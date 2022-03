Seiska: Heli Palsanmäki, 44, sairastui syöpään – kasvain on pahanlaatuinen

Tv-kansan suosikkikasvo Heli Palsanmäen elimistöstä löytyi suurehko ja pahanlaatuinen kasvain, kertoo Seiska.

Suomen huutokauppakeisarin vaimo ja oikea käsi Heli Palsanmäki on sairastunut vakavasti, kertoo Seiska-lehti.

Suomen huutokauppakeisari -ohjelmasta tutulla Heli Palsanmäellä on syöpä, uutisoi Seiska. Lehden mukaan lääkärit löysivät tammikuussa Palsanmäen kohdusta neljän sentin suuruisen pahanlaatuisen kasvaimen, joka on levinnyt myös kohdun ulkopuolelle.

– Mieleni on ollut myllerryksessä. Välillä on itketty ja välillä naurettu. Tunteeni ovat vaihdelleet epäuskosta epätoivoon, surusta sisuun, Palsanmäki kommentoi tuntojaan Seiskalle.

44-vuotiaan Heli Palsanmäen tiedetään kärsineen terveysvaivoista aiemminkin. Vuonna 2016 Palsanmäki jouduttiin kiidättämään ambulanssilla sairaalaan syystä, jota hän ei halunnut raottaa julkisuudessa sen tarkemmin.

– Kiitos ystävät huolenpidosta, terveys vähän reistaili viikonloppuna. Kiitos ambulanssi- ja sairaalahenkilökunnalle nopeasta avusta. Nyt kaikki on hyvin ja työt sekä sarjan kuvaukset jatkuvat normaalisti, Palsanmäki kirjoitti pian tapahtuneen jälkeen.

Heli Palsanmäki tunnetaan Suomen huutokauppakeisarin Aki Palsanmäen pitkäaikaisena puolisona. Myös Helillä on iso rooli pariskunnan huutokauppaohjelmassa, jota on esitetty Nelosella vuodesta 2013 lähtien. Kyseessä on yksi Suomen palkituimmista tv-tuotannoista.

Koko kansan rakastamat Palsanmäet asuvat Uuraisten Hirvaskankaalla, jonne Aki Palsanmäen isä Lauri Palsanmäki perusti huutokauppahallin jo 1980-luvun lopulla. Akin isän kuoltua vuonna 2006 Aki ja Heli ottivat huutokauppatoiminnan haltuunsa.

Palsanmäet omalla pihamaallaan Uuraisilla keväällä 2019.

Viime vuosina huutokauppaparin tiedetään joutuneen talousvaikeuksiin monen muun pienyrittäjän tavoin koronapandemian seurauksena. He kertoivat eläneensä pitkän aikaa nollatuloilla.

– Haaveilin siitä, että voisin hillitä työtahtia ja olla talvet lämpöisessä. Nythän ne haaveet kaatuivat täysin koronan myötä. Nyt ei sitten jäädäkään 55-vuotiaana eläkkeelle, vaan nyt tehdään töitä vielä monta, monta vuotta, Palsanmäki harmitteli IS:lle

Myös suosittu ohjelma oli jonkin aikaa tauolla, kunnes huutokauppakeisari palasi tv-ruutuihin uusin jaksoin viime vuoden lokakuussa.

Lue lisää: Suomen huutokauppakeisari -ohjelman kuvaukset keskeytyivät – Aki ja Heli Palsanmäki kertoivat faneilleen ikäviä uutisia