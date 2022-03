Chisu sai tarpeekseen siitä, millainen hänen urastaan oli tullut ja teki ison päätöksen – nyt kotona vallitsee poikkeuksellinen tilanne Jori-puolison kanssa

Christel Roosberg on päättänyt lopettaa Chisu-artistina olemisen. Miksi? IS:n haastattelussa laulaja kertoo, että häntä kiinnostaa nykyään enemmän yhdessä luominen ja aamulenkit puolison kanssa kuin jatkuva somepäivittely Chisuna.

Vielä vähän keikkoja, ja se on sitten siinä, laulaja Chisun sooloura.

Ainakin toistaiseksi.

Christel Roosberg, 40, eli Chisu sanoo ”syväjäädyttävänsä” uransa sellaisena kuin se on tähän asti tunnettu.

Chisu on kuulunut noin 15 vuoden ajan Suomen suosituimpiin laulaja-lauluntekijöihin. Hänen hittejään kuten Baden Baden, Sabotage, Kolmas pyörä ja Sama nainen on kuunneltu miljoonia kertoja suoratoistopalveluissa. Hän on vastaanottanut Emma-palkintoja, ollut mukana kahdesti Vain elämää -ohjelmassa ja vieraana presidentin Linnan juhlissa.

Chisu kertoo väsyneensä artistiminäänsä sellaisena kuin suuri yleisö sen tuntee.

Mutta mitä eroa on ”lopettamisella” ja ”syväjäädyttämisellä”?

– En halua sanoa, että lopetan, koska elämästä ei koskaan tiedä. Saattaa olla, että tulevaisuudessa syntyy taas suomenkielisiä biisejä, jotka sopivat Chisulle.

– Ja jos näin käy, olen ehkä niin onnekas, että niitä biisejä varten on yleisökin. Tuossa tilanteessa olisi kornia puhua comebackista, paluusta, jos olisi julistanut lopettavansa, hän sanoo.

– Olen miettinyt, puhunko siis soolouran jäädyttämisestä vai syväjäädyttämisestä. Päädyin jälkimmäiseen, koska minulla ei ole mitään suunnitelmia jatkaa tätä uraa tällaisena. Kyseessä ei ole mikään markkinointitemppu, että oikeasti teenkin uusia lauluja ja uusi levy tulee jo vuoden kuluttua.

Ok.

Chisu siis lähtee nyt kevään kestävälle klubikiertueelle. Kesällä on festarikeikkoja. Syksylläkin ehkä jotain. Uusia biisejäkin saatetaan vielä kuulla, mutta Chisu sellaisena kuin olemme hänet oppineet tuntemaan, on jo katoamassa maisemasta.

Mutta miksi Chisu on väsynyt olemaan Chisu?

Chisu ja Jori avioituivat vuonna 2019.

VASTAUS on pitkä. Se sisältää monta eri syytä. Niille Warner Music -levy-yhtiön Asko Kallosen toimistossa nyökkäiltyään ymmärtää, miksi Chisu syväjäätyy – siis nimenomaan sooloartistina olemisesta. Aluksi hän nimittäin tarkentaa:

– Chisu on ollut lempinimeni aina. Ja sillä nimellä toimin jatkossakin, hän sanoo.

– Enkä ole lopettamassa musiikin tekemistä. Mutta Chisu-artistina oleminen riittää, siltä tuntuu juuri nyt.

Ja niihin syihin: ensinnäkin artistina oleminen vie paljon aikaa ihmiseltä, joka elää ruuhkavuosiaan. Chisu on alkanut tehdä musiikkia, koska rakastaa musiikin tekemistä – ei esimerkiksi edustaakseen jatkuvasti Chisu-artistia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Ja sitäkin, jatkuvaa sosiaalisen median päivittelyä on artistiura suosittuna popparina nykyisin. Ja lisäksi on keikat, musiikkivideot ja näkyvyys perinteisessä mediassa. Tuo kaikki tuon kaiken suunnittelu vie aikaa tärkeämmiltä asioilta.

– Olen kuitenkin myös äiti, hän sanoo.

Hänellä on yksi lapsi aiemmasta liitostaan. Nykyiseen uusperheeseen Jori Sjöroosin kanssa kuuluu kaikkiaan kolme kouluikäistä lasta.

Ja tämä ei tarkoita, että äitiys rajoittaisi Chisun luovan taiteilijan työtä. Ei rajoita, ovathan useimmat Chisun kanssa 2000-luvun alkupuolella suomenkielisinä laulajina huipulle nousseet naiset saaneet jossain vaiheessa lapsia. Ja on tietysti ihan oma keskustelunaiheensa, miksi miesartistit eivät ota isyyden vaikutusta uraansa yleensä edes puheeksi.

Chisu siis jatkaa musiikin tekemistä, mutta ei tahdo jatkaa sitä artisti-Chisulle, artisti-Chisuna.

Luovuudella on uusi suunta, jota hän määrittelee muun muassa yhteisillä aamulenkeillä puoliso Jori Sjöroosin kanssa.

Chisu ja Jori ovat aviopari, mutta tekevät nyt myös tiiviisti töitä yhdessä.

AAMULENKKI on takana haastattelupäivänkin. Vaikka edessä on vielä jäähyväiskeikat artisti-Chisuna, uutta luovan taiteilija-Chisun mieli karkaa jo yhteistyöhön Sjöroosin kanssa.

Yhdessä he ovat tähän mennessä julkaisseet vähän musiikkia ROOS + BERG -nimellä, muun muassa yhtä lukuun ottamatta kaikki Chisun viime syksyn Vain elämää -tulkinnoista. He molemmat ovat paitsi pitkän linjan artisteja, myös studiotyöhön, säveltämiseen, sovittamiseen ja tuottamiseen mielellään uppoavia musiikintekijöitä.

– Minulta on aina kysytty, viihdynkö paremmin esiintymislavalla vai studiossa ja olen aina vastannut, että studiossa.

Nyt pariskunnalla on myös yhteinen firma, jonka nimissä ”voidaan luoda ja tehdä mitä tahansa”.

– En tässä vaiheessa halua yhtään rajoittaa sitä, mitä tulen tekemään, Chisu sanoo näyttäen siltä, että joutuu jarruttelemaan itseään.

Paljon on mielessä ja jotain tekisi mieli kertoakin, mutta nyt hän tahtoo keskittyä vielä jättämään jäähyväisiä artisti-Chisulle, siis jäähyväisiä ainakin toistaiseksi.

– Yhdessä tekeminen on erilaista kuin yksin, koska täytyy olla valmis kompromisseihin, Chisu kertoo työskentelystä aviopuolison kanssa.

Jori Sjöroos tunnetaan artistina levytyksistä Fu-Tourist- ja Magenta Skycode -nimien alla, ja PMMP:n säveltäjänä ja tuottajana. Hän on tuottanut myös muun muassa Ismo Alankoa ja Vestaa.

– Yhdessä tekeminen on erilaista kuin yksin, koska täytyy olla valmis kompromisseihin. Se on samanlaista kuin parisuhteessa: välillä saa tahtonsa läpi, välillä ei. Ja sitten täytyy miettiä, voiko niiden kompromissien kanssa elää. Mutta pääasiassa olemme samaa mieltä.

– Sen takiahan yhteistyö on kivaa. Jos koko ajan riitelisimme, tuskin tekisimme yhteistyötä. Olen onnekas, että olen saanut rinnalleni ihmisen, jonka kanssa voin jakaa niin monta elämän osa-aluetta, Chisu sanoo.

Mutta koska ruuhkavuodet, siksi palavereiksi sovitut aamulenkit.

Chisu tunnustaa, että on kaiken – arjen ja työn – jakamisessa saman ihmisen kanssa on haasteensa.

– Käymme parivalmennuksessa. Emme siksi, että meillä olisi mitään ongelmia. Vaan siksi, että osaisimme sovittaa nämä kaikki asiat yhteen.

Chisulla ei ole näillä näkymin aikomusta palata takaisin soolouralleen.

ERILLEEN KASVAMISESTA puhutaan parisuhteiden yhteydessä, mutta nyt Chisu kuvailee tätä kielikuvaa käyttäen sitä, että kokee itsensä etääntyneen artisti-Chisusta.

Hän tuntee menneensä taiteilijana eteenpäin niin, ettei tunnu ajankohtaiselta esittää badenbadeneita tai ainakaan pyrkiä kirjoittamaan vastaavia hittejä lisää.

– Chisusta on tullut brändi, joka on minusta itsestäni aika ulkokohtainen, Chisu selittää.

– Tässä on kyse myös kunnioituksesta yleisöä kohtaan. Ihmisiä, jotka rakastavat juuri noita suosituimpia laulujani, hän sanoo ja näyttää tuotantopäällikkö Kallosen seinällä olevia platinalevyjä Chisun albumeista: Vapaa ja yksin (2009), Kun valaistun (2011) ja Polaris (2015) sisälsivät hittejä ja määrittelivät Chisun soundin niin, että määritelmä tuntuu Chisusta nyt kohtuuttoman ahtaalta.

Siis myös siksi ”syväjää” – ja erilleen kasvaminen yleisön kanssa.

– Koen, että on reilua sanoa tämä kuulijoille suoraan. Artisti-Chisua ei olisi olemassa ilman kuulijoita. Heidän on oikeus tietää, missä mennään, hän sanoo.

– Nyt on mahdollisuus vielä tulla keikoille ja nauttia siitä, mitä olemme yhdessä luoneet.

Chisu aloittaa kiertueensa perjantaina 25. maaliskuuta Ikaalisista.