Herttuatar Catherine hurmasi juhlaillallisella kuningattaren timanteissa – prinssi William piti koskettavan puheen orjuudesta

Herttuatar Catherine edusti upeana vihreässä iltapuvussa.

Britannian prinssi William ja herttuatar Catherine ovat parhaillaan edustusmatkalla Jamaikalla. Keskiviikkoiltana herttuapari osallistui juhlaillalliselle, jossa prinssi William piti koskettavan puheen Britannian roolista orjakaupassa. Daily Mailin mukaan William kuvaili orjuutta ”vastenmieliseksi ja tahraksi historiassamme”.

Prinssi William viittasi myös isänsä prinssi Charlesin aiempiin sanoihin puheessaan. Tällä viikolla vietetään kansainvälisen orjuuden uhrien ja transatlanttisen orjakaupan muistopäivää.

– Olen vahvasti samaa mieltä isäni, Walesin prinssin kanssa. Hän sanoi vuosi sitten Barbadoksella, että orjuuden kauhistuttavat julmuudet ovat ikuinen tahra historiassamme.

– Haluan ilmaista syvän suruni. Orjuus oli vastenmielistä. Eikä sellaista tulisi enää koskaan tapahtua, prinssi William sanoi puheessaan.

Williamin juhlaillallisella pitämä puhe keräsi kritiikkiä asiantuntijoilta, sillä huomio kiinnittyi siihen, ettei prinssi pyytänyt puheessaan orjuuden julmuuksia suoraan anteeksi.

Illalliskutsuilla herttuapari tapasi Jamaikan päämiehiä, muun muassa kenraalikuvernööri Sir Patrick Allenin ja hänen vaimonsa Lady Allenin, sekä pääministeri Andrew Holnessin ja vaimonsa Julietin.

Herttuatar Catherinen yllä illalliskutsuilla nähtiin upea vihreä iltapuku, jonka on brittisuunnittelija Jenny Packhamin luomus.

Herttuapari edusti loisteliaana juhlaillallisella.

Korvakorut ja rannekorun Catherine lainasi kuningatar Elisabetilta. Korut kuuluvat Emerald Tassel Parure -kokoelmaan. Kuningatar on käyttänyt koruja useissa eri tilaisuuksissa vuodesta 1989 lähtien.

Vihreä sävy toistui myös koruissa.

Herttuattaren iltapuvun arvellaan olevan tilaustyö Packhamin 4 500 euron arvoisesta tyllimekosta.

Catherine on valinnut maailmantähtien suosiman Packhamin designia ylleen aiemminkin. Syyskuussa Catherine edusti Packamin suunnittelemassa kultaisessa asussa Bond-leffa No Time to Dien ensi-illassa.

Herttuaparin edustusmatka ei ole sujunut ongelmitta. Matkan yllä on leijunut alusta asti ikävä varjo, sillä herttuapari joutui perumaan yhden suunnitelluista ohjelmanumeroistaan protestien vuoksi. Parin oli tarkoitus vierailla kaakaofarmilla Maya Mountains -vuoristossa sijaitsevassa kylässä, mutta kyläläisten mielenosoitusten vuoksi suunnitelmat peruttiin.

Edustusmatkan aikana Jamaikalla on järjestetty monarkian vastaisia mielenosoituksia, ja lisäksi poliitikot vaativat täyttä itsenäistymisäänestystä brittimonarkiasta ja korvauksia orjakaupasta, brittimedia uutisoi.

Monarkiaa vastustavassa mielenosoituksessa ihmiset vaativat prinssi Williamilta anteeksipyyntöä. Mielenosoittajien mukaan brittikuninkaalliset ovat hyötyneet ”orjakaupan verestä, kyynelistä ja hiestä”.