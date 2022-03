Sofia Belórf paljasti syyn hiljaiselolleen – parisuhteensa tilasta tyhjentävä kommentti

Sometähti Sofia Belórf saapui JVG-elokuvan ensi-iltaan ja kertoi kuulumisiaan.

Sofia Belórf saapui JVG-elokuvan kutsuvierasnäytökseen Helsingin Tennispalatsiin. Elokuvan ensi-ilta on perjantaina 25. maaliskuuta.

Hiljaiseloa viettänyt Sofia Belórf, 31, saapui JVG-elokuvan kutsuvierasensi-iltaan keskiviikkona. Somepersoona kertoi viettäneensä hektistä arkea kuvausten merkeissä.

– Paljon kuvauksia ja reissuja. Joka viikko kuvataan. Ylihuomenna olen lähdössä taas yhteen salaiseen kohteeseen. Aika kivan kiireistä on nyt, Belórf kuvaili tilaisuudessa.

Mallina ja fitnesstähtenäkin tunnettu Belórf totesi, että myös Ukrainan sota on ollut hänen mielessään.

– Se on ahdistanut ja herättänyt paljon tunteita. Tuntuu ihan epätodelliselta. Olen tavannut muutamia ukrainasta tulleita ihmisiä, naisia ja lapsia, niin on nähnyt livenä, mitä se oikeasti on.

– Olen ollut muutamissa tapahtumissa, joissa on ollut ukrainalaisia, hän tarkensi.

Somevaikuttaja kertoi kuulumisiaan medialle.

Belórf on ollut tavanomaisesti varsin aktiivinen sosiaalisessa mediassa, ja häntä seuraa Instagramissa liki 100 tuhatta ihmistä. Belórfin mukaan hänen hiljaiselonsa taustalla on ollut Sofian salaisuudet -sarjan toisen tuotantokauden kuvaaminen.

– En halua näyttää kaikkea somessa, vaan näytän asiat sarjassa. Olisi hassua, jos kuvaisin aamusta iltaan elämääni someen, niin mitä sarjaan enää jäisi, hän korosti.

– Olen aina ollut vähän mystinen somessa, että menen välillä omaan kuoreeni. Nyt on se aika, kun kuvaan isolle kameralle.

Sofia Belórf poseerasi punaisella matolla kokomustassa asussa.

Sofian salaisuudet -sarjan ensimmäisellä tuotantokaudella seurattiin muun muassa hänen ja Stefan Thermanin parisuhdetta. Parin suhde on ollut myrskyisä, ja heidän riitansa ovat nousseet usein otsikoihin.

Somessa on toisinaan spekuloitu, ovatko he edelleen yhdessä. Belórf kuitenkin saapui kutsuvierasensi-iltaan yhdessä Thermanin kanssa ja kertoi parin asumiskuvioista.

– Helsingissä asutaan, hän valotti ytimekkäästi suhteestaan.