Katie Pricen ongelmat eskaloituvat: glamourmallia saattaa odottaa pitkä vankeus – epäillään lähettäneen uhkauskirjeen ex-kumppaninsa kihlatulle

Katie Pricea syytetään useista lähestymiskieltorikkomuksista ex-kumppaninsa kihlattua kohtaan. Nyt häntä syytetään myös anonyymin uhkakirjeen lähettämisestä.

Katie Price on pyörinyt kohuissa jo pitkään.

Glamourmalli ja tosi-tv-persoona Katie Pricea odottaa oikeudenkäynti Britanniassa, kun hän palaa lomaltaan Thaimaasta. Pricea syytetään ex-puolisonsa Kieran Haylerin nykyisen kumppanin häirinnästä, ja Price voi saada jopa viiden vuoden vankeustuomion.

Daily Mail kertoo, että Price olisi lähettänyt Haylerille ja tämän nykyiselle puolisolle Michelle Pentecostille anonyymin ja uhkaavan kirjeen juuri ennen Thaimaan-matkaansa. Jos kirje on Pricelta, se ei olisi ainoa yhteydenotto, sillä Price pidätettiin tammikuussa sen jälkeen, kun hän oli lähettänyt Pentecostille uhkaavia viestejä.

– Kieran ja Michelle olivat hyvin huolissaan, kun he saivat kirjeen. Kirje oli lähetetty Heathrow’n lentokentältä samana päivänä, kun Price matkusti Thaimaahan, lähde kertoo Daily Mailille.

Katie Price on tunnettu lukuisista kauneusleikkauksistaan.

Britannian poliisista on todettu Daily Mailille, että Pricea epäillään kirjeen lähettämisestä, mutta oikeudenkäynti häirinnästä käydään ensi kuussa.

Pricelle asetettiin jo vuonna 2019 lähestymiskielto Haylerin ja Pentecosten toimesta, ja sääntöjen mukaisesti Price ei saisi olla missään yhteydessä Pentecostiin. Viiden vuoden lähestymiskielto määrättiin, kun Price solvasi Pentecostia hänen lastensa alakoulun pihalla.

Pricella on taustallaan myös tuomio viime syksyltä, kun hän syyllistyi rattijuopumukseen. Mikäli Pricen todetaan rikkoneen lähestymiskieltoaan, tarkoittaisi se brittilehtien mukaan sitä, että hän rikkoi samalla viime syksynä rattijuopumuksesta saamaansa ehdonalaista tuomiota.

KATIE PRICE on viime vuosina ollut kovassa syöksykierteessä ja joutunut useita kertoja ongelmiin poliisin kanssa. Myös hänen ihmissuhteensa ovat olleet myrskyisiä ja päättyneet rajuihin riitoihin.

Price on ajautunut lisäksi pahoihin talousvaikeuksiin ja valtaviin velkoihin. Vuonna 2019 hänen todettiin olevan vararikossa ja hänen velkansa olivat yli neljä miljoonaa euroa. Vuoden 2022 alussa Price kertoi perustaneensa OnlyFans-tilin, ja kuukausimaksua vastaan tilaajat voisivat nähdä ja kuulla Pricen elämästä ennen julkaisemattomia asioita.

Katie Price kutsui alkuvuodesta 2022 median koolle ja kertoi nunnapuvussa aloittavansa Onlyfans-tilin.

OnlyFans on palvelu, johon kuka vain voi perustaa oman kanavansa ja pyytää halukkailta kanavan tilaajilta kuukausimaksua nähdäkseen tekijän tuottamaa sisältöä. OnlyFans on tunnettu muun muassa pornografisesta sisällöstään, mutta palvelussa on myös muunlaista sisältöä.

Price on ollut otsikoissa myös lukuisten kauneusleikkauksiensa vuoksi. Hän on pelännyt kuolevansa leikkauspöydälle, mutta hakeutunut silti aina uusiin operaatioihin.

Katie Price tuli tunnetuksi kotimaassaan 1990-luvulla glamourmallina nimellä Jordan. Price nousi urallaan ja kohuillaan erikoiseen suosioon, joka toi hänelle kymmenien miljoonien omaisuuden muun muassa kuvauksista, tv-ohjelmista ja kirjoista. Katie Pricella on viisi lasta, ja nykyisin hän seurustelee Carl Woodsin kanssa.