Jenni Kokander julkaisi keväisen kuvan kissastaan ja sai seuraajat hieraisemaan silmiään – optinen harha hämmästyttää: "Hui"

Näyttelijä Jenni Kokander viihdytti seuraajiaan keväisellä kuvalla.

Näyttelijä Jenni Kokander, 42, sai seuraajansa hämmentymään, kun hän julkaisi Instagramissa keväisen kuvan kissastaan.

Aurinkoisessa otoksessa kissa juo rännistä tippuvaa vettä, mutta tarkkasilmäisten fanien mielestä ensinäkemältä näyttää kuin kissa olisi jumissa.

– Hui. Katsoin ensin, että kissa on jumissa rännissä, eräs seuraajista kommentoi.

Muut seuraajat komppasivat nauruhymiöiden kera.

Kokanderin Instagram-tilillä on yli 35 tuhatta seuraajaa, ja hän jakaa kuvia pörröisestä lemmikistään ja arjestaan.

Näyttelijä kertoi hiljattain Me Naisille, ettei hänellä ole kiinnostusta hyödyntää Instagram-kuvapalvelua taloudellisesti.

– Minusta ei ole kaupallisiin yhteistyökuvioihin eikä näkyväksi mainoskasvoksi lietsomaan kulutusta ja tuputtamaan ihmisille tuotteita, joita he eivät aidosti tarvitse. Tunnen, että se rikkoisi sieluni. En silti paheksu heitä, jotka käyttävät nimekkyyttään tällaisiin tarkoituksiin, hän kommentoi lehdelle.

Instagram-kuviin on päässyt myös Kokanderin perhe. Näyttelijä on ollut naimissa Jukka Kokanderin kanssa yli kymmenen vuotta. Parilla on kaksi lasta. Perhe muutti runsas vuosi sitten rauhalliselle omakotitaloalueelle Vantaalle.

Kokander julkaisi helmikuussa herttaisen kuvan puolisonsa kanssa.

Kokander tunnetaan muun muassa Putouksesta ja Masked Singeristä sekä Risto Räppääjä -elokuvista.