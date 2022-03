Parhaillaan kolmatta lastaan odottava Anni Hautala täyttää huhtikuussa 40 vuotta. Se tarkoittaa, että hän on tehnyt töitä radion parissa yli puolet elämästään. Vaikka työ on Hautalalle rakas, on julkisuudessa myös nurjat puolensa.

Anni Hautala tervehtii ja vilkuttelee iloisesti saapuessaan Helsingin Sanomatalolla sijaitsevaan studioon. Paikka on Hautalalle tuttu, sillä hän on työskennellyt talossa jo yli kymmenen vuoden ajan.

Hetkeen Hautalaa ei tosin paikalla nähdä, sillä hän jäi hiljattain äitiyslomalle Radio Suomipopin suositusta Aamulypsy-aamuohjelmasta. Hautalan ja hänen kihlattunsa Ilkka Ihamäen toinen yhteinen lapsi syntyy tänä keväänä, jonka vuoksi Hautalaa kuultiin radiossa alkuvuoden ajan yhtenä päivänä viikossa.

– Jännittävää, että tulee näin pian toinen lapsukainen. Olen voinut kyllä tosi hyvin. Raskaus ei ole tehnyt mulle mitään mahdottomuuksia, mutta nukun todella huonosti. Varmaan olisin muuten voinut tehdä pidempäänkin tätä rankkaa yhden päivän työviikkoani, Hautala nauraa ja istahtaa alas.

Olen kyllä tietoinen, että ihmiset tekevät oikeasti rankkoja töitä, enkä tarkoita tästä niinkään valittaa. Joillekin aamutyö ehkä sopii paremmin kuin toisille, kun harvassa ovat ne ihmiset, jotka tekevät aamuradiota näinkin kauan.

Huhtikuussa 40-vuotissyntymäpäiväänsä juhliva Hautala on yksi Suomen tunnetuimmista radiopersoonista ja syystä – onhan hän työskennellyt radion parissa yli puolet elämästään. Hautalan tähdittämä Aamulypsy tunnetaan maan kuunnelluimpana radio-ohjelmana, joka pokkaa alan palkintoja vuosi toisensa jälkeen ja tekee juontajistaan isoja viihdemaailman tähtiä.

Vaikka kaiken menestyksen vuoksi toisin voisi kuvitella, ei Hautala koskaan ajatellut päätyvänsä radiojuontajaksi. Nuorempana Hautala haaveili korkeakoulututkinnosta ja punnitsi monenlaisia uravaihtoehtoja, kunnes hän päätyi monen mutkan kautta peruutuspaikan turvin Laajasalon opiston radiolinjalle.

– Ajattelin aina, että menen yliopistoon. Osittain se johtui varmaan perheestäni, missä melkein kaikki ovat maistereita. Mitään paineita kotoa ei asetettu, mutta olin vain aina ajatellut, että näin tulee tapahtumaan, Hautala selittää.

Anni Hautala odottaa parhaillaan kolmatta lastaan. Pienokaisen laskettu aika on myöhemmin keväällä.

Hautala juhlii huhtikuussa myös 40-vuotissyntymäpäiväänsä.

Kuten monet Laajasalossa opiskelleet, myös Hautala suoritti työharjoittelunsa Radio Suomipopilla. Kummoista korvausta työstä ei siihen aikaan maksettu ja hommia painettiin lähinnä ruokapalkalla. Kesät Hautala työskenteli festarireportterina ja elantonsa hän hankki vaatekaupan kassalta. Parikymppinen Hautala ei ollut lainkaan varma siitä, mitä hän haluaisi tulevaisuudessa tehdä.

Kohtalolla oli kuitenkin sormensa pelissä. Kun useampi radiojuontaja irtisanottiin Radio Suomiopopilta yhtäaikaisesti saman kesän aikana, Hautala sai mahdollisuuden kokeilla siipiään radiojuontajana kanavan keskipäivissä. Hieman Hautalan jälkeen Suomipopille saapui muuan Jaajo Linnonmaa. Kaksikon keskinäinen kemia pelasi kulisseissa, ja pian Hautalalle ja Linnonmaalle ehdotettiin yhteistä aamuohjelmaa.

– Jaajo ei silloin innostunut aamuradiosta ajatuksena ollenkaan. Hän ei halunnut herätä kuudelta töihin, mutta rukoilin häntä, että älä pilaa tätä minulta. Minulle oli koulussa iskostunut päähän ajatus, että aamu on radion paras paikka ja sinne pitää päästä, Hautala muistelee nauraen.

– Jaajo oli siihen aikaan myös kova juhlimaan. Kun aloimme lokakuussa 2006 tekemään Aamulypsyä, asuimme samalla suunnalla ja hain hänet aina aamuisin taksilla kirjaimellisesti kotiovelta. Pysähdyimme matkalla Nesteelle hakemaan päivän lehdet, ostimme ne omaan piikkiin emmekä varmaan koskaan ole laskuttaneet niitä takaisin, hän jatkaa.

Radiotyön ohella Hautala toteutti myös toisen haaveensa ja hakeutui Helsingin yliopistoon opiskelemaan valtio-oppia ja politiikan tutkimusta. Tutkintoa Hautala ei koskaan suorittanut, mutta toisaalta ura on vienyt siihen suuntaan, ettei sille ole ollut tarvettakaan. Kun Hautala palasi ensimmäisen kerran äitiyslomalta takaisin Suomipopille vuonna 2009, vaihtui aamuradio tosin hetkeksi iltapäivälähetyksiin.

– Tarkoituksena oli vielä silloin käydä koulu loppuun, koska ajattelin, että musta tulee oikea politiikan toimittaja. Sitten mut rekryttiin Voicelle aamuradioon. Ehdin olla siellä alle vuoden, kunnes Jaajo kysyi tulisinko takaisin Aamulypsyyn. Ei minun tarvinnut miettiä sitä hetkeäkään. Irtisanouduin ja siitä se sitten lähti, Hautala muistelee.

Anni Hautala on työskennellyt radion parissa puolet elämästään. Tänä päivänä hän on yksi maamme tunnetuimmista radioäänistä.

Hautala jäi hiljattain äitiyslomalle aamuradiosta. Hän kuitenkin vannoo palaavansa takaisin, kunhan aika on oikea.

Nyt Hautala on ollut kiinteä osa Aamulypsyä jo yli viidentoista vuoden ajan. Ennen äitiyslomalle jättäytymistään hän luotsasi ohjelmaa yhdessä Tuukka Ritokosken, Janni Hussin ja Linnonmaan isyysvapaata paikkaavan Juuso Mäkilähteen kanssa. Vaikka moni asia ympärillä on muuttunut, Hautala ja Linnonmaa ovat pysyneet ohjelman mukana alusta saakka.

– Viidessätoista vuodessa hyvin moni asia on muuttunut. Pitää olla tarkempi siitä, mitä sanoo. Enää ne alkuaikojen jutut ei menisi läpi, eivätkä ne oikeastaan menneet silloinkaan. Mutta sitä ei ehkä huomaa tai tule ajatelleeksi, koska itsekin on muuttunut ja kasvanut tässä mukana. Toisaalta minä en ehkä ole meistä se, joka kaikista härskeimmät jutut on siellä heittänyt, Hautala toteaa nauraen.

Tänä päivänä Hautala tunnetaan niin radiojuontajana, kirjailijana, televisiopersoonana kuin Helsingin Sanomien kolumnistinakin. Vaikka aamuradion, lapsiperhearjen ja muiden projektien yhdistäminen vaatii toisinaan veronsa, ei Hautala ole koskaan tosissaan harkinnut radiotyöstä luopumista kuin korkeintaan muutaman ohikiitävän hetken verran.

– Aamuradion seurauksena olen missannut esikoiseni kaikki arkiaamut. Tämä kulunut viimeisin äitiysloma on ollut senkin kannalta kivaa, että olen ensimmäistä kertaa ollut läsnä hänen aamuissaan. En koe, että tekisin kuitenkaan liikaa enkä ole koskaan ollut vähällä palaa loppuun. Eikä se silloin parikymppisenä ollut niin rankkaa. Kyllä se rankemmaksi käy iän ja lasten myötä, Hautala tunnustaa.

Siinä missä Hautalan uran alkuaikoina hänet ja muut radiojuontajat tunnistettiin vain äänestä, tänä päivänä suurten kanavien radiojuontajat ovat koko kansan tuntemia tähtiä. Radiota ammatikseen tekeviltä vaaditaan itsensä likoon laittamista, kun kuulijoille kerrotaan viitenä päivänä viikossa oman elämän erilaisista sattumuksista. Tämä tarkoittaa usein myös yksityisyyden menettämistä.

– En meinaa tajuta sitä edelleenkään, että olen julkisuuden henkilö. Eniten ajattelen sitä lasteni kautta ja yritän suojella heitä siltä. En halua, että he joutuisivat koskaan kärsimään siitä, että minä teen julkista työtä. Sen takia en kerro lapsistani radiossa tai julkaise heistä kuvia somessa, Hautala selittää.

– Lisäksi monilta tuntuu edelleen unohtuvan, että radiossa kuljetetaan tarinaa. Välillä on ollut pakko sanoakin, että jos meitä ei kannata kuunnella sillä korvalla, että olisimme uutiskanava. Ja kun antaa itsestään tosi paljon ja on niin omana itsenään, niin kaikki huono ja asiaton palaute tuntuu aika pahalta.

Hautala on saanut kuulla monesti, ettei häntä pitäisi päästää radioon tai televisioon.

Asiaton palaute on valitettavan tuttua niin Hautalalle kuin monille hänen kollegoilleen. Hautala on saanut kokea nahoissaan sen, kun ohimennen radiossa heitetty lause on alkanut elää omaa elämäänsä sosiaalisessa mediassa ja tarinat muuttaneet muotoaan matkalla. Lisäksi Hautala on saanut usein kuulla varsin värikkäin sanakääntein, ettei hän sovi ihmisten mielestä radioon tai televisioon.

– Välillä olen pohtinut, mitä pitäisi tapahtua, että itse laittaisin ventovieraalle niin hirveän kommentin. Minun pitäisi seota täysin. Se on ihan sama asia, että menisit sanomaan vaikkapa kaupan myyjälle, että olet paska sun työssä ja sun pitäisi irtisanoutua, Hautala ihmettelee.

– Ihmiset käyttävät argumenttinaan usein sitä, että itsepä olet julkisuuteen mennyt. Mä en koe, että olen mitenkään mennyt julkisuuteen ikinä. Kun mä menin aikanaan ainoaan kouluun, mihin pääsin, en voinut kuvitellakaan, että siitä seuraisi menestynyt aamuohjelma. Oli ala mikä tahansa, jokainen voi miettiä, kieltäytyisikö itse tarjotuista töistä vain siksi, että joku muu ei tykkää, hän toteaa napakasti.

Nurjista puolista huolimatta Hautala kuvailee Aamulypsyä kaikkein rakkaimmaksi työkseen, joka on antanut hänelle paljon enemmän, kuin Hautala olisi koskaan osannut kuvitella. Työpaikalta on löytynyt niin läheisiä ystäviä kuin nykyinen puolisokin. Vaikka aina kuulee puhuttavan, ettei työtä ja ystävyyssuhteita tulisi sekoittaa, Hautalan kohdalla kuvio on toiminut moitteetta.

– Ehkä se johtuu siitä, että Jaajon kanssa olemme ystävystyneet työn kautta. Nykyään olemme molemmat pienimpien lastemme kummia ja enemmän perhettä kuin ystäviä tai kollegoita. Ilkan kanssa radion tekeminen yhdessä ei myöskään tunnu yhtään kiusalliselta, koska olemme tehneet radiota niin kauan jo ennen suhdettamme. Ikinä ei ole onneksi tullut riitaa, Hautala naurahtaa.

Hautala ei pode ikäkriisiä, vaikka täyttääkin pian pyöreitä.

Hautala ei vielä tiedä, koska hän aikoo palata äitiyslomalta takaisin aamuradioon. Hän toteaakin olevansa kiitollinen siitä, että hänen raskauteensa on suhtauduttu työpaikalla niin lämpimästi. Kun Hautala on valmis tulemaan takaisin, otetaan hänet avosylin vastaa.

– Mulle sanottiin, että ole niin kauan kuin jaksat ja jää heti pois, kun siltä tuntuu. Työmme ovat onneksi sellaisia, että olemme pystyneet aina viettämään aika paljon kotona, eikä pieninkään ei ole vielä päiväkodissa. Mutta kyllä tämä tuleva syksy tulee olemaan aikamoista härdelliä, kun on kaksi pientä lasta kotona, Hautala nauraa.

– En itsekään oikein osaa rauhoittua ja varmasti jotain televisioprojekteja teen myös äitiyslomalla. Olen myös vähän huono sanomaan ei, minkä vuoksi työt kasautuvat ja toisaalta kaikki kiva elämässä tuppaa tapahtumaan aina samaan aikaan, hän lisää.

Kuten sanottua, Hautala täyttää huhtikuun puolivälissä 40 vuotta. Ikäkriisiä Hautala ei kuitenkaan pode. Hänen mukaansa jokainen ryppy ja harmaa hius on ainoastaan tervetullut merkki eletystä elämästä ja Hautalan kohdalla onnellisesta sellaisesta.

– Enemmän olen kiitollinen siitä, että olen saanut elää näinkin kauan ja todella ihanaa elämää, tehdä paljon asioita ja toteuttaa monta unelmaa. Toisinaan sitä tosin havahtuu siihen, että kylläpä aika kuluu äkkiä. Ja mitä äitini puheista olen ymmärtänyt, niin vauhti ei tästä varsinaisesti hiljene, Hautala nauraa.

