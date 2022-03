Olga Temosen ”jonkunsukupuolinen” hahmo joutui välittömästi kohun keskelle – näin Tuukka Temonen vastaa karuun kritiikkiin

Tuukka Temosen uutuuselokuvassa nähtävä hahmo ja etenkin Temosen hahmosta käyttämä kuvaus ovat herättäneet kritiikkiä sosiaalisessa mediassa.

Tuukka Temosen Pohjolan satoa -elokuvassa nähtävä Timo-hahmo on poikinut paljon kritiikkiä.

Ohjaaja Tuukka Temosen uutuuselokuva Pohjolan satoa on saanut osakseen kritiikkiä sosiaalisessa mediassa. Elokuva sai ensi-iltansa perjantaina 18. maaliskuuta, mutta ensimmäiset elokuvaa ja ohjaaja Temosta kritisoineet päivitykset ilmestyivät eri sosiaalisen median alustoille jo muutama päivä aiemmin.

Keskustelun kimmokkeena toimi Pohjolan satoa -elokuvan virallisella Facebook-tilillä julkaistu päivitys, jossa elokuvassa esiintyvää Timo-nimistä henkilöhahmoa kuvailtiin ”urbaaniksi, jonkunsukupuoliseksi mainostoimistoheeboksi”. Hahmoa näyttelee Temosen puoliso Olga Temonen.

Facebook-päivityksessä käytettyyn terminologiaan puuttui välittömästi muun muassa toimittajana ja LGBTQ-aktivistina tunnettu Mona Bling. Bling kritisoi Twitterissä Temosen käyttämää termiä ”jonkunsukupuolinen”, joka on miellettävissä viittaukseksi transsukupuolisiin ihmisiin.

– Tuukka Temonen on ohjannut elokuvan nimeltä Pohjolan satoa, jossa Olga Temonen, cis-nainen, näyttelee "jonkunsukupuolista" Timoa. Miten on niin vaikeaa suomalaisten elokuvan- ja TV-sarjojen tekijöiden ymmärtää, että transsukupuolisuudelle nauraminen ei ole ok enää 2022, Bling ihmetteli Twitterissä.

Keskustelu aiheesta jatkui myös kuvapalvelu Instagramissa. Bling, joka on itse avoimesti transsukupuolinen, huomautti Instagram-päivityksessään, että transihmiset joutuvat yhä tänä päivänä monesti naurunalaisiksi kotimaisessa viihteessä. Blingin päivitystä kommentoivat muun muassa televisiopersoona Cristal Snow, radiojuontaja Kimmo Vehviläinen sekä koomikko Eve Kulmala.

Pian myös Temonen itse otti kantaa kohuun omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään. Temonen totesi, että Timon hahmo oli alun perin kirjoitettu miehelle, mutta koska sopivaa näyttelijää ei aikataulusyistä löytynyt, rooliin pestattiin hänen puolisonsa Olga Temonen. Näin syntyi ”jonkunsukupuolinen” hahmo, jolla on miehen nimi, mutta jota näyttelee nainen.

– Instagram-päivityksessä käyttämäni ”Jonkunsukupuolinen” luonnehdintani oli elokuvan luonteelle mukautettu humoristinen ilmaus he/she -pronominien käytöstä, eikä se missään nimessä ollut tarkoitettu kannanotoksi tai loukkaukseksi. Timon hahmo ei pyri luomaan transfobiaa ja irtisanoudun kaikenlaisesta vihasta ja sen lietsomisesta, Temonen totesi omassa päivityksessään.

Keskustelu aiheesta kuitenkin jatkui Temosen päivityksen kommenttikentässä. Muun muassa itsekin kyseisessä elokuvassa näyttelevä Roope Salminen kommentoi päivitystä todeten, ettei itsekään pitänyt Temosen käyttämästä termistä ”jonkunsukupuolinen”.

– Musta on todella hyvä että tarkennat asiaa ja irtisanoudut selkein sanoin transfobiasta!! Nää on herkkiä ja tärkeitä asioita, missä on hyvä olla tarkkana ja myös konsultoida heitä, ketä asia koskee (toki mieluiten palkattuina henkilöinä), Salminen totesi niin ikään kommentissaan.

Myös Bling itse kommentoi Temosen päivitystä. Bling huomautti, että vaikka Temosen luoma hahmo ei välttämättä tietoisesti pyri luomaan transfobiaa, ei se tarkoita, etteikö hahmo itsessään olisi transfobinen.

– Se naureskelee muunsukupuolisuudelle ja transsukupuolisuudelle. Termi "jonkunsukupuolinen" on loukkaava. Teillä elokuvantekijöillä on käynyt valtava aivopieru ja nyt yritätte luikerrella vastuusta. Tästä ei pääse yli eikä ympäri, Bling kirjoitti.

Päivityksen kommenttikentässä on edelleen nähtävillä kiivas keskustelu, jota Temonen ja Bling ovat kommenteistaan päätellen käyneet myös yksityisviestien välityksellä. Myös moni muu Temosen päivitystä kommentoinut kritisoi ohjaajan käyttämää terminologiaa ja elokuvan Timo-hahmoa. Osa taas kertoi ymmärtäneensä, mitä hahmolla ajettiin takaa.

Myös hahmoa näytellyt Olga Temonen julkaisi myöhemmin oman kannanottonsa asiaan Instagramissa. Hän huomautti, ettei halua missään nimessä antaa hahmollaan sellaista käsitystä, että seksuaalivähemmistöille nauraminen olisi missään tilanteessa hyväksyttävää.

– Tässä maailmassa on oltava tilaa ja ymmärrystä kaikenlaisille ihmisille, enkä missään kohtaa ole halunnut vahvistaa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön jo muutenkin kohdistuvia epäluuloisia tai vihamielisiä asenteita. Aion jatkossa olla varovaisempi, sekä kysyä, tutkia ja myös kyseenalaistaa enemmän, Olga Temonen kirjoitti Instagramissa.