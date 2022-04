Mikko Vehmaalla oli takana ”helvetilliset kaksi vuotta”, kunnes hän päätyi mukaan Diiliin – avautuu kurjasta tilanteesta

Yksi Diili-kilpailijoista pyörittää tunnettuja baareja.

Mikko Vehmas on vetovastuussa muun muassa Suvilahden Tiivistämön anniskelusta, ja yhdessä kumppaninsa Mikko Hultmanin kanssa he vastaavat myös erilaisista Suvilahden tapahtumista.

Tällä kaudella Diilissä ei ole jaossa valmista työpaikkaa, vaan kauden voittaja saa omalle yritysidealleen 20 000 euron starttirahan ja mahdollisuuden saada Jaajo Linnonmaan yhtiökumppanikseen.

Yksi 14 kilpailijasta on ravintola- ja tapahtuma-alan yrittäjä Mikko Vehmas, 43.

Vehmas pyörittää omia Majava-baarejaan sekä Helsingissä, että Tampereella. Legendaarinen Kallion Pub Sirdie Helsingissä kuuluu myös Mikon ravintoloihin.

Ravintola- ja tapahtuma-alaa kovalla kädellä pari vuotta kurittanut korona sai Vehmaan hakemaan mukaan kilpailuun.

– Mulle ei ollut mikään juttu päästä mukaan, Vehmas kertoo IS:lle.

– Enemmänkin taustalla oli se, että korona iski niin voimakkaasti kaikkeen touhuun. Siitä tuli passivoitunut ja vähän masentunut fiilis. Kelasin, että pitää saada joku piristysruiske. Juurisyy mukaan lähtöön oli se, että saisi taas draivin päälle.

Majava Baari sijaitsee Helsingin Kalliossa. Toinen löytyy Tampereelta.

Kolmen baarin lisäksi Vehmas pyörittää tapahtumatoimintaa. Hänen yrityksensä ovat tuttuja kaikille, jotka ovat käyneet Tuska-festivaalilla tai Flow’ssa.

– Kaikki se loppui. Loppui lounaat, loppui tapahtumat. Oli aika helvetilliset kaksi vuotta. Tapahtumissa oli aika paljon kiinni, mutta eihän me voitu avata ravintolaa keskelle peltoa, jos siellä ei ole bändejä ja ihmisiä.

Ravintoloitsija selätti koronan vertaistuella.

– Ymmärsin nopeasti, että tämä ei ole kenenkään syy. Ollaan kaikki samassa veneessä ja tukea tuli ympäri ämpäri. Se vei eteenpäin, kun ymmärsi, että kaikki ovat samassa lirissä.

Vertaistuen lisäksi oma perhe auttoi Vehmasta jatkamaan.

– Ollaan perheyritys ja Kiira Kurpan kanssa ollaan pyöritetty näitä hommia. On yhteisiä lapsiakin. Hänen kanssaan ollaan pystytty käymään kaikki tämä läpi, Vehmas kiittelee kotijoukkojaan.

Korona on helpottamassa ja aurinko on alkanut paistaa myös ravintolayrittäjien ikkunoista sisään.

– Nyt on hyvät näkymät, mutta katsotaan, mihin maailmantilanne menee. Jos jenkkibändit ilmoittaa, etteivät ne tule kesällä Suomeen, niin sitten voi tulla tummia pilviä.

Vehmas kiittää myös Helsingin kaupunkia, joka päätti purkaa byrokratiaa ravintolatoiminnan ympäriltä helpottaakseen yrittäjien koronatuskaa.

– Nostan hattua kaupungille. Elävöittämistoimet näkyvät jo kaupunkikuvassa. Mekin olemme yrittäneet saada terassilupaa 10 vuotta. Nyt se on saatu, yrittäjä iloitsee.

Diili alkaa maaliskuun lopussa.

Vehmas ei voi paljastaa, millä idealla hän lähti kisaamaan Diilin voitosta, mutta sen hän suostuu kertomaan, ettei ole keksinyt pyörää uudelleen.

– Mun ideassa niitä pyöriä on laitettu eri järjestykseen. Jos polkupyörässä on kaksi pyörää, niin minä lähdin miettimään, että jos niitä olisikin neljä. Ideani on vähän kuin se Speden kehittelemä auto, jossa on kaksi etupäätä.

Vehmas myöntää, että hän joutui Diilissä monta kertaa omalle epämukavuusalueelleen.

– Sanon ohjelman alkutrailerissa, etten tarvitse enää uusia kavereita. Yksi hienommista jutuista matkan varrella oli, että huomasin olleeni väärässä. Näin jälkikäteen pitää sanoa, että tarvitsen sittenkin niitä uusia kavereita.

Diili Ruudussa ja Nelosella torstaisin klo 20.