Steven Spielbergin elokuva kahmi Oscar-ehdokkuuksia, mutta päätähti jätettiin tylysti ilman gaalakutsua – antoi pian järjestäjien kuulla kunniansa

West Side Story -elokuvan päänäyttelijä jäi ilman kutsua Oscar-gaalaan, vaikka elokuva on ehdolla muun muassa parhaaksi elokuvaksi.

Huippuohjaaja Steven Spielbergin uutuuselokuva, vuoden 1957 musikaaliin perustuva West Side Story on saanut lukuisia ehdokkuuksia tämän vuoden Oscar-gaalassa.

IMDb:n mukaan elokuva on ehdolla muun muassa parhaan elokuvan kategoriassa, mutta eräs hämmentävän yksityiskohta paljastui Instagramissa: Rachel Zegler ei ole saanut kutsua gaalaan lainkaan, vaikka hän on yksi elokuvan päätähdistä. Zegler näyttelee elokuvassa Mariaa, joka on toinen klassikkomusikaalin päärooleista.

Zegler julkaisi taannoin Instagramissa kuvia alkuvuoden varrelta, muun muassa sinisessä juhlapuvussa, ja eräs fani pohti, mitä Zegler aikoo laittaa Oscar-gaalaan päällensä.

– Varmaan verkkarit ja poikaystäväni flanellipaidan, sillä en ole saanut kutsua gaalaan, Zegler sivaltaa kommenteissa vastaukseksi.

Fanit ovat hämmästyneitä siitä, että vaikka elokuvalla on runsaasti ehdokkuuksia ja se on ehdolla myös parhaaksi elokuvaksi, on Zegler jätetty tylysti ulos gaalasta. Zegler jakaa lisää ajatuksiaan kuviensa kommenteissa.

– Olen yrittänyt kaikkeni, mutta ilmeisesti se ei tule tapahtumaan. Aion kannustaa West Side Storya sohvaltani ja olen ylpeä työstä, jota teimme väsymättömästi kolme vuotta sitten.

Rachel Zegler on pettynyt, ettei hän saaut kutsua Oscar-gaalaan.

– Toivon, että joku viime hetken ihme tapahtuisi ja pääsisin juhlimaan elokuvaamme paikan päälle, mutta joskus asiat menevät näin, ilmeisesti. Kiitos hämmästyksestänne ja raivosta, minäkin olen pettynyt. Mutta se on ihan ok, olen ylpeä elokuvastamme, Zegler tilittää kommenteissa.

TMZ:n mukaa Zegler osallistui aiemmn tänä vuonna Critics Choice Awardseihin ja BAFTA-gaalaan edustaessaa West Side Storya, mutta Oscar-gaala on jäämässä tähdeltä väliin.

Rachel Zegler on 21-vuotias yhdysvaltalainen näyttelijä. Hän on kuvaa parhaillaan uutta Lumikki-elokuvaa, jossa Zegler esittää pääosaa.