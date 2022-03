Seura: Mika Aaltolasta tulee isä 53-vuotiaana – esikoispoika syntyy maaliskuussa

Ulkopoliittisen instituutin johtaja saa lapsen puolisonsa kanssa.

Politiikantutkija, dosentti ja Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, 53, saa esikoislapsensa puolisonsa Kirsi Aaltolan kanssa keväällä, uutisoi Seura.

Laskettu aika on 23. maaliskuuta.

– Elämä on mennyt niin nopeasti, se on ollut kuin vilahdus. En tiedä, milloin olisi ollut oikea hetki tulla isäksi, mutta ehkä se on juuri nyt, Aaltola sanoo lehdessä.

Aaltola aikoo jäädä lapsen kanssa kotiin muutamaksi kuukaudeksi. Lehti kertoo myös, että syntyvä lapsi on sukupuoleltaan poika. Aaltola haluaa kasvattaa lastaan niin, että tämä uskaltaa tehdä kaipaamiaan asioita.

Aaltola kertoi odotuksesta Iltalehdelle aiemmin tässä kuussa. Lehden mukaan Aaltolat avioituivat syksyllä 2019 Helsingin tuomiokirkossa.

Mika Aaltola on tullut suomalaisille tutuksi viimeistään kuluneiden viikkojen aikana, kun hänet on nähty kommentoimassa Venäjän hyökkäyssotaa televisiolähetyksissä ja lehdissä.

Petäjävedellä syntynyt Aaltola on opiskellut Columbian yliopistossa New Yorkissa ja Tampereen yliopistossa. Yhteiskuntatieteiden tohtoriksi hän väitteli vuonna 1999.