Lauri Tähkä täräytti Instagramiin harvinaisen lapsuuskuvan – seuraajat villiintyivät

Lauri Tähkä julkaisi nostalgisen lapsuuskuvan, jossa poseeraa nahkatakkiin sonnustautunut ja muusikon urasta haaveileva nuorimies.

Muusikko Lauri Tähkä, 48, lukeutuu Suomen suosituimpiin artisteihin. Muun muassa hiteistään Polte, Palavaa vettä ja Morsian tunnetulla laulajalla on laaja fanikunta, ja hän on verrattain suosittu myös sosiaalisessa mediassa. Tähkän virallisella Instagram-tilillä on yli 96 000 seuraajaa.

Tähkä on aktiivinen kuvapalvelu Instagramissa ja hän julkaisee sovelluksessa usein kuvia itsestään sekä esimerkiksi keikkamatkoiltaan. Hiljattain Tähkä ilahdutti seuraajiaan julkaisemalla nostalgisen lapsuuskuvan. Kuvassa nahkatakkinen, muusikon urasta haaveileva nuori Tähkä hymyilee leveästi kameralle.

– Alun toisella kymmenellä. Haaveilin kaiket päivät omasta bändistä. Halusin vaan soittaa. Olin huoleton. Teuva oli vielä pirteä ja elävä pitäjä. Mun naapurissa asui Mikko, joka oli musadiggari ja sillä oli pelottavan siistit jutut, Tähkä kirjoitti kuvatekstissään.

– Muut kuunteli Dingoa, mua kiinnosti enemmän Thin Lizzy. Muut meni ”oikeisiin” töihin. Mä halusin vaan soittaa. Kiitos Peke kuvasta, Mikko rotsin lainasta, hän jatkoi.

Tähkän julkaisema kuva on kerännyt tuhansia tykkäyksiä ja satoja kommentteja miehen seuraajilta ja faneilta. Seuraajat huomauttivat kommenteissaan, että Tähkä on kuin onkin onnistunut toteuttamaan nuoruuden haaveensa.

– Se on ilo joka elättelöö tuossakin kuvassa, kommentoi eräs.

– Vitsi mikä hymy, kehui toinen.

– Kertakaikkiaan ihana kuva! Et turhaan haaveillut, näin ne haaveetkin joskus toteutuu, hehkutti kolmas.

– Onpa ihana kuva! Iloinen poika, hienosti teit haaveista totta, komppasi neljäs.

Lauri Tähkä, oikealta nimeltään Jarkko Suo, julkaisi hiljattain uutta musiikkia ensimmäistä kertaa useampaan vuoteen. Nukkuvat aamut -niminen kappale löysi välittömästi tiensä Tähkän fanien sydämiin.

Tähkä on vuosien varrella niittänyt mainetta myös palkintogaaloissa. Maaliskuussa järjestetyssä Iskelmä Gaalassa Tähkä voitti kaikkiaan kolme pystiä. Hänet palkittiin myös vuoden miesartistina ja vuoden viihdyttäjänä. Tähkän kaikkien aikojen Iskelmä Gaalan palkintopotti nousi nyt 19 palkintoon.