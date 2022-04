Tällaisia ovat venäläisten oligarkkien länsimaiset ökyasunnot – 3 000 neliömetrin kartanon kruunaa Englannin kuninkaalle kuulunut kylpyamme

Ökyrikkaat venäläiset oligarkit omistavat lukuisia hulppeita asuntoja ja kartanoita ympäri Eurooppaa ja Yhdysvaltoja. Kiinteistöjen yhteisarvo mitataan miljardeissa.

Runsaslukuinen joukko venäläisiä oligarkkeja on joutunut länsimaiden pakotteiden kohteeksi. Osa heistä on ollut pakotelistalla jo pitkään, osa taas on joutunut sanktioiden piiriin vasta Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa.

Monet ökyrikkaista venäläisliikemiehistä ovat sijoittaneet varojaan kiinteistöihin ympäri Eurooppaa ja Yhdysvaltoja. Yhdysvaltalainen talouslehti Forbes listasi yli sata Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa sijaitsevaa kiinteistöä, jotka ovat oligarkkien omistuksessa. 20:n pakotteiden piirissä olevan oligarkin kiinteistöjen yhteenlasketuksi arvoksi Forbes arvioi noin 4,8 miljardia dollaria (noin 4,4 miljardia euroa).

Oligarkit eivät useinkaan omista kiinteistöjään suoraan, vaan ulkomaille rekisteröityjen yritystensä kautta. Omistuskuvioita on myös häivytetty siirtelemällä kiinteistöjä ja yrityksiä perheenjäsenten ja sukulaisten nimiin.

Roman Abramovitsh

Roman Abramovitsh on tullut tunnetuksi muun muassa jalkapalloseura Chelsean omistajana.

Yksi tunnetuimmista pakotteiden kohteena olevista oligarkeista on Venäjän, Israelin ja Portugalin kansalainen, jalkapallojoukkue Chelsean omistajanakin tunnettu Roman Abramovitsh, 55.

Abramovitshilla on ollut myös yllättävä rooli Venäjän ja Ukrainan välisissä rauhanneuvotteluissa. Rooli neuvotteluissa on hämmentänyt, sillä Ukrainan kerrotaan pyytäneen nimenomaisesti Abramovitshia neuvotteluihin, mutta hänen tiedetään olevan Vladimir Putinin läheinen ystävä ja hyötyneen Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Abramovitsh omistaa hulppeita kiinteistöjä muun muassa Lontoossa, Ranskan Rivieralla ja Yhdysvalloissa. Näiden arvioitu yhteisarvo on noin 610 miljoonaa dollaria (noin 555 miljoonaa euroa).

Lontoon Kensingtonissa sijaitseva talo oli aikoinaan Neuvostoliiton diplomaattien käytössä. Alueella sijaitsee paljon suurlähetystöjä sekä Cambridgen herttuaparin virka-asunto.

Abramovitsh haki Kensingtonin-talolleen remontointilupaa vuonna 2015. Remontin yhteydessä ”surkea” uima-allas täytettiin ja muutettiin henkilökunnan asuintiloiksi. Lisäksi puutarhan alle rakennettiin uusi vapaa-ajan kompleksi viktoriaaniseen tyyliin. Siihen kuuluu muun muassa holvikattoinen uima-allas, joka saa luonnonvaloa puutarhaan istutettujen vesikourujen kautta.

Abramovitshin kiinteistöportfolion kruununjalokivi, kirjaimellisesti, on Lontoon Kensingtonissa sijaitseva 15 makuuhuoneen kartano. Sen naapurissa sijaitsee muun muassa Cambridgen herttuaparin prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen virka-asunto Kensingtonin palatsi. Alueella on myös useita suurlähetystöjä.

Osoitteessa Kensington Palace Gardens 16 sijaitseva kiinteistö oli aikoinaan Neuvostoliiton diplomaattien käytössä. Abramovitsh omistaa talon Kyprokselle rekisteröidyn yrityksensä kautta. Yrityksen osoitteeksi Britannian yritysrekisteriin on merkitty Chelsean kotistadion Stamford Bridge. Vaikka talo on Abramovitshin omistuksessa, kuuluu tontti edelleen Britannian hoville.

Kuninkaallisia yhteyksiä on muissakin Abramovitshin taloissa. Ranskan Rivieralalla, Antibesissa, Abramovitshilla on liki 3 000 neliömetrin lukaali Chateau de la Croë. Seitsemän hehtaarin tontille rakennettu huvila kätkee sisäänsä 12 makuuhuonetta, ja kylpyhuoneen mukavuuksiin kuuluu joutsenenmuotoinen amme, joka on ollut itsensä kuningas Edward VIII:n käytössä. Edward VIII oli kuningatar Elisabetin setä, joka luopui kruunustaan vuonna 1936 tehden Elisabetin isästä Yrjö VI:stä kuninkaan.

Abramovitshin Ranskan Rivieralla sijaitsevan kartanon yksityiskohtiin kuuluu muun muassa kuninkaallinen amme.

Lontoossa Abramovitshin omistuksessa on lisäksi Thames-joen rannalla sijaitseva 1800-luvulla rakennettu Lindsey House sekä pari kerrostaloasuntoa, joiden mukavuuksista mainittakoon muun muassa lämpösäädelty viinikellari, uima-allas, poreallas, kuntosali ja sauna.

Lisäksi Abramovitsh omistaa Karibialla Saint-Barthélemyn saarella 28 hehtaarin tontin bungaloweineen, tenniskenttineen ja uima-altaineen sekä pari 500–1200 neliömetrin kokoista kartanoa talviurheilukeskuksestaan tunnetusta Snowmassin kylässä Coloradon osavaltiossa.

Oleg Deripaska

Oleg Deripaskan kiinteistöjen arvoksi Forbes arvioi noin 1,4 miljardia dollaria.

Toinen tuttu nimi oligarkkien joukossa on Oleg Deripaska. 54-vuotiaalla Deripaskalla on kiinteistöomistuksia Forbesin arvion mukaan noin 1,4 miljardia dollaria (noin 1,3 miljardia euroa). Deripaskalla on kiinteistövarallisuutta muun muassa Ranskassa, Italiassa, Yhdysvalloissa ja Britanniassa.

Ukrainan sodan puhjettua Deripaska julkaisi kannanoton jossa puhui rauhan puolesta. Deripaska kirjoitti Telegramissa rauhan ”olevan erittäin tärkeää” ja että ”keskustelut sodan lopettamiseksi pitäisi aloittaa niin pian kuin mahdollista”. Putinia hän ei maininnut nimeltä.

Deripaskan omistuksessa oleva talo Lontoon Belgraven aukiolla vallattiin maaliskuussa. Mielenosoittajat ripustivat julkisivuun roikkumaan lakanoita, joissa muun muassa vastustettiin Vladimir Putinia. Poliisi joutui puuttumaan tilanteeseen.

Deripaskan kiinteistöihin kuuluu muun muassa 5-kerroksinen asuintalo New Yorkin Upper East Sidella, 3-kerroksinen asunto Manhattanilla ja Washingtonin kaupungin lähetystöalueen lähistöllä sijaitseva yli 1 000 neliömetrin kartano, jossa on 7 makuuhuonetta ja 11 kylpyhuonetta.

Oleg Deripaskan 5-kerroksinen kaupunkiasunto New Yorkin Manhattanilla.

Deripaskan Washingtonin-kartanossa on neliöitä yli tuhat. Talo sijaitsee lähellä Washingtonin kaupungin lähetystöaluetta.

Aiemmin Deripaska omisti Hamstone House -kartanon aidatulta St. George’s Hill -yksityisalueelta Englannin Surreyssa. Kartanon mukavuuksiin kuuluu muun muassa kuntosali, kylpyläosasto, sauna ja tenniskenttä. Deripaska omisti kartanon Kyprokselle rekisteröidyn yrityksensä kautta. Hän siirsi vuonna 2018 yrityksen ex-vaimonsa Polina Jumashevan nimiin. Jumasheva on Neuvostoliiton entisen presidentin Boris Jeltsinin lapsenlapsipuoli.

Alisher Usmanov

Alisher Usmanovin taloilla on historiaa niin lähi-idän suurmiesten kuin Englannin entisen hallitsijasuvun keskuudessa. Kuvassa Usmanov kodissaan Moskovan ulkopuolella 2012.

Kuninkaallisia yhteyksiä on myös 68-vuotiaan Alisher Usmanovin 485 miljoonan dollarin (noin 446 miljoonan euron) kiinteistöomistuksissa. Usmanovilla on Venäjän kansalaisuuden lisäksi myös Uzbekistanin kansalaisuus.

Usmanovin omistaman Lontoon Hampsteadissa sijaitsevan Beechwood Housen aiempiin omistajiin lukeutuvat Saudi-Arabian entinen kuningas Khalid ja Qatarin entinen emiiri Hamad bin Khalifa Al Thani.

Alisher Usmanovin Beechwood Housessa on kahdeksan sviittiä, ja se on yksi Britannian kalleimmista kiinteistöistä.

Usmanov omistaa myös Englantia ja Irlantia vuosina 1485–1603 hallinneen Tudorin suvun aikaisen Sutton Place -kartanon, joka on rakennettu vuonna 1525. Aiemmin amerikkalaisen liikemiehen Jean Paul Gettyn omistama kaksikerroksinen kartano sijaitsee 283 hehtaarin tontilla, jolla on myös useita puutarhoja, kirjastoja sekä uima-altaita. Tudorin suvun viimeisen monarkin, kuningatar Elisabet I:n, kerrotaan vierailleen kartanossa vuonna 1560.

Sutton Placen aiempi omistaja on amerikkalainen liikemies Jean Paul Getty. Itse kuningatar Elisabet I:n kerrotaan vierailleen talossa vuonna 1560.

Usmanovin Beechwood Housen naapurista kiinteistön omistaa venäläis-israelilainen oligarkki Mihail Fridman, 57. Fridman on julkisesti kutsunut Ukrainan sotaa tragediaksi, joka täytyisi lopettaa niin pian kuin mahdollisesti.

Fridman osti remontin tarpeessa olevan kartanon vuonna 2016 ja kunnosti sen. Remontin yhteydessä rakennettiin muun muassa maanalainen uima-allas, joogahuone ja observatorio.

Kartanon piha jäljittelee kuuluisan Versaillesin palatsin puistoa. Britannian kiinteistörekisterin mukaan kiinteistö on Fridmanin suorassa omistuksessa, mikä on oligarkkien kiinteistöille poikkeuksellista.

Mihail Fridman kunnosti vuonna 2016 ostamansa kartanon täydellisesti ja rakensi tontille lukuisia mukavuuksia.

Roman, Boris ja Arkadi Rotenberg

Roman (vas.), Boris ja Arkadi Rotenberg.

Rotenberg on suomalaisille tuttu sukunimi. Entisen Hartwall-areenan omistajayhtiön hallituksen puheenjohtaja Roman Rotenberg, 41, ja hänen isänsä Boris Rotenberg, 65, ovat myös Suomen kansalaisia. Boris ja Roman Rotenberg olivat hiljattain otsikoissa, kun heidän omistuksessaan olevasta Hangossa sijaitsevasta kerrostaloyhtiöstä katkesivat sähköt maaliskuussa.

Boris Rotenbergin kiinteistövarallisuus länsimaissa on noin 60 miljoonaa dollaria (noin 55 miljoonaa euroa). Se sisältää muun muassa kaksi isoa huvilaa Ranskan Rivieralla ja 30 hehtaarin hevostilan Cannesin pohjoispuolella Mouans-Sartoux’ssa. Huviloiden yhteenlasketut asuinneliöt ovat noin 1 300, ja niiden mukavuuksiin kuuluu tyypillisten uima-altaan ja tenniskentän lisäksi muun muassa yksityiskäytössä oleva funikulaari.

Roman Rotenberg puolestaan omistaa seitsemän miljoonan arvoisen talon Lontoon Belgraven aukiolta, läheltä Oleg Deripaskan mielenosoitusten kohteeksi joutunutta taloa.

Arkadi Rotenbergin huvila Ranskan Rivieralla.

Arkadi Rotenberg, 70, on Boris Rotenbergin veli ja Vladimir Putinin entinen judokaveri. Hän omistaa useita huivloita Italiassa, ja Roomassa hänellä on neljän tähden luksushotelli. Arkadi Rotenbergin kiinteistövarallisuus länsimaissa on noin 170 miljoonaa. Ranskassa, Nizzan lähellä, hänellä on yli 9 000 neliömetrin kokoinen luksushuvila.

Gennadi Timtshenko

Suomen kansalaisuus on myös Gennadi Timtshenkolla, joka on niin ikään entisen Hartwall-areenan osaomistaja. Hän omistaa Elena-vaimonsa kanssa kartanon Sveitsistä, Genevestä, missä hän vielä muutama vuosi sitten asui pysyvästi. Viime vuodet Timtshenko on majaillut visusti Venäjällä.

Timtshenkoilla on kaupunkiasunnot myös Pariisissa ja Luxemburgissa. Ranskan Rivieralla Timtshenkolla on oma viiden tähden kylpylähotelli omalla rannalla sekä neljän tähden kylpylähotelli Ranskan Alpeilla Méribelissä.

Viktor Vekselberg

Viktor Vekselbergin noin 120 miljoonan dollarin kiinteistöomaisuus käsittää useita luksuskartanoja ja -asuntoja Yhdysvalloissa. Nämä kiinteistöt ovat hänen vaimonsa Marina Dobryninan nimissä.

Vekselberg omistaa myös viiden tähden luksushotellin Pohjois-Italiassa. Gardajärvellä sijaitseva huvila Villa Feltrinelli tunnetaan Italian toisen maailmansodan aikaisen diktaattorin Benito Mussolinin viimeisenä asuinpaikkana.

Villa Feltrinelli sijaitsee Gardajärvellä.

Vekselbergiin kytkeytyvät yritykset omistavat kiinteistöjä myös Kroatiasta. Näistä tunnetuin lienee hylätty hotelli Belvedere, joka on toiminut HBO:n hittisarja Game of Thronesin kuvauspaikkana.

