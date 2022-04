Vantaalainen Lauri, 29, sai somessa seksisymbolin maineen – ravintoloitsija paljastaa, millaisia suorasukaisia ehdotuksia hän on saanut

Naiset villiintyivät kokkausvideoita julkaisevasta ravintoloitsijasta. Lauri Kaivoluoto ei kertomansa osannut lainkaan odottaa, millainen suosio kepeistä TikTok-videoista seuraisi.

Lauri Kaivoluodon suositulla TikTok-tilillä on liki 80 000 seuraajaa, ja yksittäiset videot keräävät parhaimmillaan satoja tuhansia katselukertoja.

Ensin iski koronasulku, sitten tuli idea. Hyvin spontaani sellainen.

Keväällä 2020 vantaalainen ravintoloisija Lauri Kaivoluoto päätti tehdä suosittuun TikTok-videopalveluun tilin ja julkaista yhden videon. Kunnes niitä syntyikin yli 800 lisää.

29-vuotiaasta yrittäjästä tuli ryminällä tunnettu TikTok-tähti, jonka suomenkieliset videot ovat keränneet jo useita miljoonia katselukertoja.

– Minulla ei ole mitään tiettyä konseptia sisällölleni, hän sanoo.

Jotain Kaivoluodon videoista kertoo se, että häntä on tituleerattu somen keskustelupalstoilla ”TikTokin seksisymboliksi”. Se yllättää miestä itseäänkin.

Videoillaan hän ei suinkaan vinkkaile kameralle silmää tai pullistele hauiksiaan, vaan yksinkertaisuudessaan hän saattaa voidella suksia, pilkkoa vihanneksia tai höpötellä arjen mietteitään – omalla persoonallisella tyylillään.

– Teen videoita pilke silmäkulmassa ja saatan toisinaan olla hieman flirtti, mutta mitä tuohon nyt sanoisi, Kaivoluoto tokaisee titteliin naurahtaen

– Kiva jos ihmiset tykkäävät.

Osa videoista on tosiaan ihastuttanut etenkin naispuolisia seuraajia, nuorempia sekä vanhempia.

– Niin, olen saanut yhteydenoton saman perheen äidiltä sekä tyttäreltä, Kaivoluoto paljastaa.

Klaukkalasta kotoisin oleva Kaivoluoto on TikTok-tähteyden ohella paljon muutakin, ennen kaikkea ravintoloitsija. Viisi vuotta sitten hän perusti yhtiökumppaneidensa kanssa Ravintola Backas-nimisen ravintolan idylliseen kartanoon Vantaalla.

– Olen vähän sellainen jokapaikanhöylä, sinkoilen sinne tänne. Päivät kuluu aamusta iltaan täällä kartanolla, Kaivoluoto kertoo.

Tilausravintola työllistää toistakymmentä ihmistä. Backaksella järjestetään muun muassa seitsemän ruokalajin illallisia, yrityslounaita ja -kokouksia, häitä ja muita tapahtumia. Kesäisin kartanon vieressä toimii kesäkahvila.

– Henkilökuntamme on tämän homman voimavara. He ovat joustavia ja lähtevät ennakkoluulottomasti kaikkeen mukaan, Kaivoluoto kiittelee.

Ravintolakoulusta valmistunut Kaivoluoto on työskennellyt koko ikänsä ravintoloissa ja baareissa. Vuonna 2016 HOK-Elannon omistamaan Backakseen haettiin yrittäjiä, Kaivoluodon ja hänen yhtiökumppaneidensa idea kartanon tulevaisuudesta voitti.

– Jo yläasteikäiseni ajattelin, että haluan itse päättää töistäni. En pystyisi tekemään töitä muille, yrittäjäperheestä tuleva Kaivoluoto taustoittaa.

Kun koronapandemia iski, joutui ravintola-ala puristuksiin. Kaivoluoto alkoi käyttää vapautunutta aikaansa TikTok-videoihin.

– Olin jakanut Instagramissa omaa perusarkeani, huoliani ja murheitani. Kaverit kuvailivat sitä viihdyttäväksi, joten aloin julkaisemaan samaa sisältöä TikTokissa, Kaivoluoto selvittää.

– Some on täynnä lomakuvia ja kiiltokuvia, kun taas itse kerroin videoilla, kuinka kurjaa minulla joskus on, hän naurahtaa.

Omasta tyylistään Kaivoluoto alkoi nousta tunnetuksi saada jaettuaan ”surkeimpia saamiaan iskurepliikkejä” TikTokissa.

– Siitä lähti lumipalloefekti. Sen jälkeen jengi alkoi lähettää minulle omia huonoja iskulauseitaan, joita jaoin omalla kanavallani.

TikTokissa Kaivoluoto saa naisilta huomiota. Häntä on pyydetty tekemään videoita ilman paitaa ja kutsuttu yksityisesti kotiin kokkaamaan. Muut TikTok-käyttäjät ovat jopa tehneet Kaivoluodosta omia videoitaan, joista yhden otsikko kuuluu ”Kun koko Suomitiktok kuolaa Lauri Kaivoluotoa”.

– Tietysti tämänkaltainen suosio imartelee, hän myöntää.

– Missään nimessä en ole tottunut tällaiseen, mutta onhan se hauskaa. Ja on kiva, ettei juttujani oteta liian vakavasti.

Kaivoluoto tekee videoita laidasta laitaan, hän esimerkiksi valmistaa sisäfileetä tai toistaa videopalvelun trendejä.

– Yhdessä Facebookin kokkiryhmässä kiiteltiin, että Laurin ansiosta tummat silmänaluset tulivat muotiin, Kaivoluoto naurahtaa osoittaen silmänalusiaan.

Sometähden mukaan miehet suhtautuvat hänen videoihinsa pääosin huumorilla.

– Yleisimmät negatiiviset kommentit videoihini ovat enemmänkin sellaisia, että menisit oikeisiin töihin tai sitten huomautetaan kiroilusta.

Todellisuudessa Kaivoluoto tottui erilaisiin ehdotuksiin jo työskenneltyään aiemmin baarimikkona.

– Asiakkaat tykkäävät, jos on ulospäinsuuntautunut ja pilke silmäkulmassa, niin saatetaan sitten pilkun jälkeen tulla pyytämään treffeille, hän kertoo.

Lauri Kaivoluoto suhtautuu näkyvyyteensä jalat maassa. –Olen aina tuntenut paljon ihmisiä ja verkostoitunut erilaisissa työtapahtumissa. Ei elämäni oli juurikaan muuttunut, hän korostaa.

Tänä keväänä Kaivoluoto sai idean rommirusina-laskiaispullista. Hän ei osannut odottaa, mitä spontaanista ideasta seuraisi.

– Laitoin eräänä iltana työporukan Whatsapp-ryhmään, että muutetaanpa huomisen suunnitelma ja pyysin kaikkia tulemaan aamulla ravintolaan. Kerroin, että kahdeksalta aletaan vääntämään hitosti laskiaispullia.

Pian rommirusinapullat ilmestyivät kauppojen hyllyille ja kypsyivät hitiksi somessa, kun ihmiset maistelivat niitä videoillaan. Kuukauden aikana pullia rohmuttiin huimat 28 648 kappaletta ympäri Suomea.

– Kermavatkain vispasi 28 päivää putkeen. Kotona nukkumaan käydessäni pystyin kuulemaan yleiskoneen metelin, hän naurahtaa.

Rommirusinavillitys kasvatti entisestään Kaivoluodon suosiota. Ravintoloitsijaa on muun muassa pyydetty luennoimaan tapahtumiin sekä naisten polttareihin kokkaamaan.

Suosio on seurannut myös työelämään. Vantaalaismies on saanut tottua siihen, että toisinaan asiakkaat haluavat jutella TikTokista.

– Myös Mäkelänrinteen uimahallissa on kysytty, olenko se pullaäijä. Joskus saatetaan katsoa kaupassa sillä ilmeellä, että mistä mahdan olla tuttu.

Miehen itsensä mukaan aitous on hänen suosionsa juurisyy.

– Saan paljon positiivista palautetta siitä, että videot ovat spontaaneja, eikä niitä ole laskelmoitu. Kohtaan arjessa jonkun tilanteen, otan puhelimen kameran esiin ja sitten kerralla purkkiin, hän alleviivaa.

– Pidän siitä, ettei tarvitse hienostella, vaan saan olla oma itseni.