And Just Like That -sarja saa jatkoa! Somessa käynnistyi heti raju kritiikkivyöry

Uuden tuotantokauden julkaisupäivämäärä ei ole vielä tiedossa.

Sinkkuelämää-tähdet, Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker ja Kristin Davis nostettiin 2020-luvulle uudessa And Just Like That -sarjassa.

Sinkkuelämää-näyttelijöiden tähdittämä And Just Like That... saa jatkoa ainakin toisen tuotantokauden verran, uutisoi CNN. Ensimmäisen kauden viimeinen jakso nähtiin HBO Maxilla helmikuussa.

– Olen riemuissani, että saan jatkaa näiden rohkeiden hahmojen ja upeiden näyttelijöiden parissa. Olemme kaikki todella innoissamme, toteaa sarjan vastaava tuottaja Michael Patrick King HBO:n tiedotteessa.

Uudella kaudella ovat mukana niin Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon kuin Kristin Daviskin. Samantha Jonesia näyttelevän Kim Cattrallin ei ole kerrottu olevan mukana tälläkään kaudella.

Toisen tuotantokauden julkistaminen sai sosiaalisessa mediassa ristiriitaisen vastaanoton. Siinä missä asia oli toisille ilouutinen, moni oli sitä mieltä, ettei sarjaa olisi tarvinnut tehdä enää jaksoakaan enempää.

– Kukaan ei pyytänyt tätä, joku kommentoi Twitterissä.

– Miksi tehdä toinen kausi, kun ensimmäinenkin oli niin huono, kysyy toinen.

– Toivottavasti tuleva kausi on edes hieman iloisempi. Ja tuokaa Samantha takaisin, vaatii kolmas.

Rajun kritiikin rinnalla moni myönsi odottavansa kakkoskautta innolla.

– Minä ainakin olen iloinen, että tätä tulee lisää. Loppua kohden sarja muistutti enemmän alkuperäistä. Odotan mielenkiinnolla, mitä seuraavaksi tapahtuu, joku kommentoi.

AND JUST LIKE THAT alkoi HBO:lla ja HBO Maxilla viime vuoden puolella joulukuun alussa.

Jatko-osan tavoite oli tuoda vuosituhannen vaihteen rakastetuimmat tv-hahmot nykypäivään viisikymppisten päähahmojen kautta. Kansainväliset kriitikot tuntuvat kuitenkin olevan yksimielisiä siitä, että jatko-osa onnistui tavoitteessaan vain keskinkertaisesti.

Kriitikoiden mukaan uusien jaksojen isoin ongelma on juuri siinä, että Sinkkuelämää oli aikansa ilmiö, jonka päivittäminen nykyhetkeen täysin onnistuneesti on käytännössä mahdotonta.