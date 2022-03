Seura: Janne Kataja paljastaa häkellyttävät ruokailutottumuksensa – diagnosoi itselleen harvinaisen syömishäiriön

Janne Kataja kertoo Seura-lehdessä, että hän uskoo sairastavansa harvinaista syömishäiriötä.

Juontaja Janne Kataja, 41, kertoo Seura-lehdessä ruokailutottumuksistaan. Kataja paljastaa, että hän saattaa olla huomaamattaan pitkiä aikoja syömättä.

– En ole lihonut syömisellä vaan epäsäännöllisillä elintavoilla. Syön aika vähän, mutta en säännöllisesti. Saatan olla syömättä 2-3 päivää huomaamatta, Kataja kertoo lehdessä.

Kataja kertookin diagnosoineensa itselleen syömishäiriön nimeltä ARFID. Esimerkiksi punainen liha, kala ja kana eivät miellytä Katajaa suutuntuman takia.

– Olen ääri-ihminen, teen kaikki asiat totaalisesti tai en lainkaan, hän sanoo lehdessä.

Syömishäiriöliiton mukaan ARFID-oireilulle ominaista on hyvin rajoittunut ja valikoiva syöminen. Suomalainen tautiluokitus ei vielä tunne kyseistä syömishäiriötä, sillä kyseessä on melko tuore diagnoosi. ARFID voi ilmetä esimerkiksi merkittävänä painonlaskuna, puutoksina ravitsemustilassa tai huomattavana psykososiaalisen toimintakyvyn häiriintymisenä.

Me Naiset kertoi helmikuussa, että ARFID-lyhenne muodostuu sanoista avoidant-restrictive food intake disorder ja sitä on pidetty pitkään lähinnä lasten sairautena. ARFIDia sairastavien aikuisten määrästä on vaikeaa tehdä arviota, sillä aihetta on tutkittu todella vähän.

Kansainvälisten arvioiden mukaan ARFID-diagnoosi 0.3–5.5 prosentilla lapsia, kertoo Terveyskirjasto.

Lue lisää: ARFID on uusi syömishäiriö Suomessa – tällainen se on

Janne Kataja on kertonut omintakeisista syömistottumuksistaan aiemmin Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa.

– Mulla on ruokarakennevamma. Mä en syö kokolihaa, kalaa enkä kanaa. Mä en ole koskaan tykännyt niiden suutuntumasta, jonka takia syön vain jauhelihaa, Kataja kertoi Veitolalle ohjelmassa.

Katajan lapset sen sijaan ovat kaikkiruokaisia. Isällä on lastenkasvatuksessa periaate herkkujen suhteen: Niitä on aina tarjolla.

– Mulla on aina karkkia kaapeissa, koska jos niitä on aina tarjolla, lapset eivät syö niitä. Meillä on myös aina kokista jääkaapissa, jota lapset saisivat juoda, mutta eivät juo. Ravintolassakin he tilaavat Vichyn ja mä kokiksen, Kataja sanoi Veitolalle.

Lue lisää: Wanda, 20, pystyy syömään vain lasagnea, bolognesea ja pizzaa – tällainen on syömishäiriö ARFID, joka tekee elämästä piinaa