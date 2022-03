Julkisuudesta kadonnut Katri Helena paljastaa, mitä viime vuosina tapahtui – sairaudesta seurasi painava oivallus

55 vuoden keikkailu ajoi Katri Helenan uuvuksiin kaksi vuotta sitten. Hän ehti jo pelätä, oliko ura siinä. Ei ollut.

Suomen sinivalkoisin ääni Katri Helena, 76, palaa nyt konserttilavoille yleisönsä eteen ensimmäisen kerran vuoden 2019 joulukonserttien. Sen jälkeen hän on tehnyt vain muutamia tv-esiintymisiä ja yritystilaisuuksia.

– Päätin kokeilla, saanko tämän koneiston vielä toimimaan. Kyllä se toimii, mutta en halua kuolla lavalle korkokengät jalassa, Katri Helena toteaa.

Kesällä 2018 esiintymiset joutuivat tauolle kilpirauhasen vajaatoiminnan aiheuttaman oireilun takia. Tilanteeseen sopeutuminen vaati aikansa.

– Tein töitä putkeen 55 vuotta, kunnes se yhtäkkiä katkesi ylirasitukseen ja sen seurauksiin. Yllätys oli niin iso, että hämmennyin.

Miten tämä näin meni ja oliko ura nyt tässä. Tällaisia ajatuksia ja monenlaisia tunteita Katri myöntää käyneensä läpi.

– Tulin siihen tulokseen, että hyväksyn kaiken, mitä tulee.

Siihen oli hyvät perusteet.

– Olin saanut tehdä unelmieni työtä 55 vuotta ja saanut myös perheen. Alkusäikähdyksen jälkeen olin valmis jäämään pois kuvioista. Se ei olisi ollut minulle katastrofi, Katri vakuuttaa.

– En ole niin artisti, ettenkö pystyisi elämään ilman artistina oloa. On elämässä muutakin.

Lauluja on kuitenkin vielä laulettavana. Nyt Katri on valmis taas lavalle. Hän antaa siitä suuren kiitoksen mindfulness-harjoituksille, joita on tehnyt lähes päivittäin kohta kolme vuotta.

– Se on tehnyt minulle todella hyvää. Olin hämmentynyt työn jouduttua katkolle, kunnes aloin ymmärtää, että voin itse vaikuttaa ajatuksiini ja tunteisiini. Meditaatio auttoi poistamaan hämmennystä ja pelkoa.

Katri haluaa konserteillaan tuoda hyvää mieltä koettelemusten keskelle.

– Korona-aika on aiheuttanut ihmisille paljon ahdistusta, huolta ja tuskaa. Ajattelen aina, että mikään ei kestä ikuisesti. Ei hyvä eikä paha. Täytyy vaan jaksaa pitää yllä myönteisyyttä, Katri perustelee.

– Yritän vartioida omia ajatuksianikin, etten lähde kielteisyyden kierteeseen. Pysäytän sen heti, kun saan itseni kiinni sellaisesta.

Kielteisyydessä piehtarointi ei tee hyvää kenellekään, Katri muistuttaa.

– Jos jää pyörimään kielteiseen ajatteluun, joutuu syöveriin, joka vie mukanaan. Se pilaa elämää ja jopa sairastuttaa.

Katri tietää hengityksen vaikuttavan koko kehoon.

– Jos ahdistus hiipii mieleen, kaikista helpoin tapa on kuunnella hengitystään ja hengittää syvään. Rauhoittua olevaan hetkeen. Se auttaa pääsemään pois ajatusten myllerryksestä.

” Minusta tuntuu, että jokaisella on oma aikansa ja se pitää elää niin hyvin kuin osaa.

Kevään neljä konserttia käynnistyvät sunnuntaina 3. huhtikuuta Hyvinkäältä. Seuraavana viikonloppuna Katrin voi kohdata Mikkelissä ja Kuopiossa. Toukokuussa on konsertti Oulussa, mutta sen jälkeen esiintymiset jatkuvat vasta loppukesällä.

– Olen esiintynyt koko elämäni. Enää en halua olla lavalla jatkuvasti vaan valikoiden.

Konsertteihin valmistautuminen tarkoittaa laulujen harjoittelun lisäksi hengitys- ja ääniharjoittelua. – Myös peruskuntoa on pidettävä yllä.

Konsertin on tarkoitus olla hengähdyshetki, jolloin jokainen voi antautua muistojensa vietäväksi.

– Nämä ovat lempeitä konsertteja vaikeiden aikojen keskelle. Voidaan olla laulujen voimalla vähän aikaa irti arjesta.

Vaivattoman kuuloinen laulaminen ei tule vaivatta.

– Tässä iässä ääni vaatii paljon työtä. Enää ei ole itsestäänselvyys, että suunsa avatessaan sieltä tulee mitä haluaa, Katri sanoo suoraan.

Konsertteihin valmistautuminen tarkoittaa laulujen harjoittelun lisäksi hengitys- ja ääniharjoittelua.

– Myös peruskuntoa on pidettävä yllä. Tänään lähden vielä hiihtolenkille. Pelloilla ei onneksi ole maantiepölyä, joka kiusaa tähän aikaan vuodesta.

Katri on levyttänyt lähes 500 kappaletta, joten valinnanvaraa ohjelmistoon olisi. Tietyt hitit pitää laulaa aina. Sen Katri tietää ja kunnioittaa yleisönsä toivetta. Sen verran tutuista kappaleista konsertti koostuu, että yhteislaulantaa lienee luvassa.

– Saa laulaa mukana, laulajaikoni kannustaa.

” Tulossa on merkittävä vuosi, jolloin pistetään asioita järjestykseen.

Keväällä 1963 Katri Helena aloitti keikkailun kotikulmillaan Joensuun ympäristössä.

– Vuonna 1963 oli ensimmäinen keikkakesäni, hän heläyttää.

Elokuussa täyteen pyörähti 18 vuotta, ja samassa kuussa ilmestyi esikoissingle Poikien kuvat. Seuraavana keväänä julkaistiin läpimurtohitti Puhelinlangat laulaa. Siitä käynnistyi matka suomalaiseksi viihdelegendaksi, jonka ura on ensi keväänä kestänyt 60 vuotta.

– Tulossa on merkittävä vuosi, jolloin pistetään asioita järjestykseen.

Juhlavuoden merkkipaaluihin kuuluu keväällä ilmestyvä elämäkerta.

– Elämäkerta, jota en arvannut koskaan tehtävän. Korona-aika sai miettimään, että nyt se on tehtävä, jos koskaan.

Katrista on kirjoitettu 60 vuoden aikana valtava kasa juttuja, jotka kaikki on arkistoitu.

– Minusta tiedetään entuudestaan kaikki se, mikä on ollut tähän asti tarpeellista, Katri naurahtaa.

Paljon enemmän on aina ollut sitä, mitä hän ei ole syvimmistä tuntemuksistaan jakanut maailmalle.

– Eikä kotonani olla oltu, kun on ollut häät tai hautajaiset. Kerrottavaa kyllä riittää.

Juhlavuoden merkeissä mielessä on muutakin kuin kirja.

– Jos kaikki on hyvin, laulan ensi vuonnakin, mutta mitä, se selviää myöhemmin.

Koronan lisäksi epävarmuutta aiheuttaa sotatilanne. Katri sanoo seuranneensa sotauutisia aluksi vähän liiankin tiiviisti.

– Tuli ahdistus, jonka huomasin, ja päätin, että sitä en halua. Ei auta minua eikä muita, jos olemme kaikki ahdistuneita.

Ihmismieli on sellainen, että mielikuvitus alkaa helposti laukata, Katri pohtii.

– Mielikuvitus juoksee ja lisää pahaa. En anna mielikuvitukselle valtaa karata asioiden edelle. Ei se ole hyväksi, koska mielikuvituksen luomat asiat eivät ole aina todellisuutta. Toivon valtiojohdolle hyvää ja kaikkea mahdollista voimaa.

Katrin äiti Bertta lähti täältä pari vuotta sitten 102-vuotiaana.

– Äiti oli niin iäkäs, että hän halusi jo pois, lähteä tästä elämästä taivaaseen.

Katri oli vanhempiensa ainoa lapsi. Jo vuosien ajan hän tapasi äitiään lähes päivittäin.

– Näin äidin väsymyksen ja miten hänen elämänhalunsa loppui. Se oli raskasta meille molemmille. Oli helpotus, että äiti pääsi enkeliksi taivaaseen. Sitä hän oli jo kaivannut.

– En ole niin artisti, ettenkö pystyisi elämään ilman artistina oloa. On elämässä muutakin.

Katri tahtoisi poistua elämän näyttämöltä ennen kuin elämänhalu hiipuu liikaa.

– En haluaisi elää liian kauan. Olisi hyvä, jos pääsisi lähtemään vielä ihan tajuissaan ja voimissaan, mutta sitähän me itse emme saa päättää. Minusta tuntuu, että jokaisella on oma aikansa ja se pitää elää niin hyvin kuin osaa, Katri tuumii.

