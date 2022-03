Uskomattomien ”Pohjolan mahtihäiden” morsian rakastui kaikessa hiljaisuudessa 17 vuotta nuorempaan mieheen – kulisseissa kytee uusi riita miljoonista

Tanskalaisesta Janni Spiesistä tuli vain 20-vuotiaana nopeasti aikansa superjulkkis, leski ja miljonääri. Nyt nainen viettää hiljaiseloa ja pitää yllä suhdetta nuoreen brasilialaiseen.

Janni Spies nousi julkisuuteen jättihäiden nuorena morsiamena. Nyt hän on 59-vuotias ja paljon kokenut.

Keväällä 1983 Kööpenhaminassa juhlittiin ”Pohjolan mahtihäiksikin” kutsuttua rakkauden juhlaa, jossa 61-vuotias matkatoimistomoguli Simon Spies nai vain 20-vuotiaan työntekijänsä Janni Brodersenin. Itse kuningatar Margareeta oli lainannut hevoset tilaisuuteen ja 2 000 vierasta litki samppanjaa ja söi ”ämpäreittäin” kaviaaria. 11-metrinen hääkakku päätyi Guinnessin ennätyskirjaan.

Alle vuotta myöhemmin Janni, 21, oli jo leski – sekä miehensä miljoonaomaisuuden perijä ja yrityksen uusi johtaja.

– Rakastan Simonia ja meillä on erittäin lämmin ja läheinen suhde, Janni lausui hääkuvaajille Ilta-Sanomien uutisen mukaan toukokuussa 1983.

Jannin ja Simon Spiesin liitto päättyi alle vuodessa miehen sairastumiseen ja kuolemaan.

Nuoresta leskestä tuli superjulkkis, jonka elämää vahdittiin silmä kovana. Expressen-lehden mukaan huhuja kiersi sairauksista, laihtumisesta ja keskenmenosta ja uusi romanssi ruotsalaisen näyttelijän Gunnar Hellströmin kanssa kiehtoi kansaa.

Neljä vuotta Simonin kuoleman jälkeen Janni löysi rinnalleen 19 vuotta itseään vanhemman menestyneen lakimiehen Christian Kjærin, jonka kanssa avioliitto kesti aina vuoteen 2008 ja tuotti kaksi lasta. Ero oli kuitenkin riitaisa ja pariskunta tappeli vuosia oikeudessa siitä, kuka oli maksanut liittoa värittäneen ylellisen elämäntyylin.

Raha ei ole tuonut onnea. Jannin ja Christian Kjærin avioliitto kesti 20 vuotta, mutta sen jälkeen miljoonat ovat aiheuttaneet jos jonkinlaista ongelmaa perheessä.

Eron jälkeen Janni osti miljonäärimittakaavassa vaatimattoman 124-neliöisen talon Kööpenhaminan ulkopuolelta ja vetäytyi julkisuudesta. Hän ilmoitti, ettei kaipaa enää huomiota, jonka kohteeksi oli joutunut kovin nuorena.

– On aika, että saan olla jälleen oma itseni, hän totesi Billedbladet-lehdelle vuonna 2010.

Hiljaiselo päättyi vuonna 2016, kun viisikymppisen Jannin silloinen vävy vahvisti julkisuuteen, että Janni on löytänyt uuden rakkauden 17 vuotta itseään nuoremman brasilialaisen Roberton kanssa. Hieman myöhemmin Janni toi uuden rakkaansa mukaan Simon Spiesin muistonäyttelyyn.

– Robertolle kuuluu oikein hyvää. Otamme rauhallisesti, aika näyttää muutammeko yhteen, Janni kommentoi tuolloin Se og Hør -lehdelle ensimmäistä kertaa suhdettaan.

Yhteenmuutto ei ole kuitenkaan toteutunut ja korona-aika toi etäsuhteeseen vielä lisäkiemuroita. Välillä Janni on harkinnut muuttoa Brasiliaan.

– Emme voi olla yhdessä niin paljon kuin haluaisimme. Pidämme suhteemme elossa muun muassa Skypen välityksellä. Uskon, että on terveellistä, että on asioita, joita ei voi kontrolloida. Mutta samalla se on haaste, Janni kuvaili arkea vuonna 2019.

Janni ja Roberto harvinaisessa yhteiskuvassa kesällä 2017.

Viime syksynä nyt 59-vuotias Janni vahvisti BT-lehdelle, ettei pari ollut nähnyt puoleentoista vuoteen ja ikävä oli kova.

– Meidän täytyy noudattaa näitä (korona)sääntöjä. Mutta totta kai se vaikuttaa suhteeseen, että hän ei voi olla täällä. Puhumme ja kaipaamme toisiamme.

Huolimatta Jannin pyrkimyksistä rauhalliseen eloon perheessä kuohuu. Vanha riita rahoista on nyt siirtynyt erokäräjiltä perinnön odotteluun.

Jannin ja Christian Kjærin tytär Michala, 31, on Tanskan mediassa liikkuvien tietojen mukaan katkaissut välit isäänsä tuntemattomista syistä, joskin välirikko ajoittuu samoihin hetkiin, kun nyt 78-vuotias Christian sai iltatähden, nyt 9-vuotiaan pojan uuden kumppaninsa Susan Astanin, 49, kanssa.

Edesmenneen prinssi Henrikin ystävänä tunnetun Christian Kjærin omaisuudeksi on arvioitu jopa yli 100 miljoonaa euroa.

– Osalla on haluja seurata isänsä jalanjäljissä ja olla ylpeydenaiheena. Ja sitten on muita, jotka vain odottavat perintöä, Astani viestitti kitkerästi Se og Hør -lehdelle kaikesta päätellen viitaten tytärpuoleensa.