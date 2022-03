Ikonisen elokuvan vilautuskohtaus kuohutti maailmalla 30 vuotta sitten – taustalla piili härski tarina, joka paljastui vasta vuosia myöhemmin

Sharon Stonesta tähden tehneellä eroottisella trillerillä on taustallaan tositapahtumiin perustuva tarina, josta moni ei tiedä.

Erotiikkaa ja jännitystä tihkuva Basic Instinct sai ensi-iltansa tasan 30 vuotta sitten 20. maaliskuuta.

Paul Verhoevenin ohjaamassa trillerissä Sharon Stonen näyttelemän kirjailijan rakastajat kuolevat kirjoissa kuvatulla tavalla. Rikoksia selvittävän poliisin roolissa nähdään Michael Douglas, jonka näyttelemä hahmo ajautuu suhteeseen kirjailijattaren kanssa.

Sharon Stone on kertonut, ettei Michael Douglas olisi ensin halunnut häntä vastanäyttelijäkseen.

– Hei, olin täysin tuntematon häneen verrattuna, ja tämä elokuva oli aika iso riski, Stone sanoi elämäkertakirjassaan Vanity Fairin mukaan.

Michael Douglasin ja Sharon Stonen keskinäinen kemia näkyy valkokankaalla.

Kun 12 Hollywoodin kovinta näyttelijää, kuten Kim Basinger, Meg Ryan ja Geena Davis, oli kieltäytynyt roolista, katseet kääntyivät Sharon Stonen suuntaan. Siltikin ohjaaja kutsui Stonea pitkään nimellä Karen tehden selväksi, ettei tämä ollut todellakaan heidän kärkiehdokkaansa.

– Olit 13. vaihtoehto tähän filmiin, Stone kirjoittaa ohjaajan sanoneen.

Tilanne näkyi myös palkkapussissa. Stone on kertonut kuvauspalkkionsa olleen 500 000 dollaria, kun Douglas kuittasi kassamagneettielokuvasta 14 miljoonaa dollaria.

Elokuvasta kohistiin aikanaan monesta syystä, eikä vähiten kohtauksesta, joka määritteli Sharon Stonen koko uran ja teki hänestä seksisymbolin. Aiemmin lähinnä sivurooleissa esiintynyt Stone oli hetkessä koko maailman tuntema näyttelijä.

Kohtauksessa Sharon Stone ristii jalkansa kuulusteluhuoneessa, ilman alushousuja. Mystisyyden verho leijui kohtauksen yllä pitkään, ja katsojat miettivät, nähtiinkö kohtauksessa todella paljas intiimialue.

Kuuluisa kohtaus on puhuttanut jo kolmekymmentä vuotta.

Sekä ohjaaja että kohtauksen tähti ovat myöhemmin kertoneet, että kohtaus todella oli aito. Stone on tosin kertonut, ettei hänellä ollut aavistustakaan, että hänen intiimit paikkansa tulisivat vilahtamaan elokuvassa. Stone on ottanut kantaa tapahtumiin elämäkertakirjassaan The Beauty of Living Twice.

Stonen mukaan hänet kutsuttiin katsomaan kohtausta huoneeseen, joka oli täynnä agentteja ja lakimiehiä – ihmisiä, joilla ei ollut mitään tekemistä itse elokuvan kanssa.

– Siinä hetkessä näin tuon vagina-kohtauksen ensimmäistä kertaa, Stone kertoo kirjassaan.

Stone raivostui ja soitti asianajajalleen. Näyttelijä yritti neuvotella ohjaajan kanssa, mutta tuloksetta. Lopulta Stone hyväksyi kohtalonsa.

– Pohdin asiaa uudelleen ja uudelleen ja päätin sallia kohtauksen jättämisen elokuvaan. Miksi? Koska se oli oikein tätä elokuvaa ja tätä hahmoa kohtaan. Ja koska loppujen lopuksi minä tein sen, Stone kirjoittaa.

Ohjaaja on sanonut olevansa eri mieltä Stonen kanssa.

– Minun muistikuvani tilanteesta on radikaalisti erilainen kuin Stonen. Hänen versionsa ei pidä paikkaansa ja hän tiesi tasan tarkkaan, mitä oli tekemässä, Verhoeven kertoi Varietylle.

Sharon Stone sai ensimmäisen Golden Globe -ehdokkuutensa elokuvasta.

Elokuvan takaa löytyy myös tarina, jota harva tietää. Indiewire kertoo, että elokuvan käsikirjoitus valmistui vain 13 päivässä, ja käsikirjoittaja Joe Eszterhasin kirjoittama rikostrilleri sai vaikutteita oikeasta elämästä.

Eszterhas oli nimittäin aiemmin päätynyt eroottisen tanssijan kanssa hotellihuoneeseen jatkoille, jotka olivat päättyä kohtalokkaasti. Illan päätteeksi nainen oli vetänyt käsilaukustaan pistoolin ja osoittanut sillä käsikirjoittajaa.

– Kerro yksikin syy, miksen vetäisi liipaisinta, nainen oli uhannut.

Mies vastasi luulleensa, että nainenkin oli nauttinut yhteisestä hetkestä. Tanssijatar kertoi olevansa väsynyt siihen, että miehet haluavat häneltä vain ja ainoastaan yhtä asiaa.

– Keskustelimme pitkään ennen kuin hän laittoi aseen pois, Eszterhas on kertonut.