa siviilisäätyjä ja miettivät, voisiko edessä olla jonkun yllätyshäät.

Jännitys tiivistyy, kun tupaan astuu oikea pappi, joka esittelee itsensä Heikki Holopaiseksi. Mukana on myös musiikista vastaava hanuristi. Vieraat kokoavat farmilaiset pihalle ja hanuristi aloittaa musiikin, jonka osa farmilaisista tunnistaa pehtoorin tunnuskappaleeksi – ja toden totta, tuttua pihatietä hevoskyydillä farmille saapuu Terho sekä hänen puolisonsa Anita.

– Mä ajattelin, että on valtavan hienoa olla osa tällaista toimitusta, joka ei ole leikkiä. Tietysti se on osa tätä Farmia, mutta se ei ollut leikkiä. Se oli ihan totta näille kahdelle ihmiselle, ja me ollaan mukana siinä, ja he haluavat jakaa sen hetken meidän kanssa, niin se on valtavan hieno juttu, Atte sanoo.

Anita ja Terho uusivat vihkivalansa.

Toimituksen alussa selviää, että kyseessä on vihkivalojen uusinta. Pappi kertoo Terhon ja Anitan menneen omalla kotipihallaan naimisiin 35 vuotta sitten.

– Siinä kohtaan tosi-tv muuttuikin todellisuudeksi. Ja se oli aika jännä hetki, Atte sanoo.

– Avioliitostanne te sanoitte, että se on ollut yhdessä elämistä maalaistalon isäntänä ja emäntänä. Yhteistä työtä on ollut hyvä tehdä avioliitossa, jossa elämä on ollut läheistä ja turvallista. Hyvin olette toinen toistanne tukeneet kaikissa elämän myötä- ja vastamäissä. Perheenne on kasvanut ja työt ja elämäntilanteet muuttuneet, mutta tänäänkin te elätte elämäänne yhdessä tuon 30 vuotta sitten saamanne siunauksen saattelemina. Toinen toisianne kunnioittaen ja rakastaen, Heikki puhuu.

Koskettava tilanne saa farmilaiset kyyneliin.

Toimituksen aikana yhden jos toisenkin farmilaisen silmiin nousevat kyyneleet.

– Se oli äärimmäisen kaunis tilaisuus, siis todella siisti. Kuitenkin 35 vuotta ollut naimisissa! Toisaalta vähän mietin, että joskus voisi olla itse samassa tilanteessa, Akseli hymyilee.

Viimeisetkin kyynelhanat avautuvat, kun Terho laulaa vaimolleen Nousee päivä, laskee päivä -kappaleen.

– Siinä oli tunnetta ja latausta ja liikutustakin. Eihän siinä kyyneliltäkään vältytty, Taina huokaa.

