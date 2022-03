Lotta Hintsa julkaisi 10 hilpeää kuvaa vuorikiipeilyn todellisuudesta – tällaista on rajuissa olosuhteissa

Vuorikiipeilijä Lotta Hintsa havainnollistaa kymmenellä kuvalla sitä, millaista on elää vuoren rinteellä viikosta toiseen.

Vuoden 2013 Miss Suomena julkisuuteen ponnahtanut Lotta Hintsa, 33, on jo pitkään tunnettu vuorikiipeilijänä, joka kapuaa maailman korkeimmille huipuille yhdessä parinsa Don Bowien kanssa.

Kaksikon haastavat reissut saattavat venyä kuukausien mittaisiksi ja niiden aikana arki pyörii teltasta ja vuoren rinteillä sijaitsevista leireistä käsin. Olosuhteen voivat välillä olla hyvin rajut, kun aurinko paahtaa, lumi ja jää hankaloittavat etenemistä ja säätila voi vaihdella nopeasti.

Hintsa julkaisi hiljattain Instagram-tilillään pienen kurkistuksen vuorikiipeilyn todellisuuteen ja siihen, millaista elämä on huimaavan korkealla sijaitsevissa lumimaisemissa.

Hintsan kymmenen kuvan kuvasarjassa hän esittelee muun muassa palaneita silmiään ja huuliaan, villiintynyttä ja viikkokausia pesemättä ollutta tukkaansa ja vuorikiipeilyn varusteita.

– Tutkimusmatkailun parhaimmistoa. Eli ne kuvat, joiden en koskaan uskonut näkevän päivänvaloa Vol 1, Hintsa vitsailee kuviensa yhteydessä.

Ensimmäisessä kuvassaan Hintsa pyllistää teltan oviaukossa.

– Eikö olekin upea maisema vuoresta tuolla taustalla? hän vitsailee.

Seuraavana ovat vahinkoselfie, jonka Hintsa huomasi vasta viikkoja myöhemmin ja kuva, jossa hän uskoi näyttävänsä vakuuttavalta vuorikiipeilijältä, mutta näyttääkin ”5-vuotiaalta, joka varasti äitinsä hatun ja kypärän”.

Voit katsoa kaikki kuvat klikkaamalla julkaisun oikeassa reunassa olevaa nuolta.

Neljännessä kuvassa Hintsan silmät ovat palaneet ja tukka sekaisin. Viidennessä otoksessa hän yrittää selvittää toivottomaan solmuun mennyttä köyttä.

– ”Hetki vain”... Kesti IKUISUUDEN, hän toteaa kuvatekstissä.

Kuudennessa kuvassa Hintsa esittelee suurta ruoka-annostaan ja myöntää, että hänellä on vuorilla aina nälkä. Sitä seuraa kuva upeista, vehreistä maisemista.

– Omat hiukseni yllättivät minut kesken selfien oton, Hintsa selittää.

Kahdeksannessa kuvassa on jälleen vuorossa auringon tekosia: palaneet ja todella kivuliaat huulet. Sen jälkeen Hintsa havainnollistaa, miten iholle voi käydä vuorella kuvalla, jossa hänen kasvonsa hilseilevät kuivuudesta. Samassa kuvassa hän esittelee myös kolme viikkoa pesemättä olleita hiuksiaan.

Viimeinen kuva paljastaa loputtomalta tuntuvan lumimäärän vuorilla.

Kanadalainen Don Bowie ja Lotta Hintsa paljastivat joulukuussa Me Naisille, että kiipeilykumppanuuden lisäksi heidän välilleen on syntynyt parisuhde. Bowie valmensi Hintsaa vuosien ajan, kunnes he rakastuivat toisiinsa. Nykyään he ovat sekä työkavereita että toistensa kumppanit.

Lue lisää: Lotta Hintsalla, 33, ja Don Bowiella, 52, on lähes 20 vuotta ikäeroa – Lotta kertoo nyt, miten miesystävän kypsä ikä näkyy erityisesti kahdessa asiassa

Valmennussuhteen syventymiseen rakkaudeksi tarvittiin Hintsan mukaan pitkä erossa oleminen, johon koronapandemia ystävät pakotti.

– Olimme edelleen päivittäin tekemisissä, mutta emme nähneet yli puoleen vuoteen. Minulle tuli sellainen ikävä, jota en ajatellut tulevan, Hintsa sanoi joulukuussa Me Naisille.

– Kävin välillä treffeilläkin, mutta huomasin vertaavani muita miehiä aina Doniin. Tajusin, että sehän on aika hyvä tyyppi! Kun minun sitten piti mennä ensin kahdeksi viikoksi Meksikoon, jotta pääsen treenaamaan kevääksi Jenkkeihin, päätin kokeilla kepillä jäätä. Kysyin Donilta, haluaisiko hän tulla mukaani.

Bowie halusi. Yhteisen loman jälkeen kiipeilyparista tuli pariskunta.