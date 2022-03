Sami Kurosen juontajantaidot joutuivat taannoin todelliseen näytön paikkaan.

Tv- ja radiojuontaja Sami Kuronen kertoo Instagramissa erikoisesta poikkeustilanteesta, jonka seurauksena hän päätyi yllättäen ja yhtään varautumatta tuhansien tv-katsojien eteen.

Kurosen mukaan hänet hälytettiin aiemmin tänä vuonna juontamaan Nelosen suosittua The Voice of Finland -lauluohjelmaa vain 14 tunnin varoitusajalla juontaja Heikki Paasosen sairaustapauksen vuoksi.

Kuronen on mukana sekä huomenna perjantaina että sunnuntaina esitettävissä jaksoissa. Ohjelmassa on nyt menossa niin kutsuttu knockout-vaihe, jossa kilpailijat ottavat mittaa toisistaan. Jaksot on nauhoitettu etukäteen.

– Sain hälytyksen Logomoon edellisenä iltana noin 14 tuntia ennen kuvausten alkua. Yhtään jaksoa ei oltu siinä vaiheessa vielä tv:stä nähty, joten kaikki laulajat olivat mulle täysin vieraita. Oli ihan superkivaa tehdä noi jaksot, joita en ole vielä Itsekään nähnyt. Radiogaalasta johtuen pääsen katsomaan huomisen jakson vasta lauantaina. Kertokaa sit miten meni, Kuronen letkauttaa Instagramissa.

Sami Kuronen on Heikki Paasosen rinnalla yksi Suomen tunnetuimmista tv-juontajista. Kuronen on tähdittänyt tv:n puolella ohjelmia Toisenlaiset teiniäidit, Temptation Island Suomi sekä Nyt jos koskaan.

Paasonen puolestaan tunnetaan erilaisista laulukilpailuista ja tv-visailuista, kuten Idols, Talent Suomi, X-Factor ja The Wall Suomi.

