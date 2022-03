HS: Anni Hautala piti lapsensa poissa somesta – yläasteikäiseltä pojalta odottamaton kommentti asiasta

Radiojuontaja ei ole juurikaan julkaissut kuvia lapsistaan Instagramissa.

Anni Hautalalla on vanhempana tiukkoja periaatteita.

Juontaja Anni Hautala, 39, pitää tarkkaa linjaa siitä, mitä hän jakaa elämästään sosiaalisessa mediassa. Saman hän on halunnut opettaa myös omilleen lapsilleen, joista vanhin on nyt yläkouluiässä.

Hiljattain julkaistussa Helsingin Sanomien kolumnissa Hautala kertoo, että hänen esikoispojallaan ei ollut asiaa Instagramiin vielä alakouluiässä. Myös TikTok ja Snapchat olivat pojalta pannassa.

Vaikka Hautalan tiukka linja on aiheuttanut kotona paljon nurinaa, se on osoittautunut oikeaksi. Hiljattain poika nimittäin kiitti hammaspesulla äitiään siitä, että tämä ei antanut hänen käyttää sosiaalista mediaa.

– Hän (poika) perusteli asiaa kertomalla, että joillakin hänen tutuillaan on ollut hankaluuksia saada niitä pienenä laitettuja videoita myöhemmin pois, kun tilien salasanat on unohtuneet, Hautala kirjoittaa Helsingin Sanomissa.

Samaisessa keskustelussa Hautalan poika kiitti äitiään myös siitä, ettei tämä ole julkaissut hänestä kuvia somessa.

Vuonna 2009 syntynyttä esikoispoika on nähty Hautalan Instagram-tilillä vain pariin otteeseen.

Lokakuussa 2020 juontaja sai toisen lapsen. Pojan isä on Radio Suomipopin Aamulypsystä tuttu Ilkka Ihamäki. Pariskunta kihlautui vuodenvaihteessa. Nyt he odottavat toista yhteistä lastaan, jonka on tarkoitus syntyi keväällä 2022.

Hautala on toisinaan jakanut Instagramissa kuvia reilun vuoden ikäisestä pojastaan, mutta kaikissa kuvissa lapsen kasvot on piilotettu tarkoin.

Hautala jäi maaliskuun alkupuolella äitiyslomalle Radio Suomipopin Aamulypsystä. Hänen sijaisenaan toimii jälleen Janni Hussi, joka sijaisti juontajaa myös edellisen äitiysloman aikana.