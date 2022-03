Kiti Kokkonen julkaisi arkisen kuvan kotilookissaan – fanit samaistuivat näyttelijän avautumiseen

Näyttelijä avautuu Instagramissa kotiarjestaan.

Näyttelijä Kiti Kokkonen kertoo Instagramissa mietteitään etäajasta. Kokkonen kirjoittaa viettäneensä paljon aikaa kotona etätöissä, ja ajatus normaaliin arkeen paluusta on saanut hänet mietteliääksi.

– Huomenna on pakko mennä postilaatikkoa pidemmälle. Oon tehnyt enimmäkseen etätöitä näiden kolmen kuukauden aikana ja kyllä se näin on, että tässä pitää alkaa opettelemaan sosiaalista ja aktiivista elämää uudelleen, näyttelijä kirjoittaa.

Kokkosen mukaan pelkästään postissa käynti on ollut merkittävä meno.

– On lohduttanut tieto siitä, että meitä haahuilevia kotihiiriä on muitakin ja monen kanssa tullut puheeksi se, että nämä omituiset ajat on muuttaneet resurssejakin.

Kuvassa hän poseeraa aamutakissa kotilookissaan.

– Omassa kuplassa on ollut fyysisesti vähän toispuoleista meininkiä, mutta oottelen kärsivällisesti pidempää korkeapaineperiodia ja postailen tähän väliin tämmöisen pikkasen tekopirteän kuvan.

Kokkosen fanit ovat samaistuneet hänen kirjoitukseensa. Moni tunnustaa, että paluu sosiaaliseen arkeen on vaatinut totuttelua.

– Minusta, jota ei kyllä äkkiä uskoisi, on myös tullut kotihiiri tämän kevään aikana. Huomaa, että kynnys lähteä "maailmalle" on huomattavasti kasvanut, josko sitä on ennen ollutkaan, eräs kommentoi.

– Täälläkin opetellaan sosialisoitumaan.

– Korona opetti, että kotona on helppo elää ja ulosmeno vaatii pukemista, ja se vähän tympii.

Kokkosen Instagram-tilillä on lähes 200 tuhatta seuraajaa, mutta näyttelijä on pitänyt sisältönsä arkisena. Hän on jakanut faneilleen niin hauskoja kommelluksiaan kuin syvällisiä pohdintojaan.

Kokkonen tuli alkujaan koko kansan tietoisuuteen voittaessaan Putouksen sketsihahmokilpailun Tanhupallo-hahmollaan vuonna 2018. Hän on näytellyt useissa elokuvissa, kuten Onneli ja Anneli ja Se mieletön remppa. Viime syksynä hän tanssahteli Tanssii tähtien kanssa -parketeilla.