Kiti Kokkonen julkaisi ihka ensimmäisen profiilikuvansa uudelleen – someseuraajat repesivät liitoksistaan

Kiti Kokkosen tuore somekuva sai aikaan tykkäystulvan.

Suomalaisten suosikkinäyttelijä Kiti Kokkonen viihdytti someseuraajiaan jälleen hupaisalla julkaisulla. Kokkonen päätti tiistain iloksi julkaista uudelleen kaikkien aikojen ensimmäisen Facebook-profiilikuvansa. Kokkosen erikoinen otos sai seuraajilta riemastuneen vastaanoton.

– Kyllä se on kevään kunniaksi taas laitettava tänne tämä aarre, joka oli ensimmäinen fb-profiilikuvani, Kokkonen kirjoittaa kuvatekstissä.

Keväisessä kuvassa ei näy useimpien profiilikuvien tavoin käyttäjänsä kasvot, vaan aivan päinvastainen puoli vartalosta. Kuvassa Kokkonen pyllistää komeasti kameralle.

Kokkosen Instagram-julkaisu keräsi muutamissa tunneissa huimat 18 000 tykkäystä ja ptosta on kommentoitui satoja kertoja. Myös osa someseuraajista heittäytyi lystikkääksi.

– Siinä on PERSpektiiviä, joku veistelee kommenteissa.

– Ennättikö silloin kukaan sanoa, että profiilikuvasi on perseestä, kysyy toinen.

– Kuu kiurusta kesään, puolikuuta perseestä, runoilee kolmas.

Todellisuudessa kuvan tilanne näyttää siltä, että Kokkonen pyllistelee hoitaessaan keväistä pihamaata. Sitä, miksi näyttelijä aikoinaan valitsi kyseisen ruudun profiilikuvakseen, hän ei avaa sen enempää.

Kiti Kokkonen nähtiin Marko Keräsen tanssiparina Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa.

Kiti Kokkosen Instagram-tilillä on lähes 200 tuhatta seuraajaa, mutta näyttelijä on pitänyt sisältönsä arkisena. Hän on jakanut faneilleen niin hauskoja kommelluksiaan kuin syvällisiä pohdintojaan.

Kokkonen tuli alkujaan koko kansan tietoisuuteen voittaessaan Putouksen sketsihahmokilpailun Tanhupallo-hahmollaan vuonna 2018. Hän on näytellyt useissa elokuvissa, kuten Onneli ja Anneli ja Se mieletön remppa. Viime syksynä hän tanssahteli Tanssii tähtien kanssa -parketeilla.