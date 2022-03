Sanin siviilisääty herättää kysymyksiä Farmi-ohjelmassa – laulajan vastaus yllättää kaikki

Farmin tuoreessa jaksossa ollaan juhlavissa tunnelmissa.

Farmi Suomen seuraavassa jaksossa on luvassa todellinen yllätys. Pehtoori ilmoittaa, että tilalla vietetään pian häitä ja farmilaisten on koristeltava tupa juhlia varten. Se, kenen häistä on kysymys, pehtoori jättää kertomatta.

Koristelujen ja kokkauksen lomassa avioliitto puhuttaa farmilaisia.

– Ootteko te ollut naimissa? Teemu kysyy Sanilta ja Sannalta.

– En oo ollut, mutta lähellä oli, Sani hymähtää.

En oo koskaan ollut, kosittu on kovasti, mutta... Sanna vastaa ja jatkaa.

– En ole oikein löytänyt sellaista elämäni miestä koskaan. Ehkä edelleen odotan, että sellainen löytyy. Kyllä mulle vähän haikea olo tulee hääjuhlissa nimen omaan sen takia, että olen viisikymppinen enkä koskaan ole ollut naimissa vielä, kyllä se itselläkin toiveissa jossain vaiheessa olisi.

Susanna Laine juontaa suosittua Farmi Suomi -ohjelmaa.

Sanilla on samankaltaiset haaveet.

– Musta on ihana jakaa jonkun ihmisen kanssa mökkipahanen ja kattella siinä, kun linnut laulaa. Joku sellainen ihminen, joka on oikeasti siinä rinnalla.

Gogia kiinnostaa tietää, onko Sania kosittu.

– Kyllä siellä on kosittu, ja vähän keskenkin hommat siinä jäänyt, että katotaan nyt tässä näin. Kaikki asiat, miten tää nyt sitten on, Sani yllättää.

– Nää voi Sani olla sun häät! Teemu heittää.

– En mä usko. Joskus on miettinyt, että kyllähän se kiva olis, Sani vastaa.

Farmissa nähdään lämminhenkinen seremonia.

Juuri ennen Farmi Suomen kuvauksia naimisiin mennyt Gogi tunnustaa yllättyneensä, miten avioliitto muutti parisuhdetta.

– Mä mietin, että eihän tää muuta mitään, ei mitään, mutta joku siinä muuttu. Se tuntui aika kivalta! Mä sanoin, että hyvää huomenta – vaimo. Ja siinä oli oikeesti kiva fiilis. Ja ai että, on ikävä, ja ai että odotan, että pääsen häntä näkemään, Gogi myhäilee.

Farmi Suomi joka lauantai ilmaiseksi Ruudussa heti aamulla ja Nelosella kello 20. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.