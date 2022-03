Ensitreffit alttarilla -Miika törmäsi ohjelman jälkeen surulliseen näkyyn – lataa nyt suorat sanat kaikesta ja oikaisee yhden selkeän väärinkäsityksen

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa rakkautta etsinyt Miika pettyi siihen, millaisena hänet ohjelmassa esitettiin.

ENSITREFFIT ALTTARILLA -sarjassa avioituneiden Miikan ja Tuulan liitto kohtasi ongelmia alusta saakka. Pari kipuili muun muassa läheisyyden ja kommunikaatiovaikeuksien kanssa.

Tuula halusi jo suhteen alkumetreillä ottaa etäisyyttä Miikaan, eikä hänelle kehittynyt voimakkaita romanttisia tunteita.

Parin päätös oli lopulta selvä: he päättivät jatkaa vain ystävinä.

Ex-pari ei ole pitänyt mitään yhteyttä kuvausten päättymisen jälkeen.

Ohjelmaan lähtöä Miika ei silti kadu.

– Lähdin sydän auki ja syli auki. Pakko näyttää oma haavoittuvuus ja kipeät kohdat. Se riittää niin pitkälle kuin riittää. En tekisi mitään toisin, Miika totesi sarjan viimeisessä jaksossa.

SARJAN loppumisesta on kulunut pian neljä kuukautta ja kuvauksista tulee kesällä vuosi.

Mitä Miikalle kuuluu nyt?

Soitetaanpa miehelle.

– Aloitin koulun viime syksynä. Teen nyt ajoneuvotekniikan ylempää korkeakoulututkintoa. Olen koettanut hoitaa koulua töiden ohessa, Miika kertoo IS:lle.

Miika myöntää, että ohjelman lopputulos harmittaa vieläkin.

– Se ei mennyt ihan putkeen. Olimme Tuulan kanssa kolikon eri puolet. Itse olisin pystynyt lähtemään parisuhdekokeiluun nopeammallakin tempolla, mutta meillä oli vähän eri ajatukset, kuinka nopeasti voitaisiin edetä.

Menikö sinusta parit valinneiden asiantuntijoiden ennakkokaavailut pieleen?

– Vaikea sanoa. Varmaan he olivat pohtineet, että vastakohdat täydentävät toisiaan. Tiettyyn pisteeseen asti asia on niin, mutta jos ei löydy oikein mitään yhteistä ja luonteenpiirteet eivät sovi yhteen, niin vaikeahan sitä on edetä, Miika pohtii.

Tuula, Miika ja asiantuntija Hanna Myllymaa

Eritoten Miikaa harmittaa, että hänestä ohjelmassa annettu kuva ei vastannut todellisuutta.

– En koe olevani sosiaalisesti niin kömpelö kuin ohjelmassa annettiin ymmärtää. Kyllä minä näin, ettei se toinen ollut kiinnostunut. Ei sitä suhdetta voinut lähteä viemään pidemmälle.

Miika kertoo, että monet tutut ovat ihmetelleet samaa.

– Moni on sanonut, ettet sä Miika ole tuollainen. Kuva on ristiriitainen, eikä missään nimessä koko totuus. Tietyllä tapaa minulle tehtiin källi ja sain palkinnoksi epämääräisen julkisuuskuvan.

Tilanteen harmillisuutta lisää nettikirjoittelu, joka on pahimmillaan ollut puhdasta kiusaamista.

– Itse en ole niitä vauva.fi:n juttuja lueskellut, mutta siellä on kuulemma aika synkeää ja painokelvotonta tekstiä. Meikäläistä on jopa verrattu Hitleriin, Miika hämmästelee.

Miika haluaa rauhoitella nettikeskustelijoita ja painottaa, ettei hän ole tehnyt muuta kuin osallistunut rakkausrealityyn.

– Ensinnäkin: se on vain tv-viihdettä. Okei, se ei mennyt hyvin ja olisin voinut toimia tosinkin. Se tosin on vaikeaa, kun elät siinä hetkessä ja tunnemyrsky on päällä. Silloin voi olla vaikea antaa neutraalia kuvaa itsestään.

Miika on pahoillaan, että useissa tapauksissa ohjelmaa oli leikattu niin, että tärkeitä kommentteja oli jätetty pois.

– Olisi musta voinut näyttää vähän muitakin reaktioita, hän sanoo.

ENSITREFFIT alttarilla on aikuisten iltasatu. Ohjelmalla on tietty runko ja katsojat näkevät pari minuuttia sieltä, toiset pari minuuttia täältä.

– Ehkä jollekin piti vain käsikirjoittaa se pahiksen rooli, Miika pohtii.

Ensitreffit-kausi oli kuitenkin menestys. Katsojia ja lehtijuttuja riitti ja – mikä tärkeintä – kolme pareista jatkoi yhteistä taivaltaan.

– Se on kivaa, että niin moni onnistui. Se ei ole minulta pois, että muilla menee hyvin. Sehän olisi ohjelman kannalta tylsää, jos kaikki parit onnistuivat.

VIELÄ tänäkin päivänä Miika kertoo lähteneensä ohjelmaan vakavissaan. Ajatuksella, että kameroiden takaa löytyisi hänelle oikea ihminen.

– Olen tunnepitoinen ihminen ja lähdin täysillä mukaan, Miika toistaa saman, mitä sanoi ohjelman viimeisessä jaksossa.

– Mahdollinen perheen perustaminen meni murusiksi, mutta se on edelleen haaveena. Se ei vaan nyt osunut tähän kohtaan. Tunteet, joita ohjelmassa nähtiin, olivat kuitenkin aitoja.

Miikan rakkausrintamalla on tällä hetkellä hiljaista.

– No, realityohjelmiin en enää hae, mies nauraa.

Hän kertoo kuitenkin käyneensä treffeillä.

– Olen nähnyt ihmisiä deittiapplikaatioiden kautta, mutta en ole löytänyt ketään. Koiran kanssa ollaan edelleen kaksistaan. Ei sitä toista ihmistä ehkä hakemalla löydä. Se sattuu sitten jostain syystä vahingossa kohdalle, hän miettii.

Deittailua ei välttämättä helpota, että on televisiosta tuttu.

– Itsellä on varmaan vähän epämääräinen julkisuuskuva. Ihmiset muka tietää, millainen olen. Ohjelman perusteella on luotu ennakkokäsitys, ja kyllä se vaikuttaa deittailuun. Mutta se on vain osatotuus, Miika painottaa.

Aina ei kannata ottaa ensimmäisenä puheeksi, että on ollut mukana Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa.

– Olen jättänyt sen jutun kertomisen vähän myöhäisempään vaiheeseen, ellei toinen ole heti halunnut jutella siitä. Asia tulee toki aina ilmi, eikä se mikään synkkä salaisuus ole, mutta siitä puhumiselle on syytä löytää hyvä hetki.

Yleensä ihmiset ovat helpottuneita, että Miikan tie tositelevisiossa jäi alttarilla treffaamiseen.

– Onneksi en ollut Temppareissa. Ensitreffithän on kiltti ohjelma. En ole mokannut mitään. En ole ryypännyt, rällännyt tai pettänyt ketään.