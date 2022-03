Tiina rakastui hurmaavaan ranskalaismieheen, mutta pian kaikki muuttui – eräänä päivänä hän näki, että jotain hirveää oli tapahtumassa

Tiina Raudaskosken, 44, maailma musteni, kun hänen ranskalainen puolisonsa vei heidän yhteisen lapsensa perheriidan päätteeksi. Taistelu lapsesta jatkui vuosia.

Raudaskoski ei tiennyt silloin, saako hän enää koskaan olla äiti lapselleen.

Dramaturgina ja kirjailijana vaikuttanut Raudaskoski teki pitkän oikeustaistelun aikana jotakin erikoista: Hän opiskeli oikeustieteen maisteriksi ymmärtääkseen ranskalaista lakia.

– Kun huomasin jääväni oman onneni nojaan, aloitin opiskelut oikeustieteellisessä. Hain apua ensin yleisestä oikeusavusta, siellä ei tehty mitään. Eikä juuri ollut apua myöskään maksamastani asianajajasta, Raudaskoski kertoo 2010 alkaneesta huoltajuustaistelustaan.

Raudaskoski on kirjoittanut kokemustensa pohjalta Kuudennen kerroksen nainen -romaanin (WSOY). Teoksen monet käänteet ovat suoraan todellisuudesta.

Tiina Raudaskoski muutti 2009 Pariisiin ranskalaisen aviomiehensä ja heidän vuoden ikäisen Lumikki-tyttärensä kanssa. Asunnon he saivat idyllisestä linnasta Pariisin keskustan ulkopuolelta.

Hän oli rakastunut ranskalaiseen biologiin Helsingissä. Sieltä he muuttivat Englantiin. Pariisiin muuton jälkeen parisuhde alkoi olla lopussa.

– Olin nuori ja kokematon, menin naimisiin väärän ihmisen kanssa, Raudaskoski hymähtää.

Mies vaikutti sivistyneeltä ja ranskalaiseen tapaan boheemilta, kunnes hänestä paljastui kontrolloiva puoliso, jonka nuhjuisuutta ei voinut sanoa kiehtovaksi boheemiudeksi.

– Kulttuurieron piikkiin on helppo laittaa kaikenlaista suhteen alussa, Raudaskoski sanoo.

Kun Raudaskoski oli erään riidan jälkeen palaamassa kotiin ruokkimasta hevosia, hän näki miehen lähtevän lapsen kanssa. Hän tiesi heti, että jotakin hirveätä tapahtuu.

– Kuuteen viikkoon en tiennyt edes lapseni olinpaikkaa, Raudaskoski kertoo.

Mies ei vienyt vain lasta, hän vei puolisoltaan myös internetyhteyden, puhelimen ja tyhjensi heidän yhteisen pankkitilinsä. Autonkin hän otti.

– Sain naapurilta kyydin poliisilaitokselle tehdäkseni rikosilmoituksen, mutta siellä vain naureskeltiin, että lapsihan on isänsä kanssa, Raudaskoski kertoo.

Raudaskoski oli yhtäkkiä yksin vieraassa maassa. Hän ei osannut kovin hyvin ranskaa, ja hänen oli vaikea jopa todistaa olevansa lapsensa äiti.

– Ranskassa suhtaudutaan kaikkeen epäluuloisesti, kaikesta pitää olla todistus. Suomessa ollaan luottavaisempia, Raudaskoski sanoo.

Raudaskoski kulki eri paikoissa etsimässä apua. Hänelle tulivat tutuiksi muun muassa konsulaatti ja yleinen oikeusapu. Romaanissaan hän kuvaa tragikoomisiakin hetkiä eri virastoissa.

– Ihmiset kuvittelevat, että aina saa apua, mutta kun ei saa. Ainoan avun sain papilta suomalaisesta seurakunnasta, Raudaskoski kertoo.

Seurakunnassa häntä kuunneltiin ja tarjottiin vertaistukea. Mutta eivät hekään voineet lasta hänelle antaa takaisin.

Hänen romaaninsa päähenkilö Tiina Är saa apua satunnaisilta tuttaviltaan, joita hän ei olisi normiarjessaan koskaan tavannut.

– Ilmeisesti ex-mieheni asianajajan neuvosta sain alkaa tavata lastani valvonnan alaisena kaksi tuntia viikossa. Sillä tavalla mentiin puolitoista vuotta, Raudaskoski kertoo.

Lumikille äiti muuttui niin vieraaksi, että meni monta vuotta ennen kuin hän alkoi kutsua äitiä äidiksi. Mutta sekin päivä tuli.

Kun huoltajuuskiista oli oikeudessa, mies mustamaalasi Raudaskosken mielisairaaksi, alkoholistiksi ja väkivaltaiseksi. ”Rakas vaimoni on hyvin sairas”, mies sanoo romaanissa.

– Hänen strategiansa oli tehdä minut hulluksi – ja kyllä minä masennuinkin.

Kuin kauhudekkarissa, miehellä oli jopa jonkinlaisia ”todisteita” puolisonsa heikosta mielenterveydestä.

– Olin nuorena epävarma kaikesta. Kun olin surullinen isäni kuolemasta, aloin uskoa olevani mielisairas. Sen olin kertonut miehelle – olihan hän elämäni rakkaus, Raudaskoski sanoo ja hymähtää.

Vieläkin Raudaskosken on vaikea muistella, miten mies käytti hyväkseen hänen epävarmuuttaan ja luottamustaan.

– Niin suurta petosta on vaikea kuvitella.

Ilmeisesti miehen pitkät monologit oikeudenkäynnissä eivät olleet vakuuttavia. Kun molemmille tehtiin psykososiaaliset tutkimukset, todettiin, että äiti on kykenevä lapsen huoltajaksi, mutta isänsä kanssa lapsi ei voi asua.

– Minut siis todettiin selväpäiseksi, Raudaskoski kertoo ja naurahtaa.

Kun Raudaskoski istui oikeustieteen luennolla 2011, hän sai viestin oikeuden päätöksestä. Samana päivänä Lumikki täytti kolme vuotta.

Seurasi vielä vuosien oikeustaistelu, sillä mies valitti päätöksestä. Viimeisen kerran he olivat kuultavina 2017.

– En ole enää keskustellut hänen kanssaan, en pysty siihen.

Lumikki on nyt 13-vuotias hyvin pärjäävä tyttö. Hän tapaa isäänsä joka toinen viikonloppu.

– Vaikka haluaisin mustamaalata ex-puolisoani, minun on myönnettävä, että hän on hyvä isä. Ja lapsen etu on, että on normaali suhde isään. Minun on vain pidettävä mölyt mahassani.

Tapahtuneet tosiasiat Raudaskoski on kertonut tyttärelleen, sillä kysehän ei ollut siitä, etteikö isä olisi lastaan rakastanut.

– Ei olisi oikein näyttää hänelle valheellista kuvaa.

Tänä päivänä Raudaskoski asuu Ranskassa maaseudulla lääkäripuolisonsa kanssa. Lumikilla on nyt pikkusisko. Heillä on myös hevosia ja kissoja.

– Tämä on hyvää ja rauhallista elämää, Raudaskoski kertoo.