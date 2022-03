Supermalli Bella Hadid paljasti olleensa nenäleikkauksessa vain 14-vuotiaana – julkkisäidille sataa rankkaa kritiikkiä

Monet Twitter-käyttäjät ovat vakuuttuneita siitä, että Yolanda Hadid kannusti tytärtään menemään leikkaukseen.

Supermalli Bella Hadid, 25, on pitkään kiistänyt kaikki puheet kauneusleikkauksista. Hiljattain hän kuitenkin myönsi Voguen haastattelussa, että hänen nenänsä operoitiin 14-vuotiaana.

Samalla Hadid kertoi katuvansa teini-iässä tehtyä leikkausta.

– Toivon, että olisin pitänyt sukuni nenän. Olisin taatusti tottunut siihen, hän kertoi Voguelle.

Nyt huippumallin äiti Yolanda Hadid, 58, on joutunut myrskyn silmään tyttärensä kymmenen vuoden takaisen kauneusoperaation vuoksi.

Brittilehti Daily Mailin mukaan Twitterissä ihmetellään, miten äiti on voinut päästää vasta teini-ikäisen tyttärensä kirurgin veitsen alle.

Osa käyttäjistä on varmoja siitä, että The Real Housewives of Beverly Hills -sarjan tähti on itse yllyttänyt tytärtään menemään leikkaukseen.

– Bella oli 14-vuotias, kun hänen nenänsä leikattiin. Yolanda on päästään vialla, eräs käyttäjä kirjoitti.

– Yolanda antoi Bellan mennä nenäleikkaukseen 14-vuotiaana. Hyvä äiti ei toimi niin, toinen tylytti.

– Hän (Yolanda) joutuu helvettiin sen takia, mitä hän on tyttärilleen tehnyt, kolmas täydensi.

Bella ei itse kertonut Voguen haastattelussa mitään siitä, miten hänen äitinsä asiaan suhtautui. Sen sijaan hän totesi hakeutuneensa leikkaukseen omien epävarmuuksiensa vuoksi.

Daily Mailin mukaan tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Yolanda Hadid kohtaa kritiikkiä vanhemmuutensa vuoksi. Vuonna 2019 verkossa lähti leviämään videopätkä, jossa Hadid jakaa laihdutusvinkkejä teini-ikäisille tyttärilleen.

Naisen tyttäret Bella ja Gigi Hadid, 26, ovat menestyneitä supermalleja.

Videopätkä oli peräisin huippusuositusta The Real Housewives of Beverly Hills -sarjasta. Klipissä Yolanda kertoi tyttärelleen Gigille, ettei tämän kannattaisi harrastaa lentopalloa, sillä se tekee hänestä liian kookkaan.

– Lentopallo on hyvin maskuliininen laji. Mallina oleminen taas on hyvin naisellinen asia, Yolanda sanoi tyttärelleen vuonna 2012 kuvatulla videolla.

– Ne tytöt (lentopalloilijat) harjoittelevat päivittäin tunteja, jotta heidän kehoistaan tulisi isoja ja lihaksikkaita. Tarkoitan, että he syövät kuin miehet. Haluan hänen (Gigin) kehittyvän naiseksi, Yolanda jatkoi.

Yolanda Hadid on myös itse luonut nuoruudessaan uraa mallina.