Kommentti: Yle naamioi rasismin isänmaallisuudeksi räikeällä tavalla – eikö kolmen vuoden takaisesta kohusta opittu mitään?

Ylen tehtävä on tuottaa sisältöä kaikille tasapuolisesti. Asioista on kuitenkin puhuttava niiden oikeilla nimillä. Rasismi ja kansallissosialismi eivät ole synonyymejä kansanmielisyydelle ja arvokonservatiivisuudelle, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Iida Tani.

”Mua ärsyttää monen tuotteen mainoksessa se, kun niissä käytetään ei-suomalaisia ihmisiä, niin sillä koitetaan normalisoida niiden ihmisten läsnäoloa yhteiskunnassa”.

Sanatarkkaan näin toteaa yksi Ylen Suomineidot-dokumenttisarjan päähenkilöistä heti avausjaksossa. Edellä mainitun lauseen ohella sarjassa muun muassa todetaan, että ei-valkoiset ihmiset eivät ole suomalaisia ja heistä puhutaan ”poikkeavina ihmisinä”. Monikulttuurisuus terminä ärsyttää ja käymään saa kuka tahansa tulla, mutta ei jäädä.

On ironista, että Yle päätti julkaista dokumenttisarjansa samana päivänä, joka käynnisti Suomessa vietettävän rasismin vastaisen viikon. Suomineidot nimittäin normalisoi rasismia, vihapuhetta ja syrjintää tavalla, jollaista en muista hetkeen nähneeni. Mikä pahinta, ohjelmassa nähtävä räikeä rasismi naamioidaan kansallismielisyyden ja isänmaallisuuden taakse.

Ylen tiedotteen mukaan neliosaisessa dokumenttisarjassa kuvataan kolmen ”kansallismielisen ja arvokonservatiivisen” naisen elämää. Kun samaan aikaan Ylen paniikissa jo kertaalleen editoimassa mainoskuvassa yksi päähenkilöistä poseeraa kansallissosialistien logolla varustetussa paidassa, voimme yhteisymmärryksessä todeta, että silkasta isänmaallisuudesta ei Suomineidoissa ole kyse.

Suomineidot on saanut osakseen runsasta kritiikkiä sosiaalisessa mediassa. Moni on pohtinut, miksi verovaroilla rahoitettu Yle on päätynyt tuottamaan tämän kaltaisen sarjan. Itse koen, että Ylen tehtävä on nimenomaan tuottaa sisältöä kaikille esimerkiksi arvoihin, ihonväriin tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Sananvapaus on asia, jonka tärkeys on etenkin kuluneina viikkoina korostunut eikä sitä sovi unohtaa.

Tarkoittaako tämä sitä, että Ylen kannatti tehdä sarja, jonka ainoana tavoitteena tuntuu olevan vihapuheen, rasismin ja kansallissosialististen aatteiden normalisoiminen ja nostaminen esiin vailla minkäänlaista kriittistä suhtautumista?

Ei missään tapauksessa.

Ylen luovien sisältöjen johtaja ja vastaava toimittaja Ville Vilén puolustautui tiistaina julkaistussa artikkelissaan toteamalla, että kansallismielisyys ja siihen liittyvät ilmiöt eivät ole uusia, eivätkä ilmiöt tai suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen tyytymättömät ihmiset poistu ”silmät sulkemalla”.

Vilén on oikeassa. Asioiden lakaiseminen maton alle ei edistä sitä keskustelua, jota myös Suomessa on edelleen tarpeen käydä. Avain on kuitenkin siinä, miten media asiat esittää. Sarja, jossa avoimesti rasistiset ihmiset uhriutuvat, koska elämä tämän päivän liberaalissa yhteiskunnassa on niin vaikeaa, ei ole siihen oikea tapa.

On hyvä muistaa, ettei tämä suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun Yle joutuu vastaavan kohun keskelle. Vuonna 2019 Yle julkaisi verkkosivuillaan artikkelin äärioikeistolaisista rakastavaisista, jotka olivat tavanneet toisensa Suomen Sisun kokoontumisessa. Jo tuolloin Yleä moitittiin kritiikittömästä otteesta aiheeseen ja siitä, että fasismi, rotuoppi ja äärioikeistolaisuus naamioitiin maltilliseksi isänmaallisuudeksi. Kolmessa vuodessa mikään ei siis ole muuttunut.

Toki Suomineidoille on löytynyt myös puolustajansa. Osa on ollut riemuissaan siitä, että toistuvasti viherpesusta syytetty Yle on antanut oman dokumenttisarjansa äärikonservatiiveille. Jos Yle kerran antaa mediatilaa esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajille, miksei sitä annettaisi myös sarjassa nähtäville naisille?

Kuten sanottua, Ylen tehtävä on tuottaa sisältöä kaikille tasapuolisesti. Esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen ja näiden ihmisten vertaaminen on kuitenkin jo itsessään pulmallista. Ensin mainitut eivät esiintymisissään lähtökohtaisesti avaudu vastenmielisyydestään vaikkapa nyt heteroita kohtaan tai purnaa siitä, miten kamalaa pelkkä heidän näkemisensä on.

Lisäksi asioista on puhuttava niiden oikeilla nimillä. Rasismi ja kansallissosialismi eivät ole synonyymejä kansanmielisyydelle ja arvokonservatiivisuudelle. Ne ovat räikeitä ihmisoikeusloukkauksia, joita ei tule silotella tai normalisoida.

Ja juuri näin Yle sortuu valitettavasti tekemään, vaikka kuinka muuta väittäisivät.