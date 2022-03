Torille! Suomalaisnäyttelijä pääsi Bob Dylanin maalaukseen – yksityiskohta herätti keskustelua

Bob Dylan on ikuistanut kohtauksen Aki Kaurismäen elokuvasta.

Bob Dylan, 80, on yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä lauluntekijöistä. Kitaran lisäksi Dylanin käsissä pysyvät myös kynät ja siveltimet, sillä mies harrastaa vapaahetkinään maalaamista ja piirtämistä.

Dylanin töitä on nähty Suomessakin.

Vuonna 2021 Helsingin Messukeskuksessa nähtiin harvinainen Art of Pop -taidenäyttely, joka esitteli vähemmän tunnetun puolen lauluntekijästä ja runoilijasta. Näyttely oli ensimmäinen Suomessa.

Nyt Dylan on maalannut teoksen, joka on kohtaus Aki Kaurismäen elokuvasta Toivon tuolla puolen. Elokuva sai ensi-iltansa vuonna 2017.

Elokuva kertoo syyrialaisesta pakolaisesta, Khalidista (Sherwan Haji), ja suomalaisesta kauppamatkustajasta Wikströmistä (Sakari Kuosmanen), joka lopettaa työnsä ja perustaa ravintolan. Odottaessaan turvapaikkaa Khaled päätyy töihin Wikströmin perustamaan ravintolaan.

Kohtauksessa Kuosmanen istuu ravintolan pöydässä lasi kädessään.

Vaikka Kaurismäki on kuvannut elokuviaan useissa oikeissa helsinkiläisravintoloissa, Dylanin maalaukseen päätynyttä ravintolaa ei ole oikeasti olemassa.

Leffan Kultainen tuoppi -ravintola rakennettiin ja lavastettiin Kaartin maneesiin.

Dylanin maalauksia tutkiva Scott Warmuth julkaisi kuvan taulusta Twitterissä.

– Tämä Dylanin uusin maalaus on kohtaus Kaurismäen elokuvasta Toivon tuolla puolen (The Other Side of Hope), Warmuth kirjoittaa.

– Huomatkaa, että Jimi Hendrixin kuva on korvattu La Dolce Vita -elokuvan julisteella, hän huomauttaa.

La Dolce Vita – ihana elämä vuodelta 1960 on Federico Fellinin klassikkoelokuva, joka teki ruotsalaisesta Anita Ekbergistä suuren tähden.

Maalaus herätti keskustelua Twitterissä.

– Pieni yksityiskohta, mutta iso ero: yksikään Kaurismäen hahmo ei pidä päätään noin ylhäällä, ellei hän juo drinkkiä, eräs vitsaili.

– Suomalaisena tiedän Kaurismäen ja pidän hänen töistään, mutta ne elokuvat ovat kaukana valtavirrasta. On yllättävää, että Bob Dylan on huomannut tämän jostain. Mukavaa silti, toinen kirjoitti.

– Onko Dylanilla jotain Jimi Hendrixiä vastaan, vai miksi seinätaulu on ainoa asia, joka maalauksessa on muutettu? kolmas pohdiskeli.

Dylan nousi ensimmäistä kertaa brittilistan kärkeen 59 vuotta sitten toisella studioalbumillaan The Freewheelin’ Bob Dylan. Yhteensä hänellä on ollut yhdeksän listaykköseksi noussutta levyä.

Dylanin levyjä on myyty yli 125 miljoonaa kappaletta. Hän sai sanoituksistaan Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 2016.