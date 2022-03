Tässä ovat täysin uudenlaisen The Voice of Finland -ohjelman tähtivalmentajat – joukossa kaksi konkaria ja yksi täysin uusi nimi

The Voice of Finland: Senior -laulukilpailun uudet tähtivalmentajat on julkaistu.

Laulukilpailu The Voice of Finlandista tulee uusi versio, joka on tarkoitettu senioreille. TVOF Seniorin tähtivalmentajat on julkaistu, ja niihin kuuluvat laulukilpailun konkarit Michael Monroe ja Tarja Turunen. Uutena nimenä nähdään Ressu Redford.

The Voice of Finland: Seniorissa kilpailijoiden ikä vaihtelee 60–84-vuoteen ja heidät on valittu 200 hakemuksen joukosta.

Michael Monroella on pitkä kokemus TVOF-valmentajan työstä, sillä hän oli mukana kausilla 1–6. Tarja Turunen puolestaan valmensi omia tiimejään TVOF-kausilla 4–5. Ressu Redford on tähtivalmentajien uusin tulokas.

Ressu Redford tekee ensiesiintymisensä TVOF-valmentajana.

– The Voice of Finland: Senior on nyt ensimmäistä kertaa, ja mäkin olen ekaa kertaa mukana. Ihan järjettömän hieno fiilis! Mä odotan suuria tunteita niin laulajilta kuin valkuiltakin, ja mä uskon, että niitä tulee, Ressu Redford toteaa tiedotteessa.

– Aivan mielettömillä fiiliksillä! Tämä on niin ihanaa. Saa olla mukana tekemässä hyvää ja senioreiden kanssa. Ei mitään ihanampaa! Mä odotan ihania elämäntarinoita heiltä, Tarja Turunen kertoo.

Tarja Turunen palaa TVOF-valmentajaksi.

Michael Monroe toteaa, että hän rakastaa olla taas mukana The Voice of Finlandissa.

– Tämä Seniori-juttu on tosi hieno. Täällä on ihmisiä, joilla on elämäntarinaa ja heillä on varmasti hyvin paljon annettavaa. Odotan innolla.

Michael Monroe oli TVOF-valmentajana kuudella kaudella ennen nyt tulevaa seniorikautta.

Ohjelma eroaa muista TVOF-kausista siinä, että oman esityksensä jälkeen jokainen kilpailija saa palautetta.

– Vaikka me valmentajat ei painettaisikaan meidän nappulaa, niin kaikkien meidän tuolit kääntyvät kaikille laulajille, Tarja Turunen toteaa tiedotteessa.

Senior-kausi on totuttua TVOF-kautta lyhyempi, sillä kausi koostuu neljästä jaksosta.

Kisa etenee Ääni ratkaisee-vaiheesta Knockoutteihin. Seuraava askel on semifinaali, jossa selviää, ketkä kolme parasta kustakin tähtivalmentajan tiimistä kisaavat voitosta. Finaali käydään liveyleisön edessä Logomolla, ja Logomon yleisö päättää voittajan.

The Voice of Finland: Seniorin juontavat Heikki Paasonen ja Elina Kottonen.

The Voice of Finland: Senior alkaa 20. toukokuuta Ruudussa ja Nelosella. Ilta-Sanomat ja Nelonen ja Ruutu-palvelu kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.