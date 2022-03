JVG:n VilleGalle kertoo ”vaikeista vuosistaan” Jokeri-fanina – yhtä asiaa hän odottaa erityisesti rakastamansa joukkueen tulevaisuudelta

JVG:n Ville Galle tunnetaan vannoutuneena Jokeri-miehenä.

Jääkiekko on lähellä rapduo JVG:n sydäntä. Ville Galle on aikoinaan myös pelannut lätkää sekä kaukalopalloa.

JVG-rapduon VilleGalle (Ville-Petteri Galle) on ollut aina intohimoinen Jokeri-fani, ja hän on nuorempana pelannut Jokereissa.

Maanantaina MTV uutisoi, että Venäjän jääkiekkoliigassa viime kausina esiintynyt Jokerit jättää KHL:n ja suunnittelee paluuta Suomeen. Jokerit jätti kuluvan KHL:n kauden kesken sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa. Sen jälkeen Jokereiden pelaajat ovat löytäneet uusia seuroja, ja valmentaja Lauri Marjamäki siirtyi Kärppien peräsimeen.

Toistaiseksi on epäselvää, pelaako joukkue ensi kaudella vielä missään sarjassa.

– Toivoisin, että he pelaavat jossain. Oli outo tunne että joukkue, jossa on nuoruutensa pelannut ja kannustanut, niin yhtäkkiä tilanne on tämä. Tietysti tähän maailmantilanteeseen se on ymmärrettävää, että näin tehtiin, VilleGalle kommentoi.

– Kyllähän sitä urheilufanina on kaivannut niitä paikallispelejä HIFK:n kanssa.

Lue lisää: MTV: Jokerit lähtee KHL:stä – haluaa palata Suomeen

Toivoisitko Jokereiden palaavan SM-liigaan?

– Miksei, miksei, VilleGalle muotoilee.

Mitä mieltä olet siitä, että Jokerit alun perin siirtyi KHL:ään?

– Eihän se ole tuntunut samalta kuin kotimaiset pelit. En ole hirveästi käynyt hallilla KHL:n aikana, koska ei koskaan tiedä, keitä siellä milloinkin pelaa. Oli kivempaa kotiliigassa, kun tuli tuttuja joukkueita vastaan ja tiesi aina, että tänään tulee porilaiset ja huomenna tamperelaiset.

– Kyllä on ollut vähän vaikeita vuosia Jokeri-fanina, hän tunnustaa.

Artisti VilleGalle on pelannut nuorena muun muassa Jori Lehterän kanssa. Hän pelasi Jokereissa 18-vuotiaaksi asti SM-tasolla.

VilleGalle on aiemmin kertonut jopa tatuoineensa olkapäähänsä Jokeri-logon.

– Jokeri-logo on tatuoituna olkapäähän ja oon pelannut seurassa 10 vuotta nuorena. Aina mä oon ollut Jokeri-mies. Muistan kun faija vei pikkupoikana Helsingin jäähallille Jokerit–Tappara -matsiin, siitä se lähti, VilleGalle kertoi Ilta-Sanomille vuonna 2016.

JVG on muun muassa esiintynyt Leijonien kultajuhlissa, ja intohimo lätkään on läsnä monissa heidän lyriikoissaan. JVG:n versiota Antti Tuiskun Peto on irti -kappaleesta on kuultu vuosikausia Suomen jääkiekkomaajoukkueiden maalilauluna.

JVG:n lätkäyhteys nousee esiin myös rapduon tulevassa JVG-elokuvassa Vuodet ollu tuulisii, joka saa ensi iltansa perjantaina 25. maaliskuuta.

Elokuva pohjautuu aitoon videomateriaaliin. JVG:n matkasta on taltioitu kuva- ja videomateriaalia jo ensimmäisistä keikoista lähtien. Lisäksi mukana on Jare Brandin ja VilleGallen sekä yhtyeen tarinaa rakentamassa olleiden taustavaikuttajien ja perheenjäsenten haastatteluja ja tarinoita.

Yhtyeen tarina alkoi kahden kaverin Jaren ja VilleGallen sekä heidän lätkä- ja artistituttavien rap- ja videoharrastuksesta. Vuonna 2011 Häissä-single räjäytti potin, ja loppu on historiaa.

Lue lisää: Rapduo JVG:stä tehdään elokuva! Tältä se näyttää