Dora Palmroos, 26, osallistui Diiliin raskaana eikä kertonut kenellekään – kohtasi ”pahimman pelkonsa” raskauden viime metreillä

Sosiaalisesta mediasta tuttu Dora Palmroos haluaa painottaa, ettei naisen tarvitse valita uran ja perheen välillä.

Sosiaalisen median moniosaaja Dora Palmroos, 26, on yksi Diilin uuden kauden kilpailijoista. Kauppatieteiden maisteriksi valmistunut Palmroos on yrittäjä ja tubettaja.

Palmroos on monille tuttu kasvo sosiaalisesta mediasta. Hänellä on YouTubessa 10 000 tilaajaa ja Instagramissa yli 20 000 seuraajaa.

Lähtiessään kilpailuun Palmroosilla oli suuri salaisuus. Hän nimittäin tiesi olevansa raskaana, kun kuvaukset alkoivat viime kesänä, muttei kertonut siitä kenellekään. Sometähti kertoo pelänneensä raskauden vaikuttavan hänen mahdollisuuksiinsa menestyä kisassa.

– Kerta ohjelmassa haetaan menestysyrittäjää, ei raskaudella ole siinä kontekstissa merkitystä, Palmroos huomauttaa.

– Lisäksi Diili on työelämään keskittyvä kilpailu. Ja kuten tiedämme, vielä tänäkään päivänä tasa-arvo ei toteudu työelämässä edes Suomessa. En halunnut, että raskaus vaikuttaa millään tavalla kilpailuuni Diilissä, hän perustelee.

Palmroos alleviivaa, ettei naisen tarvitse valita uran ja perheen välillä.

– Se on aika vanhanaikaista lokerointia. Samaan aikaan voi olla sekä menestyvä yrittäjä että äiti.

Dora Palmroos toimii Head of Productin roolissa markkinointiteknologia-startupissa.

Nyt Palmroos on viimeisillään raskaana ja laskettu aika on jo 19. maaliskuuta. Diilin lehdistötilaisuudessa torstaina 17.3. Palmroos kertoi varautuneensa Joey-puolisonsa kanssa äkkilähtöön.

– Puoliso tokaisi odottavansa parkissa sairaalakassin kanssa, Palmroos naurahtaa.

Palmroos joutui hiljattain ikävään tilanteeseen, kun hän sairastui koronaan raskautensa viime metreillä.

– Se oli yksi pahimpia pelkojani, että saan koronan raskauden loppuvaiheilla. Nyt olen kuitenkin tervehtynyt ja minä ja vauva voimme hyvin. Olemme valmiita synnytykseen, hän hymyilee.

Palmroosin puoliso Joey Palmroos on niin ikään sosiaalisesta mediasta tuttu, ja pariskunta on vuosien varrella kiertänyt yhdessä maailmaa. Pari on ollut yhdessä kuusi vuotta.

Dora Palmroos kertoo saaneensa puolisoltaan hurjasti tukea kilpailuun.

– Hän oli tietysti tietoinen raskaudestani ja piti huolta, ettei minulta puutu mitään. Hän toi minulle kuvauksiin ruokaa ja kaikkea, mitä tarvitsin, Palmroos kiittelee.

Perhe muuttaa pian uuteen kotiinsa. He ovat suunnitelleet uutta kotiaan noin kaksi vuotta.

– Olen aika vauhdikas persoona ja aika paljon asioita tapahtuu samaan aikaan, niin totta kai oli tällainen kotiprojekti samaan aikaan käynnissä, Palmroos hymähtää.

Diilissä kisaa tällä kaudella 14 kilpailijaa. Tällä kertaa kilpailijat kamppailevat starttirahasta, joka on määrä käyttää kilpailijan oman yritysidean kehittämiseen.

Palmroos näkee vahvuudekseen sen, että hän luottaa omaan visioonsa ja intohimoonsa.

Hän haluaa myös viestiä, ettei raskaudella ole tekemisissä yrittäjänä menestymisen kanssa.

– Nuorena naisena työelämässä joutuu aina jossakin määrin kohtaamaan ennakkoluuloja, oli raskaana tai ei. Haluan osoittaa sen, että raskauden takia ei tarvitse missään nimessä hylätä omia urahaaveitaan, hän korostaa.