Marko Björsiä tv:ssä deittailevat miehet puhuvat suunsa puhtaiksi kommenteista, joita he kuulevat jatkuvasti – nämä asiat ärsyttävät

Rakkauden seikkailu -ohjelman miehet kertovat tv:ssä, millaisia stereotypioita he kohtaavat homoina. Usein samat asiat kuulee kerta toisensa jälkeen kyllästymiseen saakka.

TV5-kanavalla ja Discovery+-palvelussa nähdään keskiviikosta alkaen uutuusohjelma Marko Björs – Rakkauden seikkailu, jossa kilparatsastajana tunnettu Marko Björs etsii unelmiensa miestä. Mukana sarjassa on kymmenen eri ikäistä miestä, jotka deittailevat Björsiä Etelä-Afrikan auringon alla.

Sarjan ensimmäisessä ja toisessa jaksossa nähdään suoraa puhetta siitä, millaista on tulla kaapista ulos ja millaisia stereotypioita homouteen usein liitetään. Björsin rakkautta havittelevat miehet kertovat toisilleen avoimesti, millaisia kommentteja ja ennakkoluuloja he joutuvat kohtaamaan jatkuvasti.

– Varmaan ehkä kliseisin on, että on parturikampaaja tai meikkaaja, Björsin kaima Marko sanoo.

Muutaman miehen mukaan on yleistä, että heistä halutaan ”gay best friend” eli homoystävä. Erityisesti naiset ajattelevat näin.

– Ihmiset ovat mukavia, koska he haluavat, että heillä on tällainen kiintiöhomo ja he voivat sanoa, että hei mä tunnen yhden homon, Janne, 43, kertoo.

Miesten mukaan heidän seksuaalinen suuntautumisensa voi aiheuttaa myös kiusallisen tilanteen esimerkiksi uudessa työpaikassa.

– Menet uuteen työpaikkaan ja siellä se ehkä pitää jossain vaiheessa tuoda esille, että sä olet homo, Kari kertoo.

– Sitä oletetaan, että sun täytyy alleviivata se, sanovat muut.

– Mä en seksuaalisuuttani korosta koskaan, enkä tuo sitä esille. Mun mielestä pitää tutustua ihmiseen. Jos en kelpaa sellaisena kuin olen, niin sitten en kelpaa, Janne kertoo kameralle.

Marko Björs lähti mukaan deittiohjelmaan, koska hän halusi edistää seksuaalivähemmistöjen asemaa Suomessa.

Miesten mukaan heiltä myös kysellään usein, että kumpi parisuhteessa on ”nainen”. Tuttuja ovat myös törkeät utelut intiimielämästä ja siihen liittyvistä asioista.

– Mulla on myös jotkut heteromiehet tulleet tenttaamaan ihan vaan, että ”panisitko mua?” ikään kuin se olisi olettamus, että kaikki kelpaa, kertoo Juho-Jari.

27-vuotias Sergey kertoo, että on kurjaa, miten jotkut heteromiehet eivät halua viettää aikaa homojen kanssa samassa tilassa, sillä he pelkäävät tulevansa isketyksi.

– Olen miettinyt, että niillä on yllättävän hyvä itsetunto, koska mä en sellaiseen henkilöön tikulla koskisi, Sergey täräyttää.

Marko Björs kertoi aiemmin IS:lle, että hän mietti deittiohjelmaan mukaan lähtemistä pitkään, koska ei ollut koskaan aiemmin puhunut yksityisasioistaan julkisesti. Hän ei ollut ennen sarjaa tullut edes varsinaisesti ulos kaapista.

– Päätavoitteeni ei ollut lähteä etsimään rakkautta, vaan lähdin mukaan kantaakseni korteni kekoon homoyhteisön puolesta, Björs sanoi IS:lle.

– Jos julkisuuden henkilönä voin edistää vähemmistöjen asemaa, niin miksi en tekisi sitä, hän jatkoi.

Marko Björs – Rakkauden seikkailu TV5-kanavalla ja Discovery+-palvelussa keskiviikkoisin.