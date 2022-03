Mikael Gabriel nostaa käden pystyyn Putin-tatuoinnistaan MTV:llä – päätös kuohuttaneesta kuvasta oli ”top 3 tyhmimpiä ratkaisuja”

Mikael Gabriel on onnellinen, että hänen kuuluisa Putin-tatuointinsa on peitetty.

Raptähti Mikael Gabriel, 32, on jo pitkään joutunut selittelemään kuusi vuotta sitten jalkaansa tatuoitua Vladimir Putinin kuvaa. Räppärin tatuointi nousi esille jälleen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja Putinista alkoi piirtyä maailmalla yhä häijympi kuva.

Perjantaina Mikael Gabriel vieraili MTV:n Uutisaamu-ohjelmassa kertomassa uudesta musiikistaan. Samalla hän kommentoi myös Putin-tatuointiaan, jonka hän peitti leijonan kuvalla Suomen voitettua Venäjän jääkiekon maailmanmestaruuskisojen välierissä kolme vuotta sitten.

Mikael Gabriel kertoi MTV:llä, että Putinin kuvan tautoiminen omaan ihoon oli aikoinaan todella typerä päätös.

– Ajattelen, että se on ollut nuoren vähän ehkä hölmösti ajattelevan tekosia. Kaikki me teemme joskus nuorempana tyhmiä ratkaisuja. Se on mun yksi top 3 tyhmimpiä ratkaisuja. Mitä muuta siitä voi oikein sanoa? räppäri totesi Uutisaamussa.

Mikael Gabriel kertoi olevansa erittäin tyytyväinen siihen, että tatuointi on peitetty, eikä hänen tarvitse enää kantaa sitä ihollaan.

– Ei sitä ole ollut siinä pitkään aikaan onneksi. Kyllä mä halusin siitä pitkään eroon ja silloin Suomen voittaessa Venäjän siihen tuli aivan mahtava tilaisuus.

Nykyään Mikael Gabriel pyrkii siihen, ettei hän ota julkisesti kantaa asioihin tai sotkeudu politiikkaan. Hän kertoo jättävänsä kannanottonsa yksinomaan musiikkiaan varten ja keskittyvänsä tekemään sitä, minkä osaa parhaiten: olemaan muusikko ja artisti.

Mikael Gabriel totesi kuitenkin MTV:llä, että nykyinen maailmantilanne on hirvittävä asia.

– Totta kai kaikkien meidän mielestä tämän hetkinen tilanne maailmassa on aivan kestämätön ja on käsittämätöntä, että tällaista tapahtuu, eikä kukaan tällaista hyväksy, hän sanoi.

– Itse yritän pysyä kaukana siitä, että ottaisin hirveästi kantaa mihinkään poliittisiin ratkaisuihin tai yhtään mihinkään muuhun. Yritän tehdä musiikkia ja antaa ihmisille iloa sitä kautta.

Tältä räppärin jalassa ollut Putin-tatuointi näytti. Nykyään sen päällä komeilee leijonan pää.

Mikael Gabriel kommentoi Putin-tatuointiaan jo aiemmin Instagram-tilillään. Sittemmin räppäri on poistanut helmikuussa, pian Ukrainan sodan alkamisen jälkeen tekemän julkaisunsa, jossa hän kertoi ajatuksiaan Putinista.

– Kaikille teille ketä mun mielipide Putinista kiinnostaa, koska mulla oli joskus sen naama polvessa: Olin aikoinaan siinä uskossa, et se ajais rauhanomaisia ratkasuja seuratessani hänen toimiaan. Oon pahoillani et menin siihen lankaan. Mitä enemmän vuosia on tullut lisää, sitä enemmän oon huomannut, et asia ei ole läheskään näin.

– Putin on jo pitkään näyttänyt mun silmissä diktaattorilta, jota kansa ei uskalla vastustaa ja joka tekee ihan mitä lystää, Mikael Gabriel kirjoitti Instagramissa.

Räppäri kertoi toivovansa, ettei häntä yhdistettäisi enää jatkossa Putiniin millään lailla, sillä hän ei kannata tätä tai tämän toimintaa. Hän korosti myös, että hänen ajatuksensa ovat Ukrainassa.