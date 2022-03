Kuva paljastaa Katie Pricen 13. rintaleikkauksen hätkähdyttävän lopputuloksen – perhe jo kauhuissaan kauneusoperaatioista

Kohumallin äiti uskoo tyttärensä kärsivän dysmorfisesta ruumiinkuvan häiriöstä.

Katie Pricelle on tehty lukuisia kauneusleikkauksia.

Brittikuuluisuus Katie Price on ottanut jälleen uudet silikonirinnat. Daily Mail uutisoi kauneuskirurgisesta operaatiosta aiemmin tässä kuussa.

Lehden tietojen mukaan Pricelle tehtiin samalla kokovartalon rasvaimu, jossa rasvaa siirrettiin hänen takapuoleensa. Operaatio suoritettiin belgialaisella klinikalla joulukuussa.

Mediassa on esitetty ristiriitaisia tietoja siitä, monesko rintaleikkaus on kyseessä. Leikkauksia on tehty useita, joten täyttä varmuutta ei ole, mutta tuorein leikkaus vaikuttaa olevan järjestyksessään joko 13. tai 14. rintaoperaatio.

Katie Pricen elämää on seurattu brittimediassa vuosien ajan. Tuoreissa kuvissa nähdään kauneusoperaatioiden tulosten lisäksi myös naisen uudet tatuoinnit.

Maaliskuussa Katie Price on nauttinut aurinkolomasta Thaimaassa yhdessä puolisonsa Carl Woodsin kanssa, kertoo The Mirror. Lehden mukaan Pricen perheenjäsenet ovat olleet kauhuissaan viimeisimmistä kauneusoperaatioista.

Perheenjäsenten kerrotaan olevan pettyneitä kirurgeihin, jotka ovat suostuneet tekemään leikkaukset. Pricelle ensimmäisen rintaleikkauksen tehnyt plastiikkakirurgi on sanonut, ettei leikkaisi naista enää.

– Jos tulisit luokseni nyt, en tekisi leikkausta.

– Toistuvat botox-pistokset ja täyteaineet aiheuttavat joskus ennenaikaista vanhenemista. Toistuvat leikkaukset häiritsevät ihoa, venyttävät sitä ja elastisuus katoaa, Dr Prakash sanoi.

Äiti Amy on jo aiemmin kertonut epäilevänsä tyttärensä kärsivän dysmorfisesta ruumiinkuvan häiriöstä. Nykyisi tytär ei enää kerro uusista leikkauksista äidilleen.

– Ehkä hän tekee niitä, koska ei tunne oloaan tarpeeksi viehättäväksi, tai ehkä hänellä on dysmorfinen ruumiinkuvan häiriö. Osa ongelmaa on, että hän saa leikkauksia ilmaiseksi, äiti on kertonut.

Ensimmäisen kauneusoperaationsa Katie Price teki ollessaan vasta 18-vuotias. Tuolloin hänelle tehtiin silikonirintaleikkaus ja rasvaimu.

Viiden lapsen äiti on viime vuosina ollut kovassa syöksykierteessä ja joutunut useita kertoja ongelmiin poliisin kanssa. Myös hänen ihmissuhteensa ovat olleet myrskyisiä ja päättyneet rajuihin riitoihin.

Price on ajautunut lisäksi pahoihin talousvaikeuksiin ja valtaviin velkoihin. Vuonna 2019 hänen todettiin olevan vararikossa ja hänen velkansa olivat yli neljä miljoonaa euroa.