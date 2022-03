Britney Spears hämmentää: teki katoamistempun Instagramista ja sai faninsa paniikin valtaan, sitten poptähti ilmestyi takaisin ja kipinöitti yllättäviä huhuja

Britney Spears on julkaissut viime aikoina kummastuttavia päivityksiä sosiaaliseen mediaan. Nyt hän teki katoamistempun, ja ilmestyi takaisin kipinöittäen uusia huhuja poptähden tilasta.

Britney Spears on aiemmin kertonut haluavansa lapsia puolisonsa Sam Asgharin kanssa.

Poptähti Britney Spears on todellakin aktivoitunut muun muassa Instagramissa. Hän on julkaissut paljon kuvia, mikä on kipinöittänyt erilaisia huhuja laulajan tilasta ja elämästä. Vain vähän aikaa sitten Spears vihjasi, että olisi mennyt salaa naimisiin kumppaninsa Sam Asgharin kanssa.

Muutama päivä sitten Spears poisti yllättäen Instagram-tilinsä, mikä sai fanit paniikin valtaan ja pohtimaan, onko juuri 13 vuoden holhouksesta vapautunut Spears kunnossa.

Hätää ei ollut, sillä Spears palasi pian kuvapalvelu Instagramiin. Spears julkaisi paluunsa jälkeen jälleen kuvia ja videon, joista voisi päätellä jotain laulajan tämän hetkisestä tilasta. Spears nimittäin julkaisi videon raskausvatsasta, joka ei ole oletettavasti ole tähden oma, mutta jossa näkyy, kuinka vauva liikkuu kohdussa.

Spears synnyttikin päivityksellään huhuaallon siitä, onko hän raskaana. Spears on aiemmin kertonut, että hän haluaisi lisää lapsia kahden teini-ikäisen poikansa lisäksi. Spears kertoi holhousjärjestelynsä oikeuskäsittelyissä, ettei hänen annettu tulla raskaaksi ja hänen oli pakko käyttää ehkäisyä vasten tahtoaan.

– Onko sinulla jotain kerrottavaa meille? Eräs fani kysyy kommenteissa.

– Oletko raskaana? Toinen pohtii.

Spearsilla on aiemmasta avioliitostaan Kevin Federlinen kanssa pojat Sean, 15, ja Jaden, 16.

Britney Spears vapautui isänsä holhouksesta viime vuonna 13 vuoden jälkeen. Spears on sen jälkeen julkaissut rohkeita ja myös hämmentäviä sosiaalisen median päivityksiä, joiden on katsottu olevan tähden kannanottoja hänen vapautumiseensa.

Julkisuudessa on kerrottu aiemmin, että hänen isänsä Jamie Spears pyrki muun muassa kontrolloimaan tyttärensä seksuaalisuutta ja parisuhteita.

Spearsin holhous alkoi siitä, kun hän erosi aviomiehestään Kevin Federlinesta ja menetti molempien lastensa huoltajuuden vuonna 2007. Britney Spears kirjautui vanhempiensa suosituksesta vieroitukseen pitkän päihteiden värittämän ajanjakson jälkeen. Hän kuitenkin häipyi hoidosta vain vuorokauden jälkeen.

Samana vuonna Spears sai kuuluisan hermoromahduksensa, jolloin hän ajeli päänsä kaljuksi ja hyökkäsi sateenvarjon kanssa paparazzin auton kimppuun.

Jouduttuaan kahdesti psykiatriseen pakkohoitoon romahduksensa jälkeen ja Los Angeles Timesin mukaan kieltäydyttyään luovuttamasta poikiaan pois, Spears joutui vielä useasti sairaalaan ja vieroitushoitoihin.

Vuonna 2008 tähti asetettiin oikeuden päätöksellä isänsä Jamie Spearsin holhouksenalaisuuteen.

Spearsin isä sai oikeuden päätöksellä päättää käytännössä tyttärensä koko elämästä, kuten muun muassa Spearsin valtavasta omaisuudesta, henkilökohtaisista asioista, kodinhoidosta ja lakiteknisistä asioista. Britney Spears ei ole voinut esimerkiksi äänestää, mennä naimisiin tai käydä edes ostoksilla ilman isänsä lupaa

Lue lisää: Menikö Britney Spears salaa naimisiin? Poptähden somejulkaisu kummastuttaa

Lue lisää: Britney Spears poseeraa kuvissa rannalla ilman rihman kiertämää – Paris Hilton lätkäisi paljonpuhuvan kommentin

Lue lisää: Britney Spears tarttui alkoholiin ensimmäistä kertaa 13 vuoteen – haaveilee samalla kolmannesta lapsesta