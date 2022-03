Sara, 31, on neljän lapsen äiti ja OnlyFans-tähti: väittää lastensa joutuneen poispotkituksi harrastuksista ammattinsa takia

OnlyFans-tähti sanoo, ettei aio muuttaa pukeutumistyyliään.

Sara Blake Cheekin uralla on ollut hintansa.

Floridalainen Sara Blake Cheek, 31, on paitsi neljän lapsen äiti, myös suosittu OnlyFans-tähti.

Sara Blake Cheek pyöritti kahta palkittua kampaamoa Tennesseessä ja Kansasissa vielä vuonna 2020, mutta joutui sulkemaan ne koronapandemian iskettyä. Uudeksi tulonlähteeksi hän keksi OnlyFans-palvelun.

Seksikkäitä kuvia palveluun postaavan naisen varakkuus on kasvanut huomattavasti OnlyFansiin liittymisen jälkeen, mutta päätöksellä on ollut myös ikäviä vaikutuksia. Nykyisin nainen tienaa kuvillaan vuodessa reilut 325 000 euroa.

Erityisesti vaikeuksia on tullut perhe-elämän saralle. Sara Blake Cheek nimittäin väittää, että hänen lapsensa on potkittu pois cheerleading- ja jalkapalloharrastuksista äitinsä ammatin takia. Myös äiti on saanut porttikiellon harjoituksiin.

– Tulisin muiden vanhempien tuomitsemaksi, vaikken tekisikään OnlyFansia. Pukeudun seksikkäämmin kuin muut äidit, hän kertoo Daily Starin haastattelussa.

Tuomitsevista asenteista huolimatta Sara Blake Cheekillä ei ole aikomuksia piilotella uraansa lapsiltaan. Hän haluaa neljän pienen lapsensa ymmärtävän, että ura sosiaalisessa mediassa ja OnlyFansissa mahdollistaa heille nykyisen elämäntyylin.

Sara Blake Cheek kertoo rakastavansa OnlyFans-mallina olemista erityisesti, koska on pystynyt luomaan yhteyden faniensa kanssa.

– Keskustelemme urheilusta, seksistä, työstä ja parisuhteista, hän kertoo.