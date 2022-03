Jare Brandin Nina-äiti tekee rehellisen paljastuksen poikansa uran alusta – yksi JVG:n ajanjakso sai äidin huolestumaan

Jare Brandin äiti Nina Norrmén saapui kauan odotetun JVG-elokuvan ensi-iltaan

Rapduo JVG:n kymmenvuotisen uran summaavan Vuodet ollu tuulisii -elokuvan kutsuvierasensi-iltaa vietettiin keskiviikkoiltana. Paikalle oli saapunut joukko eturivin tähtiä sekä suositun rapduon läheisiä.

Jare Brandin äiti Nina Norrmén saapui ylpeänä seuraamaan JVG-elokuvan ensiesitystä.

– Äiti on aina tukemassa, Jare kiitteli äiti kainalossaan.

– On ollut hienoa seurata JVG:n menestystä, ja olen aina yrittänyt tukea Jarea mahdollisimman paljon, Nina kertoi.

Nina Norrmén on seurannut poikansa uraa aktiivisesti ja on tuttu näky JVG:n keikoilla.

– On aina erilainen fiilis, kun on perheenjäseniä ja ystäviä keikalla. On siistiä, että edelleen he tulevat keikoille kymmenen vuoden jälkeen, Jare sanoi.

Räppäri kertoo olevansa äitinsä kanssa läheinen ja soittavansa hänelle aina matalalla kynnyksellä.

– Äiti on rakastava, hän tukee ja on myötätuntoinen, hän kehui.

– Jare on kiltti, ihana ja täydellinen, äiti puolestaan kuvaili.

JVG:n menestystarina alkoi kymmenen vuotta sitten Jaren ja VilleGallen sekä heidän lätkä- ja artistituttavien rap- ja videoharrastuksesta. Vuonna 2011 Häissä-single räjäytti potin, ja siitä lähtien duo on takonut hittejä.

Jare Brand opiskeli kiinteistötaloutta Aalto-yliopistossa ennen musiikkiuraa, kunnes päätti lopettaa opinnot kesken keskittyäkseen musiikkiuraan. Äiti myöntää, että hyppy tuntemattomaan vaikutti alkuun hurjalta.

– Minua jännitti se, kun Jarella jäi koulu kesken. Silloin ajattelin, että se ei ollut oikea ratkaisu, hän tunnustaa.

– Myöhemmin tajusin sen, että se koulu on mennyttä ja tämä on nyt hänen uransa. Uskoin siihen, että tämä tulee kantamaan pitkälle. Näin jälkikäteen ajateltuna se oli selvästi oikea ratkaisu, hän jatkaa.

Jare Brandin Nina-äidin haastattelu kuullaan elokuvassa.

Äiti joutui seuraamaan vierestä myös suosion varjopuolia. Ninan mukaan hektinen keikkaelämä on tuonut Jaren elämään myös haasteita.

– Tietysti omasta lapsestaan huomaa sen väsymyksen, mitä etenkin silloin alkuvuosina oli. Tänä päivänä tilanne on varmaan täysin toinen. Enää ei ole sellaista huolta, hän ruotii.

Toisinaan äiti on saanut olla huolissaan tien päällä seikkailevasta pojastaan.

– Laitoin aina viestiä, että onhan heillä talvella nastarenkaat ja että muistavat ajaa varovasti. Olen kuitenkin aina luottanut siihen, että Jare osaa pitää huolen itsestään.

Nina-äidin mukaan rapduon suosion taustalla on kaksikon erilaisuus.

– Jare on paljon rauhallisempi kuin Ville. He ovat hyvä combo. Jos he olisivat samanlaisia luonteiltaan, ei suosio olisi varmaan kantanut näin pitkälle, hän pohtii.

– Tietysti heillä on ollut kova halu menestyä.

Nina Norrmén kertoo tuntevansa VilleGallen vanhemmat hyvin.

Nina näkee, että sekä Jaren että VilleGallen artisti-imago vastaa todellisuutta. Hänen mukaansa Jare menestyksestä huolimatta pitänyt jalat maassa.

– Jare on aina jäänyt hieman takaa-alalle. Hän on ollut enemmänkin kuuntelija ja tarkkailija kuin tuonut itseään esiin äänekkäästi. Jarella ja Villellä on täysin erilaiset roolit, mihin he molemmat ovat tyytyväisiä, hän summaa.

Lue lisää: Suomitähdet kerääntyivät kauan odotetun JVG-elokuvan ensi-iltaan – näyttävät kuvat punaiselta matolta julki

JVG-elokuva: Vuodet ollu tuulisii saapuu valkokankaille perjantaina 25. maaliskuuta.