Tähdeksi matkalla olevan Veetu Hietasen, 14, puhelimeen kilahti häkellyttävä viesti – roisi palaute Konsta-isästä poiki selkeän reaktion

Veetu Hietanen on päättänyt seurata isänsä Konsta Hietasen jalanjälkiä elokuvauralle. Julkisuus ei nuorta miestä pelota, koska hänellä on tukena ja turvanaan teinitähteyden läpi käynyt isä.

Lahden torille paistaa kirkas kevätaurinko. Veetu Hietanen, 14, korjaa keltaisen piponsa asentoa ja asettuu isänsä Konsta Hietasen, 36, kainaloon hymyillen.

– Pitäisikö minun varvistaa, että olisin sinua vähän pidempi, Konsta letkauttaa ja katsoo vanhinta poikaansa nauraen.

Jalkapalloilijana, näyttelijänä ja laulajana uraa luoneen Konstan ja hänen poikansa kuvaushetki torilla kääntää muutamien uteliaiden päitä. Isä ja poika sanovat olevansa tottuneita siihen, että heidän suurperheensä kerää varsinkin kotipaikkakunnalla Lahdessa katseita.

– Kun meidän iso ja äänekäs seitsemänhenkinen orkesterimme lähtee liikkeelle, niin saattaa siinä päät kääntyä jo ihan muutenkin, Konsta huomauttaa iloisesti.

Konsta Hietanen seuraa suurella ylpeydellä poikansa Veetu Hietasen ensiaskelia elokuva-alalla.

Ensimmäistä yhteishaastatteluaan antavaa isää ja poikaa yhdistää nuorena aloitettu elokuvaura. Moni muistaa Konstan kuuluisasta Poika ja ilves -elokuvasta vuodelta 1998, ja nyt Veetu puolestaan nähdään elämänsä ensimmäisessä elokuvaroolissa 1. huhtikuuta ensi-iltansa saavassa Etsivätoimisto Henkka & Kivimutka -seikkailussa.

Veetu näyttelee elokuvassa Henkka Virtasen (Mikael Ehn) ystävää J.K. Kivimutkaa. Kaverukset pääsevät ratkomaan naapurustossa muhivaa rikosmysteeriä, ja matkan varrella kohdataan tietysti monenlaisia kommelluksia.

Veetulla oli aiemmin jonkin verran kokemusta pienistä teatterirooleista ja radio- ja tv-mainoksista, mutta varsinainen kameran edessä työskentely oli hänelle uutta.

– Se taisi olla mummini, joka sanoi, että kauppakeskuksessa on avoin haku elokuvarooliin. Lopulta minut valittiin rooliin noin 400 nuoren joukosta.

Veetu Hietanen ja Mikael Ehn näyttelevät Etsivätoimisto Henkka & Kivimutkan päärooleissa.

Elokuva on kuvattu Lahdessa puolitoista vuotta sitten, jolloin Veetu oli vain 12-vuotias alakoululainen. Nyt jo pian rippi-ikäinen, kasvupyrähdyksenkin tehnyt Veetu myöntää, että nuoremman itsensä katsominen ruudulta tuntuu erikoiselta.

– Olen siinä elokuvassa tosi pieni, joten mietin, näytänkö hassulta. Otin siitä vähän paineita, mutta nyt olen päässyt siitäkin ajatuksesta eroon, Veetu naurahtaa.

Isänä Konsta on kiinnittänyt ennen kaikkea huomiota siihen, miten vahva itsetunto Veetulla on.

Konsta Hietanen tähditti Poika ja ilves -elokuvaa vuonna 1998.

– Kun Poika ja ilves ilmestyi, olin itse teini-ikäinen jalkapallonpelaaja. Kuulin kylillä kaikenlaista itsestäni, enkä osannut suhtautua aina noin tyynesti. Olen seurannut Veetun suhtautumista tähän kaikkeen suurella ylpeydellä.

Konsta tosin myöntää, ettei itsensä katsominen ole helppoa.

– En ole itsekään ole pystynyt katsomaan omia haastattelujani tai tv-esiintymisiä koskaan. Vasta Salattujen elämien myötä olen joutunut opettelemaan sen taidon, Konsta myöntää.

Veetu Hietanen on tällä hetkellä kahdeksasluokkalainen nuori, joka haaveilee näyttelijän urasta.

Harvalla näyttelemistä aloittelevalla nuorella on perhepiirissään isää, jolla on Konstan kaltainen kokemus alasta. Konsta oli 10-vuotias, kun hän voitti Tenavatähti-kilpailun vuonna 1994 ja nousi koko kansan tietoisuuteen.

Tenavatähteys muuttui teinitähteydeksi, kun Konsta tähditti Poika ja ilves -elokuvan pääosaa neljä vuotta myöhemmin – siis täsmälleen saman ikäisenä kuin Veetu on nyt.

Isän läpimurtorooli Pojassa ja ilveksessä on tietysti tuttu myös Veetulle. Hän näki elokuvan ensimmäistä kertaa kolmisen vuotta sitten.

– Iskä suoriutui siitä hyvin! Minulle tuli silloin sellainen olo, että olisi aika siistiä tehdä itsekin tuollaista, Veetu myöntää.

Konsta Hietanen on ollut julkisuudessa pitkään. Hän valloitti itse aikanaan suomalaisten sydämet Tenavatähti-kilpailussa jo vuonna 1994.

Onko palava halu näyttelemiseen tullut verenperintönä? Sitä Veetu ei osaa sanoa, mutta toteaa kuitenkin olevansa kiitollinen päästessään katsomaan näyttelijän arkea harvinaisen läheltä.

– Olen nähnyt, että näyttelemistä voi tehdä työkseen, ja olen saanut tosi realistisen kuvan työstä, Veetu pohtii.

Kun Veetu valmistautui rooliinsa, auttoi isä häntä lukemaan repliikkejä. Tukea ja neuvojakin on aina jaossa, jos niitä tarvitaan.

– Iskä antaa hyviä vinkkejä, joskus vain olen vähän huono ottamaan niitä vastaan, Veetu nauraa.

– Täytyy sanoa, että aika vähän on tarvinnut vinkkejä antaa. Aina kun yritän sanoa jotain, niin sinä olet jo ajatellut asiaa, Konsta sanoo.

Isän sydäntä lämmittää erityisesti se, että hän näkee suuren kehityksen pojassaan verrattuna itseensä saman ikäisenä.

– Minä ajattelin Veetun ikäisenä vain ammattilaisuraa jalkapalloilijana ja hoidin siinä sivussa näitä muita hommia.

– Veetu on noin nuori, mutta hän osaa analysoida omaa tekemistään kameran edessä todella tarkasti. En itse kyennyt todellakaan noin tarkkaan ammattilaisuuteen saman ikäisenä, Konsta sanoo.

Näyttelemisessä parasta on Veetun mielestä eläytyminen täysin erilaisiin rooleihin, ja sitä kautta tuleva vapauden tunne.

– Näytteleminen on tällä hetkellä ehdottomasti haaveammattini, Veetu sanoo ja katsoo isäänsä.

– Onko? Tämä oli minulle uutta tietoa. Veetu on niin monessa lahjakas, että hän voisi tehdä vaikka mitä, Konsta toteaa mietteliäänä.

Konsta Hietanen oli nuorena monessa mukana, mutta jalkapallo oli lähimpänä hänen sydäntään. Konsta lopetti pelaajauransa vuonna 2013.

Se tosin Konstan on myönnettävä, että palo esiintymiseen on näkynyt Veetussa jo pienestä pitäen. Perheeseen kuuluu myös kolme nuorempaa veljeä ja pikkusisko, joissa kaikissa on vähän luontaista esiintyjän vikaa.

– Veetun karisma on näkynyt niin pienestä saakka niin voimakkaasti, että se on ihan yllättänytkin minut välillä, Konsta myöntää.

– Jossain vaiheessa minua pelotti, kun Veetua alkoi kiinnostaa samat jutut kuin minua, koska olisi helpompiakin vaihtoehtoja. Toisaalta jokaisen on lopulta mentävä omaa intohimoansa kohti.

Konsta Hietanen huomaa jo nyt, että hänen Veetu-poikansa on paljon pidemmällä monessa asiassa kuin hän samanikäisenä.

Julkisuuskaan ei Veetua arveluta, koska siihen hän on jo tottunut isänsä kautta.

– Välillä on ollut hassuja tilanteita, jos jotkut jäävät tuijottamaan meitä, mutta en anna sen häiritä, Veetu toteaa.

– Veetun lähipiirissä on pyörinyt julkisuudesta tuttuja henkilöitä aina. Hän on alusta asti nähnyt, että he ovat aivan tavallisia tyyppejä. En ole siitä yhtään huolissani, Konsta huomauttaa.

Konsta itse joutui aikanaan totuttelemaan tähteyteen kertarysäyksellä.

– Maailma oli niin erilainen silloin, ja Tenavatähti-kilpailun voittaminen teki minusta tähden yhdessä yössä. Jos ihmiset alkavat tunnistaa Veetun pikku hiljaa, niin se on onneksi ihan eri tilanne, Konsta pohtii.

Veetulle onkin ehtinyt jo kehittyä kyky suodattaa saamaansa palautetta, jota tulee herkästi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

– Kerran sain viestin, että sinun isäsi on ihan mulkku. En osannut muuta kuin nauraa ja kohauttaa olkiani. Nämä on ihan pikku juttuja minulle, Veetu nauraa.

Isä ja poika viettävät kiireestä huolimatta laatuaikaa keskenään aina kun mahdollista.

Yhteinen aika isän kanssa on edelleen tärkeää teini-ikäiselle Veetulle. Koska kiinnostuksen kohteet ovat isän kanssa pitkälti samat, on yhteistä tekemistä helppo löytää niin jalkapallon, musiikin kuin näyttelemisen parissa.

– Iskässä parasta on se, että hän ei ole sellainen tylsä faija. Jos pyydän häntä lähtemään vaikka kahdeksi päiväksi metsään, niin hän lähtee, Veetu sanoo.

– Tosin eihän nämä teini-ikäiset enää niin paljon isän kanssa halua temmeltää, vaan he haluavat mennä kavereiden kanssa.

Nyt kahdeksasluokkalaisen Veetun mielessä siintää jo lukio-opinnot. Hän aikoo myös pitää silmät auki tulevien elokuvaroolien varalta.

Konsta korostaa, että he aikovat vanhempina tukea Veetua ja muita lapsiaan parhaansa mukaan unelmiensa tavoittelussa.

– Vanhempien ei koskaan pidä puskea lapsia mihinkään. Pitää jeesata, mutta ei puskea. Silloin ei voi mennä ainakaan kauhean kovaa päin mäntyä.

Veetu Hietaselle Konsta-isä on esikuva. Nyt hän astelee isän jalanjäljissä elokuva-alalle.

Isänä Konsta on täysin luottavainen siihen, että päätyipä Veetu tekemään lopulta mitä tahansa, hän pärjää kyllä.

– Ennen kaikkea Veetussa on hienoa se, että hän on todella empaattinen ja hänellä on suuri sydän.

– Minä olen ajatellut, että kun olen oma itseni, niin sillä pärjää, Veetu toteaa.

Isä nyökkää hyväksyvästi. Niin varmasti pärjää.