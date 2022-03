Kim Kardashianin uusi miesystävä Pete Davidson osoitti rakkauttaan erikoisella ja kivuliaalla tavalla: ei tyytynyt pelkkiin tatuointeihin

Kim Kardashianin uusi puoliso Pete Davidson on Kardashianin mukaan ottanut uuden tempauksen lisäksi myös useamman tatuoinnin naisystävänsä inspiroimana.

Kauneusalan yrittäjän ja sosiaalisen median megatähden Kim Kardashianin uusi miesystävä näyttelijä ja koomikko Pete Davidson on osoittanut Kardashianille rakkauttaan erikoisella, mutta kivuliaalla tavalla.

Mirror-lehden mukaan Kardashian paljasti Ellen DeGeneresin keskusteluohjelmassa, että Davidson on leimannut Kardashianin nimen pysyvästi ihoonsa. Kyse ei kuitenkaan ole tatuoinnista, vaan Davidson on leimannut nimen rintaansa kuumalla raudalla.

Kardashian jatkoi, että Davidsonilla on polttoleiman lisäksi myös kolme Kardashianin inspiroimaa tatuointia. Yhdessä niistä lukee ”naiseni on lakimies”. Kardashian on pyrkinyt lukemaan lakia edesmenneen isänsä Robert Kardashianin jalanjäljissä.

Davidson on tunnettu siitä, että hän ottaa usein puolisoihinsa liittyviä tatuointeja: hänen ihoaan koristaa myös miehen ex-puolisoita, kuten laulaja Ariana Grandea ja käsikirjoittaja Cazzie Davidia ylistäviä tatuointeja.

Kim Kardashian New Yorkissa vuonna 2021.

Fanit huomasivat Kardashianin nimen Davidsonin rinnassa, kun Davidson oli lähettänyt sivaltavan kuvan ja tekstiviestejä Kardashianin ex-aviomiehelle Kanye Westille, jotka West julkaisi sittemmin sosiaalisessa mediassa. Davidson lähetti kuvan sängystä, ja kirjoitti kuvan oheen puolustavansa Kardashiania ex-parin myrskyisässä avioerossa.

– Kim on kirjaimellisesti paras äiti, kenet olen tavannut ja sinun tulisi olla helvetin onnellinen, että hän on lastesi äiti, Davidson kirjoitti Westille.

– Olen päättänyt, etten anna sinun kohdella meitä näin. Olen kyllästynyt olemaan hiljaa, kasva aikuiseksi, Davidson jatkoi.

Tekstiviesteissä West kysyi, missä Davidson oli sillä hetkellä.

– Sängyssä vaimosi kanssa, hän sivalsi loppuun.

Pete Davidson on Kim Kardashian uusi miesystävä.

Kim Kardashian ja Kanye West erosivat vuosi sitten, mutta avioeroprosessi on ollut pitkä ja erilaisten kohujen värittämä.

Kardashian ja West ehtivät olla naimisissa lähes seitsemän vuoden ajan. Heillä on neljä yhteistä lasta: 8-vuotias North, 6-vuotias Saint, 4-vuotias Chicago ja 2-vuotias Psalm. Riitaa ex-parin välillä on aiheuttanut erityisesti lasten huoltajuuskiistat, ja varsinkin West on kertonut julkisesti ex-puolisostaan paljon kyseenalaisia huhuja, jotka ovat kohauttaneet ja syventäneet ex-parin tulehtuneita välejä.

Kardashian ja Davidson ovat seurustelleet muutaman kuukauden ajan. West ei ole ollut iloinen ex-vaimonsa uudesta suhteesta, ja viimeisin osoitus tästä oli Westin julkaisema laajasti järkyttänyt Eazy-kappaleensa musiikkivideo, jossa West hautaa elävältä Davidsonia esittävän muovailuvahahahmon.

Kanye West ja Kim Kardashian vielä yhdessä vuonna 2019.

Westin musiikkivideolla nähdään, miten hän ennen elävältä hautaamista kidnappaa ja sitoo Davidsonin. Videolla West myös kasvattaa ruusuja Davidsonin haudalla samalla, kun hän riimittelee lyriikoissa vetävänsä Davidsonia turpaan.

Kappaleen sanoituksissa räppäri toteaa myös, että kaikki muut paitsi hänen ex-vaimonsa uusi kumppani elävät onnellisina elämänsä loppuun saakka.

Myös West itse on seurustellut useamman naisen kanssa avioeronsa jälkeen. Viimeisimmät puolisot olivat näyttelijä Julia Fox ja muutama viikko sitten Westin seurasta bongattu 24-vuotias Chaney Jones.